Video: Thót tim cảnh ôtô con lao đứt đôi đầu máy kéo

Video ô tô con va chạm với đầu máy kéo.

Cảnh tượng khủng khiếp diễn ra nhanh trong chớp mắt không khỏi khiến người lái đầu máy kéo bang hoàng. Trong lúc đang cố đưa chiếc đầu máy kéo cùng thùng chở đồ và người phía sau vượt qua quãng đường nhiều cát để lên cao tốc thì vụ tai nạn bất ngờ xảy ra.

Một chiếc ôtô con phóng với tốc độ cao đi tới đã không phanh kịp và lao bay phần đầu máy kéo. Va chạm mạnh khiến người lái đầu máy kéo ngã tụt từ trên ghế ngồi xuống đất và hoảng sợ.

Cảnh tượng khiến người xem thót tim.

Nếu xem kĩ video thì thấy có thể do lái đầu máy kéo khi lái qua đường giao nhau đã không quan sát kĩ đường đi. Lí do có thể do đầu máy kéo đã chở theo thùng quá nặng và lại phải vượt qua đoạn đường cát rất khó đi. Vụ việc xảy ra ở nước ngoài nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho người tham gia giao thông ở Việt Nam.