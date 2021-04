Video: Khoảnh khắc hổ dữ bị ngỗng đánh đuổi gây kinh ngạc ở TQ 

Video được quay tại Công viên Sinh thái Nông nghiệp Bảo Định ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cho thấy cảnh con ngỗng dũng cảm đối mặt với hai kẻ săn mồi đáng gờm, theo The Sun.

Trong video, hai con hổ chăm chú nhìn theo một con ngỗng đơn độc. Bất thình lình, con ngỗng quay lại giương cánh bày tỏ sự giận dữ, lao thẳng vào con hổ trắng và mổ khiến nó cuống cuồng bỏ chạy.

Những người tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở vườn thú, không ai là không khỏi bất ngờ. Ngay sau đó, con hổ lại tiếp tục rình mò ngỗng nhưng kết cục vẫn không khác biệt so với lần đầu tiên.

Con ngỗng tự tin đối đầu với hổ dữ.

Con ngỗng còn bình thản đi vòng quanh khu vực nuôi nhốt như thể đánh dấu đây là lãnh địa của mình.

Trong khi đó, hai con hổ nằm nghỉ trên bãi cỏ, tỏ ra đầu hàng. Không rõ con ngỗng vô tình lạc vào chuồng nuôi nhốt hổ, hay nó được thả vào làm thức ăn.

Nhưng nó rõ ràng đã khiến những người có mặt tại vườn thú phải bất ngờ.

The The Sun, càng bất ngờ hơn khi con hổ trong video là con lai giữa hổ Bengal và hổ Siberia. Hổ trắng Bengal thường phát triển nhanh hơn và to lớn hơn nhiều so với hổ Bengal bình thường.

Những con hổ trắng Bengal thường sống trong vườn thú vì màu sắc khác lạ khiến chúng khó đi săn hơn trong tự nhiên.