Viện Đông Y Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện lan tỏa giá trị Y học cổ truyền dân tộc

Trước đó, hai bên đã tham quan để tìm hiểu về quy trình chiết xuất dược liệu, tham quan khu đào tạo và gặp gỡ học viên, trải nghiệm khu bảo tồn dược liệu, cùng cơ sở nghiên cứu, sản xuất dược liệu tại các địa điểm Thái Nguyên, Sóc Sơn và văn phòng chính của Viện Đông Y Việt Nam tại Hà Nội.



Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Vinh, Chủ tịch Hội đồng Viện Đông Y Việt Nam nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng. Các học viên của Viện Đông Y Việt Nam sẽ có một môi trường thực hành mới gắn liền với sự phát triển của y học cổ truyền Việt Nam.

Lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành giữa Viện Đông Y Việt Nam với Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Ảnh: Khải Phong

“Hệ thống y tế Việt Nam hiện nay đang rất phát triển y học cổ truyền hiện đại. Chúng tôi mong sau buổi lễ ký kết, tất cả lương y sau này khi học ở Viện Đông Y Việt Nam có cơ hội được trải nghiệm thực tế nhất, giúp cho nền y học cổ truyền Việt Nam ngày càng phát triển cũng như mang đến dịch vụ tốt đẹp cho nhân dân, tiến tới phát triển hơn”, ông Vinh bày tỏ.

Hai đơn vị đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện trong đào tạo, thực hành và lan tỏa giá trị của nền Y học cổ truyền dân tộc. Ảnh: BTC

Ông Trần Ngọc Hoà, Giám đốc Trung tâm đào tạo Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam cho biết, trong suốt 33 năm hành trình phát triển, đơn vị luôn kiên định kế thừa, phát huy và lan toả tinh hoa trong y học cổ truyền bằng phương pháp không dùng thuốc.

“Chúng tôi tin rằng sức mạnh của y học cổ truyền không chỉ nằm ở những bài trị liệu từ truyền thống đến chuyên sâu, mà còn triết lý nhân văn, chăm sóc sức khoẻ toàn diện phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đây không chỉ đơn thuần là bản thoả thuận mà là bản gắn kết giữa hai đơn vị cùng chung định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đào tạo, nghiên cứu, thực hành và lan toả giá trị y học cổ truyền”, ông Hoà cho hay.