Việt Nam - Ấn Độ thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng được củng cố, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Hợp tác song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15. Ảnh: V.A.

Hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời duy trì chính sách quốc phòng "bốn không"; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), hướng tới sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua được triển khai tích cực ở nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, huấn luyện, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn và triển khai các gói tín dụng, viện trợ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc đồng chủ trì đối thoại. Ảnh: V.A.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ Ấn Độ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Ông cũng mời đoàn Bộ Quốc phòng Ấn Độ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến tổ chức cuối năm 2026.

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của Ấn Độ, nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Ông cho biết Diễn tập gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Việt Nam - Ấn Độ (VINBAX 2025), dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 27/11, là hoạt động có ý nghĩa trong tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Kết thúc đối thoại, hai bên ký biên bản làm việc, thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh. Ảnh: Đ.X.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, thể hiện qua việc duy trì các cơ chế đối thoại, đào tạo, hợp tác gìn giữ hòa bình, giữa các quân, binh chủng. Ông cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ trong đào tạo hàng trăm sĩ quan Việt Nam, cũng như các gói viện trợ, tín dụng ưu đãi dành cho Việt Nam.

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đồng thời khẳng định hợp tác quốc phòng là động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.