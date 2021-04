Video: Hai chiến sĩ CSGT bị trọng thương khi khống chế cặp đôi vận chuyển ma túy ở Hòa Bình

Hai chiến sĩ CSGT bị trọng thương khi khống chế cặp đôi vận chuyển ma túy ở Hòa Bình

Sáng 9/4, tin từ Trạm CSGT Tân Lạc, Phòng CSGT (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, vào hồi 10h20 ngày 8/4 tại Km 103 + 450 QL6A đoạn quan địa phận thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, tổ công tác của Trạm CSGT Tân Lạc tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô BKS 90A-113.06 do tài xế Ngô xuân Hiếu (SN1994) trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam điều khiển di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội chở trên xe Nguyễn Tiến An (SN 1989) trú tại thôn Gốm, xã Thuỵ Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (ngồi hàng ghế sau bên trái) và Phạm Thị Dương (SN 1999) trú tại xóm 1, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (ngồi hàng ghế sau bên phải).

Quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn về tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma tuý. Qua kiểm tra, túi đồ của Nguyễn Tiến An tổ công tác phát hiện trong lon nước ngọt có cất giấu một túi nilon màu đen bên trong túi nilon chứa ma tuý dạng đá.

Lập tức tổ công tác tiến hành bắt giữ, trong quá trình bắt giữ đối tượng An chống trả quyết liệt nhằm thoát thân khi dùng tay đấm thẳng vào đồng chí Trương Đức Hậu (cán bộ Trạm CSGT Tân Lạc), chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn giật gậy chỉ huy giao thông của lực lượng chức năng tiếp tục tấn công đồng chí Phạm Đức Hoàn (cán bộ Trạm CSGT Tân Lạc).

Ngay sau đó, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ. Hai chiến sĩ CSGT được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.