Video Hội Nông dân Việt Nam kỷ niệm 95 năm thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Trải qua 95 năm đồng hành cùng dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên. Tại Lễ kỷ niệm trọng thể sáng 14/10, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân – lực lượng luôn là "trụ đỡ" của nền kinh tế và là điểm tựa vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.