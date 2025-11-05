Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Thế giới
Thứ tư, ngày 05/11/2025 20:52 GMT+7

Video tiền tuyến tiết lộ đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine lái trực thăng Mỹ đột kích táo bạo cứu Pokrovsk

+ aA -
Phương Đăng (theo BI) Thứ tư, ngày 05/11/2025 20:52 GMT+7
Quân đội Ukraine vừa công bố đoạn video hiếm hoi ghi lại cảnh biệt kích nước này thực hiện một cuộc đột kích táo bạo bằng trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất vào thành phố Pokrovsk – nơi đang diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất hiện nay.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hình ảnh chiến đấu cho thấy cách Ukraine đang nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ thành phố chiến lược này trước sức tấn công dồn dập của quân đội Nga. Việc điều động lực lượng biệt kích tinh nhuệ cũng cho thấy Ukraine đang tung ra chiến dịch phản công quy mô mới nhằm chặn đà tiến của Moscow.

Ảnh cắt từ video cho thấy một chiếc trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất hạ cánh gần thành phố tiền tuyến Pokrovsk. Nguồn Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine

Biệt đội “Timur” tung đòn đánh bất ngờ

Đoạn video do Cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) công bố hôm 4/11 cho thấy đơn vị đặc nhiệm “Timur” đang chiến đấu tại Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk - nơi bị tàn phá nặng nề sau nhiều tháng giao tranh.

Trong một cảnh quay, trực thăng Black Hawk bay thấp, sà qua các cánh đồng, hạ cánh nhanh chóng, rồi nhóm lính biệt kích Ukraine tràn ra, tiến về hướng Pokrovsk. Chiếc trực thăng sau đó lập tức cất cánh, quay đầu trở lại. Video cũng ghi lại hình ảnh các cuộc không kích và hoạt động của UAV trên bầu trời thành phố, dù thời điểm chính xác của chiến dịch chưa được tiết lộ.

HUR mô tả chiến dịch này là “thành công”, cho biết các đơn vị biệt kích đã hợp lực cùng lực lượng mặt đất mở hành lang chiến đấu vào Pokrovsk. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ danh tính các đơn vị khác tham gia, chỉ khẳng định các trận đánh tại đây “cực kỳ ác liệt”.

Video cho thấy đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine đột kích táo bạo vào Pokrovsk bằng trực thăng Black Hawk. Nguồn Youtube/Ukrinform

Trận chiến sinh tử tại Pokrovsk - “Bakhmut mới” của Ukraine

Pokrovsk – một trung tâm hậu cần chiến lược ở miền Đông Ukraine – đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga suốt hơn một năm qua. Nếu chiếm được thành phố này, Moscow có thể mở rộng đà tiến sâu vào vùng Donbass.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), bản đồ chiến sự hiện nay cho thấy quân Nga đã áp sát rìa thành phố, thậm chí có dấu hiệu đã thâm nhập từ hướng tây bắc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị Ukraine bên trong Pokrovsk “đang bị bao vây”.

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi bác bỏ thông tin này, khẳng định Kiev vẫn giữ được tuyến tiếp tế và đang “làm mọi cách để duy trì dòng hậu cần”.

“Pokrovsk là khu vực khó khăn nhất trên toàn mặt trận. Hàng nghìn binh sĩ Nga đang tìm cách đột nhập vào thành phố và cắt đứt tuyến vận chuyển. Chúng tôi đã triển khai một chiến dịch toàn diện nhằm đẩy lùi đà tiến của đối phương", ông Syrskyi nói vào cuối tuần trước.

Pokrovsk hiện được ví như Bakhmut hay Avdiivka thứ hai, hai thành phố từng chứng kiến những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc chiến và nay đã nằm trong tay Nga.

Các lực lượng tinh nhuệ cùng ra trận

Ông Syrskyi xác nhận đã ra lệnh triển khai đồng thời lực lượng tình báo HUR, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các đơn vị đặc nhiệm khác tới Pokrovsk. Theo ông, Moscow đang “trả giá rất đắt” cho từng bước tiến ở khu vực này.

Trong khi đó, SBU cho biết đơn vị đặc nhiệm “Alpha” của họ đã tiêu diệt hơn 1.500 binh sĩ Nga và phá hủy hàng chục xe tăng, thiết giáp, bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không chỉ trong tháng qua.

Cơ quan này nói rằng họ đã tăng cường lực lượng Alpha quanh Pokrovsk để ứng phó với giao tranh leo thang: “Họ thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở các điểm nóng nhất, tiêu diệt đơn vị địch bằng các đòn tấn công chính xác”, SBU tuyên bố.

Video đổ bộ bằng Black Hawk – loại trực thăng chiến đấu do Mỹ sản xuất, thường hiếm khi xuất hiện trong các cảnh quay chính thức – cho thấy Ukraine đang tung lực lượng tinh nhuệ cuối cùng để giữ thành phố.

Pokrovsk hiện được xem là mặt trận khốc liệt nhất trong toàn bộ cuộc chiến, nơi hai bên đều phải trả giá đắt cho từng tấc đất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ gặp phải những trở ngại nghiêm trọng và sẽ không diễn ra trong tương lai gần - đây là kết luận mà hãng tin Reuters đưa ra sau khi phân tích dự thảo báo cáo của Ủy ban châu Âu về việc mở rộng EU.

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thế giới
Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Thế giới
'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới
Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ

Châu Âu tìm ra cách để Ukraine tiếp tục đàm phán gia nhập EU mà không cần sự chấp thuận của Hungary

Thế giới
Châu Âu tìm ra cách để Ukraine tiếp tục đàm phán gia nhập EU mà không cần sự chấp thuận của Hungary

Đọc thêm

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, đại diện Việt Nam giành ngôi vị Hoa hậu Nước tại Chung kết Miss Earth 2025 sau màn thể hiện tự tin, giàu năng lượng.

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!
Đông Tây - Kim Cổ

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Phạm Tuân là một nhân vật quan trọng của phong trào Cần vương. Ông có nhiều công trạng được lưu danh trong sử sách Việt Nam ở thế kỷ 9.

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm

Lai Châu Ngày Mới

Những năm qua, đồng bào các dân tộc: Lào, Lự, Kháng; ở 3 bản: Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy (Bản Bo, Lai Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng chè. Thu nhập, đời sống của người dân 3 bản cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao.

2 mô hình sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng tại hộ nông dân thu được hơn nửa triệu con giống, lợi nhuận cao bất ngờ
Nhà nông

2 mô hình sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng tại hộ nông dân thu được hơn nửa triệu con giống, lợi nhuận cao bất ngờ

Nhà nông

Những năm gần đây, nghề nuôi biển được xác định là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển và hải đảo của nước ta.

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế vượt trội thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế vượt trội thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung cơ chế vượt trội nhằm khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo. Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã được điều động luân chuyển nhà giáo trong phạm vi địa bàn, quản lý.

HLV Đặng Trần Chỉnh cao tay, Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng
Thể thao

HLV Đặng Trần Chỉnh cao tay, Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng

Thể thao

HLV Đặng Trần Chỉnh tỏ ra cao tay hơn ông Chu Đình Nghiêm khi thay người ở cuối trận đấu giúp Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng trên sân Gò Đậu.

“Thần đồng” 18 tuổi kiến tạo, Ninh Bình FC thắng nhọc SLNA
Thể thao

“Thần đồng” 18 tuổi kiến tạo, Ninh Bình FC thắng nhọc SLNA
7

Thể thao

Chiều tối ngày 5/11, trên SVĐ Ninh Bình, đội chủ nhà Ninh Bình FC đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn nhưng cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm quý giá trước SLNA tại vòng 10 V.League 2025/2026. Tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát là người kiến tạo để Phạm Gia Hưng ghi bàn thắng quyết định.

Giá dừa khô giảm mạnh, nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái, nông dân miền Tây găm hàng chờ sóng mới
Nhà nông

Giá dừa khô giảm mạnh, nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái, nông dân miền Tây găm hàng chờ sóng mới

Nhà nông

Mặt hàng dừa khô ở miền Tây đã trải qua một đợt tăng giá mạnh, có lúc đạt 220.000-230.000 đồng/chục vào tháng 9 vừa qua. Hiện tại, thị trường đang điều chỉnh, khiến giá dừa khô giảm mạnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao 150.000 – 160.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều nông dân đã găm hàng với hi vọng đợi đợt tăng giá mới.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo về nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi?
Nhà nông

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo về nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi?

Nhà nông

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long phát cảnh báo nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi? Do ảnh hưởng của bão số 13 kết hợp với triều cường dâng cao, nhiều nơi ở Vĩnh Long được dự báo mực nước vượt báo động 3 và có mưa lớn. Do vậy, nhiều khu vực trũng thấp, tuyến đường nội ô và vùng ven sông có nguy cơ ngập sâu trong những ngày tới.

Tin tối (5/11): Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin tối (5/11): Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; HLV Ancelotti cảnh báo Neymar; Haaland thừa nhận vẫn kém xa Ronaldo và Messi; Ferdinand hé lộ lý do sang Dubai sinh sống; Arsenal tái hiện kỷ lục đáng nể.

Ông Trump mạo hiểm chơi canh bạc Syria để 'phản đòn' Nga
Thế giới

Ông Trump mạo hiểm chơi canh bạc Syria để "phản đòn" Nga

Thế giới

Trong một bước ngoặt ngoại giao gây chấn động toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đón tiếp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng - một người từng bị Mỹ truy lùng gắt gao với tội danh khủng bố. Động thái này của ông Trump đã thổi bùng tranh cãi trong giới quan sát, theo Indiatoday.

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)
Nhà nông

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)

Nhà nông

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng. Chiều 5/11, tại cửa biển La Gi thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng( Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận trước đây), nhiều người dân bất ngờ chứng kiến một vòi rồng hình thành ngoài khơi và hiện tượng này kéo dài khoảng 5 –7 phút rồi tan.

Dự kiến tăng lương cơ sở năm 2026: ĐBQH thuế thu nhập cá nhân đang biến người lao động thành “triệu phú giả tạo”
Kinh tế

Dự kiến tăng lương cơ sở năm 2026: ĐBQH thuế thu nhập cá nhân đang biến người lao động thành “triệu phú giả tạo”

Kinh tế

Khi lương cơ sở dự kiến tăng lên 3,45 triệu đồng từ giữa năm 2026, nhiều đại biểu cho rằng biểu thuế thu nhập cá nhân hiện tại đang trở nên lạc hậu, dễ “tận thu” và đẩy hàng triệu người vào diện chịu thuế không thực. Từ chênh lệch chi phí sinh hoạt đến nguy cơ trượt thuế theo CPI, Quốc hội yêu cầu sửa luật theo hướng công bằng hơn để tăng lương không bị nuốt chửng bởi một hệ thống thuế lỗi nhịp.

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên
Tin tức

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên

Tin tức

Dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn.

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?
Kinh tế

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?

Kinh tế

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo 'đừng tận thu', cần phân biệt đầu cơ và của để dành
Kinh tế

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo "đừng tận thu", cần phân biệt đầu cơ và của để dành

Kinh tế

Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng đang làm nóng nghị trường, khi nhiều ĐBQH cảnh báo chính sách phải phân biệt rõ người tích trữ tài sản và giới đầu cơ để tránh “bắn nhầm.” Trong bối cảnh giá vàng tăng gần 80% chỉ sau 8 tháng, áp thuế được xem như công cụ ổn định thị trường – nhưng cần tinh chỉnh để không chạm vào túi tiền người dân.

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?
Bạn đọc

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Bạn đọc

Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 - KALMAEGI là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, rất mạnh trên khu vực biển Đông, tác động đến đất liền trong khoảng thời gian từ tối đêm ngày mai, 6/11, với trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, càng về già, vận may của họ càng tăng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài âm thầm đến và lợi nhuận đến một cách dễ dàng hơn.

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?
Thế giới

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?

Thế giới

Theo bài viết có tựa đề "Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam" của hãng tin Mỹ Bloomberg, nền kinh tế gắn bó sâu sắc với thương mại Mỹ khiến Việt Nam dễ tổn thương trước thuế quan thời Trump, nhưng đã trụ vững tốt hơn dự báo.

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt
Chuyển động Sài Gòn

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt

Chuyển động Sài Gòn

Nước dâng cao do mưa lớn và triều cường đã biến nhiều tuyến đường ở TP.HCM thành 'sông', đặc biệt là tại Khu đô thị Mizuki Flora, khiến phụ huynh phải bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt.

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng

Pháp luật

‎Chiều 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba, (SN 1960, ngụ phường Tân Lộc, TP.Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tin tức

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo nghị quyết của Chính phủ gồm có 8 nội dung, trong đó đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này
Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này

Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng phải làm xong việc quan trọng này, ứng phó bão số 13 (Kalmaegi). UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đang triển khai di dời khoảng 100.000 hộ với gần 400.000 người ở các vùng nguy cơ cao, đảm bảo hoàn tất trước 19h30 tối 5-11...

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật
Xã hội

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật

Xã hội

Chiều 5/11, một phiên tòa giả định đã được tổ chức tại Đà Nẵng, trong buổi sinh hoạt đầu tuần cho hơn 300 học sinh, vận động viên.

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt
Thể thao

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt

Thể thao

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson hiện đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League với 215 bàn thắng.

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon
Xã hội

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon

Xã hội

Quán bún chả Hà Nội, bán 50.000 đồng/suất, ngày bán hàng trăm suất, khách Tây nức nở khen ngon, xuống sân bay kéo cả vali đến ăn rồi mới nhận phòng khách sạn.

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65
Văn hóa - Giải trí

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới
Thế giới

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới

Thế giới

Philippines cảnh báo một siêu bão mới có thể đổ bộ chỉ vài ngày tới, khi cả nước vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả thảm khốc của bão Kalmaegi – cơn bão mạnh nhất trong năm qua khiến hơn 116 người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền
Xã hội

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền

Xã hội

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học chiều 6/11 để đảm bảo an toàn.

Tin đọc nhiều

1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

2

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'