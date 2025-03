Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea bị đình chỉ hoạt động vì hàng loạt vi phạm

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Y tế, Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea đã sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kovibe (đơn vị chủ quản của Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea) 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. Ảnh: N.T

Ngoài ra, cơ sở này còn quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Với những vi phạm nghiêm trọng này, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kovibe (đơn vị chủ quản của Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea) 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. Cơ sở chỉ được phép hoạt động trở lại khi có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế cũng yêu cầu cơ sở này phải tháo gỡ, xóa quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea bị xử phạt vi phạm. Vào tháng 12/2023, cơ sở này cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hành chính 95 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở này cũng bị buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Việc tái phạm nhiều lần của Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea cho thấy sự coi thường pháp luật của cơ sở này. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của khách hàng mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành thẩm mỹ.

Bên cạnh việc xử phạt cơ sở, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã xử phạt bà Đặng Ngọc Vĩnh Duy (người làm việc tại Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea) 35 triệu đồng do có hành vi vi phạm khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.