Video: Sạt lở đất ở Sơn La đẩy ô tô trôi xuống vực

Video: Sạt lở đất đẩy ô tô trôi xuống vực ở bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Nguồn: Bùi Thanh Hải).

Chiều nay (16/10), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hà Văn Mươi, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa xác nhận và cho biết, vụ sạt lở đất đã đẩy chiếc xe bán tải trôi xuống phía ta luy âm xảy ra vào khoảng 10h sáng nay tại khu vực bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, thuộc tuyến đường Mường Sang đi Chiềng Khừa.

Chiếc xe bán tải bị đất lở đẩy xuống vực sâu.

Ông Mươi thông tin thêm, đây là xe của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Mỹ Anh. Xe đang trên đường đến công trình, khi đến điểm trên thì xảy ra sự cố sạt lở bất ngờ khiến xe không di chuyển được. Sau đó, lượng đất đá từ phía ta tuy dương sạt xuống nhiều đã kéo xe về phía ta luy âm. Thời điểm chiếc xe ô tô bị đẩy xuống vực, mọi người đã ra khỏi xe. Chiều nay, chiếc xe được xe cẩu đến cứu hộ. Hiện, sự cố sạt lở đang được các đơn vị khắc phục.

Được biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, một số nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đã khiến một số tuyến đường sạt lở. Cụ thể, tại huyện Mộc Châu, mưa lớn xảy ra trong mấy ngày qua đã làm tuyến đường từ trung tâm xã Đông Sang đi các bản Co Sung, Chăm Cháy, bản Cóc bị ngập đoạn dài 100m, sâu từ 70 - 80cm, nước chảy siết, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt trượt khoảng 13.000m3 đất đá, dài 30- 40m gây ách tắc tuyến đường từ xã Mường Sang đi xã Chiềng Khừa.

Trước tình hình trên, UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công ty cổ phần đường bộ 224 huy động nhân công, máy móc nạo vét khơi thông tuyến đường liên xã Mường Sang - Chiềng Khừa, đồng thời, cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân qua lại ở các điểm có nguy cơ sạt trượt cao.