Việt Nam cam kết nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao

Tại họp báo thường kỳ chiều 6/11, trả lời câu hỏi của phóng viên về phóng sự của truyền hình Hàn Quốc bày tỏ lo ngại Việt Nam có thể trở thành điểm nóng của lừa đảo trực tuyến, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: Tôi không bình luận về những câu hỏi mang tính phỏng đoán.

Tuy nhiên Người phát ngôn chia sẻ: Thời gian qua trước diễn biến phức tạp của lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm hướng tới môi trường mạng an toàn minh bạch cho người dân.

Việt Nam vừa có hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng nhất năm 2025, là Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Việt Nam đã thể hiện rõ hành động chung tay với Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên chống tội phạm mạng diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây thông qua lễ mở ký Công ước Hà Nội và Hội nghị cấp cao vừa qua.

Hoạt động này được báo chí Việt Nam và quốc tế đưa tin, nhận xét tính chủ động tiên phong kết nối cam kết của Việt Nam trong vấn đề này.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng.

Người phát ngôn nhấn mạnh: Bộ Ngoại giao cùng các bộ ngành chức năng Việt Nam đã tích cực trao đổi với các đối tác để thiết lập cơ chế nâng hiệu quả công tác bảo vệ công dân Việt Nam, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao các nước

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện ở nước ngoài theo dõi sát tình hình, chuẩn bị phương án phối hợp chặt chẽ cơ quan trong nước và cơ quan chức năng sở tại triển khai biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Liên quan đến chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, Người phát ngôn cho biết: Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar, tính đến ngày 22/10 đã có khoảng 70 công dân Việt Nam di chuyển sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với 2 nước để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc xác minh thông tin theo quy định của sở tại và pháp luật Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan Việt Nam tại 2 nước lập tức phối hợp với trong nước và sở tại để triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết và hỗ trợ để đưa công dân Việt Nam về nước sớm nhất có thể.