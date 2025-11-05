Video tiền tuyến tiết lộ đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine lái trực thăng Mỹ đột kích táo bạo cứu Pokrovsk

Hình ảnh chiến đấu cho thấy cách Ukraine đang nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ thành phố chiến lược này trước sức tấn công dồn dập của quân đội Nga. Việc điều động lực lượng biệt kích tinh nhuệ cũng cho thấy Ukraine đang tung ra chiến dịch phản công quy mô mới nhằm chặn đà tiến của Moscow.

Ảnh cắt từ video cho thấy một chiếc trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất hạ cánh gần thành phố tiền tuyến Pokrovsk. Nguồn Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine

Biệt đội “Timur” tung đòn đánh bất ngờ

Đoạn video do Cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) công bố hôm 4/11 cho thấy đơn vị đặc nhiệm “Timur” đang chiến đấu tại Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk - nơi bị tàn phá nặng nề sau nhiều tháng giao tranh.

Trong một cảnh quay, trực thăng Black Hawk bay thấp, sà qua các cánh đồng, hạ cánh nhanh chóng, rồi nhóm lính biệt kích Ukraine tràn ra, tiến về hướng Pokrovsk. Chiếc trực thăng sau đó lập tức cất cánh, quay đầu trở lại. Video cũng ghi lại hình ảnh các cuộc không kích và hoạt động của UAV trên bầu trời thành phố, dù thời điểm chính xác của chiến dịch chưa được tiết lộ.

HUR mô tả chiến dịch này là “thành công”, cho biết các đơn vị biệt kích đã hợp lực cùng lực lượng mặt đất mở hành lang chiến đấu vào Pokrovsk. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ danh tính các đơn vị khác tham gia, chỉ khẳng định các trận đánh tại đây “cực kỳ ác liệt”.

Video cho thấy đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine đột kích táo bạo vào Pokrovsk bằng trực thăng Black Hawk. Nguồn Youtube/Ukrinform

Trận chiến sinh tử tại Pokrovsk - “Bakhmut mới” của Ukraine

Pokrovsk – một trung tâm hậu cần chiến lược ở miền Đông Ukraine – đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga suốt hơn một năm qua. Nếu chiếm được thành phố này, Moscow có thể mở rộng đà tiến sâu vào vùng Donbass.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), bản đồ chiến sự hiện nay cho thấy quân Nga đã áp sát rìa thành phố, thậm chí có dấu hiệu đã thâm nhập từ hướng tây bắc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị Ukraine bên trong Pokrovsk “đang bị bao vây”.

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi bác bỏ thông tin này, khẳng định Kiev vẫn giữ được tuyến tiếp tế và đang “làm mọi cách để duy trì dòng hậu cần”.

“Pokrovsk là khu vực khó khăn nhất trên toàn mặt trận. Hàng nghìn binh sĩ Nga đang tìm cách đột nhập vào thành phố và cắt đứt tuyến vận chuyển. Chúng tôi đã triển khai một chiến dịch toàn diện nhằm đẩy lùi đà tiến của đối phương", ông Syrskyi nói vào cuối tuần trước.

Pokrovsk hiện được ví như Bakhmut hay Avdiivka thứ hai, hai thành phố từng chứng kiến những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc chiến và nay đã nằm trong tay Nga.

Các lực lượng tinh nhuệ cùng ra trận

Ông Syrskyi xác nhận đã ra lệnh triển khai đồng thời lực lượng tình báo HUR, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các đơn vị đặc nhiệm khác tới Pokrovsk. Theo ông, Moscow đang “trả giá rất đắt” cho từng bước tiến ở khu vực này.

Trong khi đó, SBU cho biết đơn vị đặc nhiệm “Alpha” của họ đã tiêu diệt hơn 1.500 binh sĩ Nga và phá hủy hàng chục xe tăng, thiết giáp, bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không chỉ trong tháng qua.

Cơ quan này nói rằng họ đã tăng cường lực lượng Alpha quanh Pokrovsk để ứng phó với giao tranh leo thang: “Họ thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở các điểm nóng nhất, tiêu diệt đơn vị địch bằng các đòn tấn công chính xác”, SBU tuyên bố.



Video đổ bộ bằng Black Hawk – loại trực thăng chiến đấu do Mỹ sản xuất, thường hiếm khi xuất hiện trong các cảnh quay chính thức – cho thấy Ukraine đang tung lực lượng tinh nhuệ cuối cùng để giữ thành phố.

Pokrovsk hiện được xem là mặt trận khốc liệt nhất trong toàn bộ cuộc chiến, nơi hai bên đều phải trả giá đắt cho từng tấc đất.