Video: Mọi bất ngờ về Sony Xperia 5 II 5G được tiết lộ

Dựa vào các thông tin rò rỉ sớm, Xperia 5 II 5G về cơ bản là sự giao thoa giữa Xperia 5 gốc năm ngoái và Xperia 1 II ra mắt đầu năm nay, vay mượn yếu tố thiết kế của chiếc điện thoại cũ và nhiều tính năng chính điện thoại mới. Nhưng cũng có một số bất ngờ trên sản phẩm.

Màn hình 120 Hz, pin lớn và giắc cắm tai nghe

Việc Xperia 1 II đưa giắc cắm tai nghe quay trở lại sau khi Sony khai tử chúng trên Xperia 1 và Xperia 5 đã rất được ca ngợi, và điều tương tự cũng đến với Xperia 5 II 5G.

Chưa dừng lại ở đó, Xperia 5 II còn đi kèm công nghệ tốc độ làm mới 120 Hz giống như nhiều smartphone Android hàng đầu sở hữu. Đó là màn hình 6,1 inch với độ phân giải Full HD , có khả năng là 2520 x 1080 pixel giống tiền nhiệm của nó.

Khá thú vị nữa là, trong khi kích thước tổng thể gần như không đổi so với tiền nhiệm, 158 x 68 x 8mm, tuy nhiên điện thoại mới có thể đi kèm pin lớn hơn một chút so với Xperia 5 - 4.000 mAh so với 3140 mAh - và phù hợp với pin trên Xperia 1 II lớn hơn đáng kể. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng, đặc biệt khi sản phẩm có màn hình 120 Hz.

Ba camera quen thuộc, chip mạnh mẽ, RAM lớn

Nguồn tin cho biết thêm, trong khi hệ thống ba camera phía sau của Xperia 5 chắc chắn gây ấn tượng thì Sony đã sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa bằng cách tăng hơn nữa chất lượng cho camera chính của Xperia 1 II. Tuy vẫn giữa lại cảm biến chính 12 MP, thêm ống kính quang Zeiss thì nó được nâng zoom quang từ 2x lên 3x, trong khi camera góc siêu rộng được nâng khẩu độ từ f/2.4 lên f/2.2.

Bên trong điện thoại đi kèm chip Snapdragon 865, RAM 8 GB và khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng không gian lưu trữ 128 GB của thiết bị. Với tiêu chuẩn 5G, chiếc điện thoại này chắc chắn sẽ không có giá rẻ như Xperia 5.