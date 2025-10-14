Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Video
Thứ ba, ngày 14/10/2025 13:59 GMT+7

Video Hội Nông dân Việt Nam kỷ niệm 95 năm thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

+ aA -
Ngọc Hải - Đỗ Cường Thứ ba, ngày 14/10/2025 13:59 GMT+7
Trải qua 95 năm đồng hành cùng dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên. Tại Lễ kỷ niệm trọng thể sáng 14/10, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân – lực lượng luôn là "trụ đỡ" của nền kinh tế và là điểm tựa vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Clip vụ bắt Ngân 98: Thủ đoạn tinh vi, doanh thu hàng trăm tỷ

Với cáo buộc bán ra thị trường các sản phẩm giảm cân chứa Sibutramin và Phenolphthalein – những hoạt chất có nguy cơ gây rối loạn tim mạch và ung thư, "Ngân 98" đang đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép về tình trạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đang tràn lan trên mạng xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tiêu dùng.

95 nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông háo hức được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Video
95 nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông háo hức được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đọc thêm

Khai tử hàng loạt kênh truyền hình
Văn hóa - Giải trí

Khai tử hàng loạt kênh truyền hình

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt kênh MTV như MTV Music, MTV 80s, MTV 90s đóng cửa do cắt giảm chi phí toàn cầu của Paramount, phản ánh sự thay đổi trong tiêu thụ nội dung âm nhạc.

Cô gái Hà Nội xinh xắn nhận học bổng toàn phần nhờ bài luận 'trúng tim giám khảo', hiện làm việc tại Đại sứ quán
Xã hội

Cô gái Hà Nội xinh xắn nhận học bổng toàn phần nhờ bài luận "trúng tim giám khảo", hiện làm việc tại Đại sứ quán

Xã hội

Nguyễn Hồng Giang bật mí về bài luận của mình để nhận học bổng toàn phần du học New Zealand và những ấp ủ của mình sẽ làm giúp ích cho cộng đồng.

Shark Bình bị bắt vì tội gì?
Pháp luật

Shark Bình bị bắt vì tội gì?

Pháp luật

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vài lần về thăm nhà người yêu, tôi thấy sợ khi nghe mẹ anh nói: 'Phụ nữ nhà này ai mà không đảm thì không sống nổi đâu'
Gia đình

Vài lần về thăm nhà người yêu, tôi thấy sợ khi nghe mẹ anh nói: "Phụ nữ nhà này ai mà không đảm thì không sống nổi đâu"

Gia đình

Tôi yêu Hưng song tôi không đủ dũng cảm để bước vào nơi mà biết trước mình sẽ phải rơi nhiều nước mắt.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
Ảnh

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Ảnh

Sáng ngày (14/10), tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập (14/10/1930 – 14/10/2025), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.

Gaza- Ngày chiến tranh kết thúc!
Điểm nóng

Gaza- Ngày chiến tranh kết thúc!

Điểm nóng

Cuộc chiến đã giết chết gần 68.000 người Palestine trong một chiến dịch mà những người ủng hộ nhân quyền hàng đầu mô tả là một cuộc diệt chủng cuối cùng cũng được nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: "Chiến tranh đã kết thúc!".

Lớp học trọng tài quốc tế USAP đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ: Sự kiện đặc biệt với Pickleball Việt Nam
Thể thao

Lớp học trọng tài quốc tế USAP đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ: Sự kiện đặc biệt với Pickleball Việt Nam

Thể thao

Lớp học trọng tài quốc tế USAP (Hiệp hội Pickleball Mỹ) đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ được tổ chức tại phường Hạ Long (Quảng Ninh) là sự kiện rất đáng chú ý, không chỉ với cộng đồng Pickleball Việt Nam còn có dấu ấn rất mạnh mẽ với môn thể thao này tại khu vực Đông Nam Á.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất xác định tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT
Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất xác định tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản xuất tính giá đất theo thời điểm ký kết hợp đồng BT, nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và tháo gỡ ách tắc cho hàng trăm dự án trên cả nước.

Ở nơi này của Tuyên Quang, vườn cây đặc sản treo la tha thứ quả thơm ngon, cảnh đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Ở nơi này của Tuyên Quang, vườn cây đặc sản treo la tha thứ quả thơm ngon, cảnh đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Chị Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Rau quả hữu cơ Quang Mừng, thôn Đo, xã Bình Xa, (huyện Hàm Yên cũ), tỉnh Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng về phong trào làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Một người dân Đà Nẵng lập tức báo công an khi bắt được con rùa trán vàng-1 trong 50 loài rùa nguy cấp nhất thế giới
Nhà nông

Một người dân Đà Nẵng lập tức báo công an khi bắt được con rùa trán vàng-1 trong 50 loài rùa nguy cấp nhất thế giới

Nhà nông

Phát hiện một con rùa vàng nghi thuộc loài rùa hộp trán vàng trong vườn nhà, anh Trần Kim Hòa (trú xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) đã chủ động trình báo và giao nộp con rùa vàng này cho cơ quan chức năng để bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Rùa trán vàng là 1 trong 50 loài rùa nguy cấp nhất thế giới, có tên trong sách Đỏ Việt Nam...

Giá bạc hôm nay đang tăng sốc và lập kỷ lục chưa từng thấy, tiệm bạc tiếp tục ra thông báo quan trọng
Chuyển động Sài Gòn

Giá bạc hôm nay đang tăng sốc và lập kỷ lục chưa từng thấy, tiệm bạc tiếp tục ra thông báo quan trọng

Chuyển động Sài Gòn

Giá bạc hôm nay 14/10 đang tăng mạnh theo giá vàng và lập kỷ lục mới khi vượt 2,1 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp lớn bán bạc đưa ra thông báo quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra sáu định hướng phát triển đưa TP.HCM vươn tầm khu vực
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra sáu định hướng phát triển đưa TP.HCM vươn tầm khu vực

Tin tức

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khát vọng đưa Thành phố vươn tầm khu vực, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ hàng đầu, đồng thời nêu sáu định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long: Giải nghệ, đi tu ở tuổi 29
Đông Tây - Kim Cổ

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long: Giải nghệ, đi tu ở tuổi 29

Đông Tây - Kim Cổ

Võ sư người Hàn Quốc được mời đóng thế huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trong bộ phim cuối cùng của ông có cuộc sống rất bí ẩn.

TP.HCM được vinh danh ba giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á, Vũng Tàu lần đầu góp mặt tại World Travel Awards 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM được vinh danh ba giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á, Vũng Tàu lần đầu góp mặt tại World Travel Awards 2025

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa được xướng tên ở ba hạng mục du lịch hàng đầu châu Á, còn Vũng Tàu lần đầu được vinh danh tại hạng mục Điểm đến Du lịch Biển hàng đầu Châu Á, theo công bố chính thức trên trang web của World Travel Awards 2025 – giải thưởng quốc tế thường được truyền thông quốc tế ví như “Oscar của ngành du lịch”.

Một con chim có cái mỏ to dài lạ mắt bay vào nhà, người dân Quảng Trị bắt được giao nộp cho kiểm lâm
Nhà nông

Một con chim có cái mỏ to dài lạ mắt bay vào nhà, người dân Quảng Trị bắt được giao nộp cho kiểm lâm

Nhà nông

Sau đợt mưa lớn trên địa bàn vùng núi tỉnh Quảng Trị, nhiều loài chim quý, chim hoang dã hiếm bay lạc vào nhà dân. Người dân khi phát hiện một con chim mỏ tai dài lạ mắt đã nhanh chóng bắt giữ, giao nộp cho lực lượng chức năng để bảo vệ động vật hoang dã.

Quảng Trị: Người dân khổ sở vì ngày ngày “đánh vật” với ổ voi, ổ trâu trên tuyến đường liên thôn
Bạn đọc

Quảng Trị: Người dân khổ sở vì ngày ngày “đánh vật” với ổ voi, ổ trâu trên tuyến đường liên thôn

Bạn đọc

Tuyến đường nhựa dài hơn 3km từ thôn Tiên Mỹ 2 đi qua thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bong tróc, chi chít ổ gà, ổ trâu; nắng thì bụi bay mù mịt, mưa lại ngập lút bánh xe. Cực chẳng đã, người dân phải góp tiền mua đất, đá vá đường, nhưng chỉ vài hôm, đâu lại vào đấy.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Shark Bình
Pháp luật

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Shark Bình

Pháp luật

Công an TP Hà Nội sẽ cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến Shark Bình, Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, vào chiều nay (14/10).

LĐBĐ Indonesia họp khẩn, 'phán xử' HLV Patrick Kluivert
Thể thao

LĐBĐ Indonesia họp khẩn, "phán xử" HLV Patrick Kluivert

Thể thao

Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji kêu gọi Ban chấp hành (Exco) Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đưa ra quyết định rõ ràng và dứt khoát về tương lai của HLV Patrick Kluivert.

Tin mới nhất về mức tăng lương tối thiểu năm 2026, người lao động không thể bỏ qua thông tin này!
Xã hội

Tin mới nhất về mức tăng lương tối thiểu năm 2026, người lao động không thể bỏ qua thông tin này!

Xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2026, mức tăng là 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bộ Nội vụ cho biết, sẽ trình Chính phủ phương án này trong tháng 10.

Cận cảnh việc khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98, sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả
Chuyển động Sài Gòn

Cận cảnh việc khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98, sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi Ngân 98 bị Công an TP.HCM khởi tố bắt giam, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét căn hộ cao cấp của người này ở phường Cát Lái.

Cảnh báo 'nóng' tới các doanh nghiệp bảo hiểm
Bảo hiểm

Cảnh báo "nóng" tới các doanh nghiệp bảo hiểm

Bảo hiểm

Theo Thứ trưởng Lê Tuấn Cận, Bộ Tài chính nhận thức rõ bất cập về hợp đồng bảo hiểm phức tạp, và đang tăng cường biện pháp giám sát, kiểm tra và phân loại doanh nghiệp có nhiều phản ánh.

3 con động vật hoang dã mà người dân Quảng Ngãi bắt được, giao nộp cho ngành chức năng thuộc nhóm nào trong sách Đỏ?
Nhà nông

3 con động vật hoang dã mà người dân Quảng Ngãi bắt được, giao nộp cho ngành chức năng thuộc nhóm nào trong sách Đỏ?

Nhà nông

3 con động vật hoang dã là 3 con tê tê java được người dân Quảng Ngãi (sau sáp nhập tỉnh Kon Tum) phát hiện, bắt lại và giao nộp cho ngành chức năng để thả về môi trường tự nhiên, được xác định là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong sách Đỏ.

Lưu lượng về hồ tăng, công trình thủy điện lớn nhất Phú Thọ lại mở cửa đáy xả lũ vào 15h00 chiều nay, 14/10
Nhà nông

Lưu lượng về hồ tăng, công trình thủy điện lớn nhất Phú Thọ lại mở cửa đáy xả lũ vào 15h00 chiều nay, 14/10

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 15h00’ ngày 14/10/2025.

Hành trình thắp lửa sau bão lũ Nghệ An và chia sẻ đầy xót xa của em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ!
Xã hội

Hành trình thắp lửa sau bão lũ Nghệ An và chia sẻ đầy xót xa của em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ!

Xã hội

Tại điểm trường Tà Sỏi (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), trong buổi trao quà hỗ trợ học sinh vùng lũ, một em nhỏ nói trong nghẹn ngào: “Bố mẹ con chết hết rồi". Câu nói ngây thơ nhưng đầy xót xa khiến cả đoàn thiện nguyện lặng người.

SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp
Kinh tế

SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp

Kinh tế

Năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 17 được vinh danh danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam tại hạng mục Phát triển bền vững 2025. Giải thưởng củng cố vị thế và uy tín của một ngân hàng có trách nhiệm, khẳng định hiệu quả của chiến lược bền vững với trọng tâm Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) mà SeABank đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng
Doanh nghiệp

Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng

Doanh nghiệp

Hơn 1 năm qua, với sự hỗ trợ của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng, công tác vệ sinh môi trường ở khu vực thị trấn Tiên Lãng (nay thuộc xã Tiên Lãng) đã trở nên xanh sạch đẹp hơn.

Hà Tĩnh: Thanh niên dũng cảm cứu bé trai khỏi lũ cuốn nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm
Xã hội

Hà Tĩnh: Thanh niên dũng cảm cứu bé trai khỏi lũ cuốn nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Xã hội

Anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi) trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì hành động quả cảm cứu bé trai 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi.

Loại thực phẩm “nặng mùi”, giàu chất xơ, protein, giúp chắc xương, bổ tim, đem nấu lẩu thành món ngon hấp dẫn
Gia đình

Loại thực phẩm “nặng mùi”, giàu chất xơ, protein, giúp chắc xương, bổ tim, đem nấu lẩu thành món ngon hấp dẫn

Gia đình

Loại thực phẩm này có nhiều tác dụng đối với sức khỏe nhờ chứa protein, chất xơ, canxi... bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe.

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến 2 nhóm xô xát với nhau, sau đó dẫn đến vụ án mạng thương tâm tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội
Tin tức

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội

Tin tức

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và sẽ chính thức hoạt động từ nay cho đến ngày 17/10/2025.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

3

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

4

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?