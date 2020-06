Video đầu tiên trên YouTube: Dài 18 giây, sắp cán mốc 100 triệu lượt xem

Được đăng tải lên YouTube vào ngày 23/4/2005, tới nay đã hơn 15 năm trôi qua, đoạn video "Me at the zoo" vẫn liên tục tăng thêm lượt xem. Tính tới ngày 15/6/2020, đoạn video vừa vượt 99 triệu lượt xem - dự báo sẽ sớm vượt mốc 100 triệu lượt xem, nhận về hơn 6,5 triệu bình luận và 3,4 triệu lượt thích. Chủ tài khoản jawed đăng video này là Jawed Karim, thu hút hơn 900.000 người theo dõi.

Video đầu tiên được đăng tải trên YouTube.

Đến nay, đây vẫn là video duy nhất của tài khoản jawed. Đoạn video dài 18 giây được quay tại sở thú San Diego với cảnh Karim đứng trước những con voi trong triển lãm Elephant Mesa. Ở phần mô tả video, Jawed Karim viết một câu ngắn gọn: "Đây là video đầu tiên trên YouTube". Đồng thời, Karim đặt câu hỏi "Có nên trở lại sở thú nay hay không?", và cập nhật câu trả lời là "Khi nào video đạt 10 triệu người theo dõi".

Nội dung video cũng chỉ có vài câu ngắn gọn, không hề lưu loát: "Được rồi, hiện tại chúng tôi ở phía trước voi. Điều thú vị về chúng là chúng thật sự, thật sự rất dài. Ừm, vòi, và điều đó thật tuyệt...". Được biết, video do người bạn thời trung học của Jawed Karim tên Yakov Lapitsky quay giúp.

Câu chuyện về Karim và những nhà sáng lập YouTube cũng đã được nhắc tới nhiều. Anh được biết đến là một trong ba người sáng lập của YouTube: Jawed Karim, Steve Chen, Chad Hurley. Cả ba đều là những nhân sự cũ của Paypal. Karim sinh ngày 28/10/1979 tại Merseburg (Đức).

Các nhà sáng lập YouTube từ trái sang phải: Chad Hurley, Steve Chen, and Jawed Karim.

Giao diện đầu tiên của YouTube.

Trang YouTube được phát triển từ ý tưởng rất đời thường. Karim cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm kiếm các video liên quan đến sự kiện sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004 và một số sự kiện "nóng" thời đó. Còn hai người đồng sáng lập khác là Steve và Chad có ý tưởng lập trang YouTube khi cả hai không biết làm thế nào để chia sẻ với bạn bè clip kỷ niệm quay lại một bữa tiệc.

Chỉ hơn 1 năm sau đó, Google đã mua lại YouTube với giá 1,65 tỉ USD lúc bấy giờ. Giờ đây, YouTube đã trở thành kho nội dung đồ sộ thuộc mọi lĩnh vực và là kênh video số 1 thế giới.