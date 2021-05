Video này cho thấy dây cáp iPhone hay bị đứt

Cáp sạc của Apple được đánh giá là một trong những loại dễ hỏng nhất trong ngành. Theo các đánh giá, sẽ rất lạ nếu cáp sạc iPhone hoặc iPad của người dùng có thể tồn tại hơn một năm mà không bị sờn. Điều này dường như hoàn toàn trái ngược với các tiêu chuẩn cao mà công ty đang áp dụng.

Vậy tại sao cáp sạc của Apple lại yếu như vậy? Đó là câu hỏi mà Greg từ Apple Explained cố gắng trả lời trong video YouTube mới nhất mà ông xuất bản.

Theo khám phá từ Apple Explained, cáp sạc của Apple không phải lúc nào cũng mỏng manh như vậy. Apple đã từng sử dụng bộ giảm lực căng có gân trên dây cáp của mình, nhưng tại một số thời điểm, đội ngũ thiết kế của Apple đã chọn thay thế chúng bằng lớp bọc nhựa mỏng hơn mà người dùng thấy trên cáp của Apple ngày nay. Điều này rõ ràng đã được thực hiện để làm cho dây cáp trông đẹp hơn, và như Apple Explained đã nói “Đội ngũ kỹ sư của Apple biết rằng cáp đẹp hơn sẽ có tỷ lệ hỏng hóc cao hơn, nhưng sự thay đổi vẫn được thực hiện bất chấp điều đó”.

Có một số lý do khiến cáp sạc iPhone kém bền.

Một thủ phạm có khả năng khác của sự thoái hóa cáp sạc là sáng kiến ​​“Một Apple xanh hơn” do Steve Jobs khởi xướng, nhằm giúp Apple loại bỏ tất cả các vật liệu độc hại khỏi sản phẩm của họ. PVC (polyvinyl clorua) là một trong những vật liệu này. Đó là vật liệu sẽ giúp làm cho dây cáp cứng và bền hơn. Với khả năng giảm lực căng yếu hơn từ vỏ nhựa và lớp cao su mềm hơn bao phủ cáp, không có gì ngạc nhiên khi độ bền dây cáp của Apple bị ảnh hưởng. Điều này có thể không phải là vấn đề lớn nếu các phụ kiện của Apple không đắt hơn nhiều so với các phụ kiện đến từ các đối thủ cạnh tranh.

Rất may, có những dấu hiệu cho thấy Apple đang làm việc để giải quyết vấn đề này. Cả HomePod và iMac mới đều đi kèm với cáp bện trong hộp có thiết kế cứng hơn nhiều so với cáp đi kèm với iPhone 12. Ngoài ra còn có một USB-C to Lightning bằng vải hiện chỉ dành cho những người mua iMac, nhưng Apple có thể chọn bán nó như một sản phẩm độc lập trong tương lai. Có lẽ Apple sẽ chuyển sang dây cáp vải trong tất cả sản phẩm của họ trong những năm tới, và chúng ta thậm chí sẽ nhận được nó trong iPhone 13 ra mắt vào mùa thu.