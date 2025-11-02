Video toàn cảnh Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói": 4 nhóm "điểm nghẽn" về đất đai, vốn, giống và nhân lực

Đông Tây - Kim Cổ

Đông Tây - Kim Cổ

Một số nhận định trên các diễn đàn mạng Trung Quốc cho rằng, nếu Tiều Cái không chết sớm, Lương Sơn Bạc sẽ không bao giờ quy thuận triều đình nhà Tống. Nhận định này có cơ sở từ ba nguyên nhân lớn: xuất thân, tư tưởng chính trị và bản lĩnh lãnh đạo của ông.