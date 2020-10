Video: Trực thăng không người lái Trung Quốc lao xuống đất vỡ tan

Theo Taiwan News, hôm 24.10, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc và chính quyền tỉnh Chiết Giang tổ chức cuộc triển lãm hàng không mang tên “Cuộc thi sáng tạo phương tiện bay không người lái quốc tế”.

Sự kiện diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc. Trong cuộc triển lãm, một trực thăng không người lái do công ty ở Hàng Châu sản xuất, gặp sự cố nghiêm trọng.

Công ty này từng được vinh danh là một trong những công ty đi đầu trong sự phát triển của ngành công nghiệp máy bay không người lái Trung Quốc

Trên mạng xã hội Twitter, một cư dân mạng Trung Quốc đăng video quay cảnh trực thăng không người lái gặp sự cố. Trong video, trực thăng cất cánh và bay vòng quanh một cách bình thường.

Trực thăng dài 7,25 mét, cao 2,3 mét, rộng 1,5 mét và có đường kính cánh quạt là 6 mét, theo mô tả trong cuộc triển lãm.

Người dẫn chương trình nói trực thăng trên có thể đạt độ cao 3.000 mét, bay liên tục trong hai giờ, có tải trọng 200kg và có tầm hoạt động tối đa 200km.

Trực thăng không người lái rơi xuống đất vỡ tan.

Khi người dẫn chương trình vẫn đang nói, chiếc trực thăng dường như mất kiểm soát, rơi xuống đất vỡ tan trước sự chứng kiến của đám đông. Chiếc trực thăng gặp sự cố khi tăng độ cao đột ngột, tăng tốc và sau đó mất kiểm soát.

May mắn là không có người bị thương trong sự cố trên, do trực thăng rơi cách vài mét so với đám đông.

Đoạn video kết thúc khi nhóm vận hành trực thăng chạy đến hiện trường, tìm cách ngắt động cơ. Người dẫn chương trình vì quá bất ngờ nên không nói được lời nào.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Weibo của trang Sina Chiết Giang, nhà chức trách Trung Quốc không loại trừ khả năng sự cố xảy ra là do “vận hành không đúng cách”.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc mỉa mai màn trình diễn không trọn vẹn trên. “Chiếc trực thăng còn chưa đạt đến độ cao và tầm xa tối đa thì đã rơi xuống như vậy”, một người bình luận.

Người khác nói: “Đây là màn trình diễn của một tai nạn và hỏa hoạn?” Người thứ ba bình luận: “Tôi nghĩ chất lượng sản phẩm không được tốt lắm”.