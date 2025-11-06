Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Thế giới
Thứ năm, ngày 06/11/2025 16:41 GMT+7

Việt Nam cam kết nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao

+ aA -
V.N Thứ năm, ngày 06/11/2025 16:41 GMT+7
Thời gian qua trước diễn biến phức tạp của lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm hướng tới môi trường mạng an toàn minh bạch cho người dân - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tại họp báo thường kỳ chiều 6/11, trả lời câu hỏi của phóng viên về phóng sự của truyền hình Hàn Quốc bày tỏ lo ngại Việt Nam có thể trở thành điểm nóng của lừa đảo trực tuyến, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: Tôi không bình luận về những câu hỏi mang tính phỏng đoán.

Tuy nhiên Người phát ngôn chia sẻ: Thời gian qua trước diễn biến phức tạp của lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm hướng tới môi trường mạng an toàn minh bạch cho người dân.

Việt Nam vừa có hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng nhất năm 2025, là Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Việt Nam đã thể hiện rõ hành động chung tay với Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên chống tội phạm mạng diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây thông qua lễ mở ký Công ước Hà Nội và Hội nghị cấp cao vừa qua.

Hoạt động này được báo chí Việt Nam và quốc tế đưa tin, nhận xét tính chủ động tiên phong kết nối cam kết của Việt Nam trong vấn đề này.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng.

Người phát ngôn nhấn mạnh: Bộ Ngoại giao cùng các bộ ngành chức năng Việt Nam đã tích cực trao đổi với các đối tác để thiết lập cơ chế nâng hiệu quả công tác bảo vệ công dân Việt Nam, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao các nước

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện ở nước ngoài theo dõi sát tình hình, chuẩn bị phương án phối hợp chặt chẽ cơ quan trong nước và cơ quan chức năng sở tại triển khai biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Liên quan đến chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, Người phát ngôn cho biết: Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar, tính đến ngày 22/10 đã có khoảng 70 công dân Việt Nam di chuyển sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với 2 nước để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc xác minh thông tin theo quy định của sở tại và pháp luật Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan Việt Nam tại 2 nước lập tức phối hợp với trong nước và sở tại để triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết và hỗ trợ để đưa công dân Việt Nam về nước sớm nhất có thể.

Tham khảo thêm

Zohran Mamdani làm nên lịch sử khi được bầu làm thị trưởng New York, đảng của ông Trump chịu cú sốc nặng

Zohran Mamdani làm nên lịch sử khi được bầu làm thị trưởng New York, đảng của ông Trump chịu cú sốc nặng

Lực lượng Ukraine trụ vững trên trận địa Pokrovsk: Mục tiêu của Nga khi giành giật thành phố chiến lược

Lực lượng Ukraine trụ vững trên trận địa Pokrovsk: Mục tiêu của Nga khi giành giật thành phố chiến lược

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ gặp phải những trở ngại nghiêm trọng và sẽ không diễn ra trong tương lai gần - đây là kết luận mà hãng tin Reuters đưa ra sau khi phân tích dự thảo báo cáo của Ủy ban châu Âu về việc mở rộng EU.

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thế giới
Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Châu Âu tìm ra cách để Ukraine tiếp tục đàm phán gia nhập EU mà không cần sự chấp thuận của Hungary

Thế giới
Châu Âu tìm ra cách để Ukraine tiếp tục đàm phán gia nhập EU mà không cần sự chấp thuận của Hungary

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Thế giới
'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Châu Âu tiến thoái lưỡng nan với khối tài sản đóng băng của Nga, Ukraine gặp hạn lớn

Thế giới
Châu Âu tiến thoái lưỡng nan với khối tài sản đóng băng của Nga, Ukraine gặp hạn lớn

Đọc thêm

Kiều Huyền là ai và đã dự đoán chính xác thế nào về Tào Tháo?
Đông Tây - Kim Cổ

Kiều Huyền là ai và đã dự đoán chính xác thế nào về Tào Tháo?

Đông Tây - Kim Cổ

Kiều Huyền là danh sĩ nổi tiếng cuối thời Đông Hán, có học vấn uyên bác và đặc biệt, ông được nhớ tới trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa khi đã có tiên đoán cực kỳ chính xác về Tào Tháo.

Bà Nguyễn Thanh Xuân: 'Phường Xuân Hòa lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo'
Chuyển động Sài Gòn

Bà Nguyễn Thanh Xuân: "Phường Xuân Hòa lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo"

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh, địa phương có hạ tầng hiện đại và bản sắc văn hóa đặc trưng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, phường Xuân Hòa sẽ lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Phân bón Cà Mau: Doanh nghiệp vì cộng đồng 4 năm liên tiếp
Kinh tế

Phân bón Cà Mau: Doanh nghiệp vì cộng đồng 4 năm liên tiếp

Kinh tế

Với nhiều nỗ lực không ngừng trong thực thi trách nhiệm xã hội và kiên định con đường phát triển xanh, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân Bón Cà Mau – PVCFC) tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2025 do The Saigon Times thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 5/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Trump bất ngờ giáng đòn đau cho Triều Tiên, Bình Nhưỡng nổi giận thề trả đũa
Thế giới

Ông Trump bất ngờ giáng đòn đau cho Triều Tiên, Bình Nhưỡng nổi giận thề trả đũa

Thế giới

Bình Nhưỡng cáo buộc Washington theo đuổi “chính sách thù địch cố hữu”, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt sẽ không làm thay đổi cán cân chiến lược giữa hai nước sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới, nhằm vào 8 cá nhân và 2 tổ chức có liên quan đến Triều Tiên.

Tin chiều 6/11: Được gọi trở lại ĐT Việt Nam, Nguyễn Xuân Son phản ứng ra sao?
Thể thao

Tin chiều 6/11: Được gọi trở lại ĐT Việt Nam, Nguyễn Xuân Son phản ứng ra sao?

Thể thao

Được gọi trở lại ĐT Việt Nam, Nguyễn Xuân Son phản ứng ra sao? M.U mất trắng 10 triệu bảng vì World Cup; Truyền thông trong nước kêu gọi Malaysia hãy tỉnh ngộ; Galatasaray gây sốc với kế hoạch mượn Messi 4 tháng; Ronaldo sẵn sàng giải nghệ, ưu tiên gia đình sau sự nghiệp huy hoàng.

Lộc trời ngoi lên từ bùn đất, dân vớt lên bán giá 500.000 đồngkg, nhìn rùng mình nhưng ăn vào là tinh hoa trời đất
Gia đình

Lộc trời ngoi lên từ bùn đất, dân vớt lên bán giá 500.000 đồngkg, nhìn rùng mình nhưng ăn vào là tinh hoa trời đất

Gia đình

Món ăn từ con vật có hình thù xấu xí này không chỉ có hương vị thơm ngon đặc biệt mà còn giàu dinh dưỡng.

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Lai Châu Ngày Mới

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu vừa tổ chức họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Xã Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) giải bài toán giảm nghèo
Giảm nghèo đa chiều

Xã Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) giải bài toán giảm nghèo

Giảm nghèo đa chiều

Cùng với việc kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, ngay sau sáp nhập 1/7 xã Cao Lộc đang tích cực dồn lực cho nhiệm vụ giảm nghèo

Giá gạo giảm sâu, Philippines cấm nhập khẩu gạo xay xát thường, gạo xay xát kỹ đến hết năm 2025
Nhà nông

Giá gạo giảm sâu, Philippines cấm nhập khẩu gạo xay xát thường, gạo xay xát kỹ đến hết năm 2025

Nhà nông

Tốc độ tăng giá gạo hàng năm tại Philippines đã đảo ngược xu hướng kể từ khi đạt mức cao nhất 15 năm là 24,4% vào tháng 3/2024. Tháng 9/2025, giá gạo ở Philippines giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước, giúp kiềm chế lạm phát...

Ngôi nhà 120m2 và giọt nước mắt hạnh phúc của người đàn ông 61 tuổi
Xã hội

Ngôi nhà 120m2 và giọt nước mắt hạnh phúc của người đàn ông 61 tuổi

Xã hội

Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và sự hỗ trợ của bà con hàng xóm, gia đình ông Lăng Văn Tượng, ở thôn Bảo Lâm, xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn đã có được ngôi nhà kiên cố, khang trang.

Dòng chảy của tiền hôm nay: Chứng khoán tiếp tục rung lắc, Vingroup phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng tăng vốn gấp đôi
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay: Chứng khoán tiếp tục rung lắc, Vingroup phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng tăng vốn gấp đôi

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay ghi nhận áp lực bán lan rộng khiến VN-Index điều chỉnh, trong khi tâm điểm thuộc về Vingroup với kế hoạch phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1. Thương vụ dự kiến giúp vốn điều lệ gấp đôi, tăng thanh khoản mã VIC và thu hút sự chú ý dòng tiền trên thị trường.

Agribank kịp thời hỗ trợ khách hàng, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng và Huế bị thiệt hại do bão lũ
Doanh nghiệp

Agribank kịp thời hỗ trợ khách hàng, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng và Huế bị thiệt hại do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong hai ngày 04 - 05/11/2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các chi nhánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kịp thời nắm bắt tình hình thiệt hại do bão lũ, đánh giá thực tiễn hoạt động, tháo gỡ khó khăn, định hướng nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch năm 2026.

TP.HCM đối mặt triều cường lịch sử, mưa lớn do bão 13
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đối mặt triều cường lịch sử, mưa lớn do bão 13

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 6/11/2025, triều cường tại TP.HCM đã vượt mức lịch sử của năm 2019 và đo được ở mức 1,78m tại trạm Phú An sông Sài Gòn. Ngoài ra, TP.HCM còn đối diện với khả năng chịu mưa lớn từ cơn bão số 13 (Kalmaegi).

7 nước châu Âu liên thủ tung đòn giáng vào Nga
Thế giới

7 nước châu Âu liên thủ tung đòn giáng vào Nga

Thế giới

Bảy quốc gia thành viên EU đã kêu gọi áp thuế đối với hàng hóa Nga, vốn mang lại doanh thu xuất khẩu 5,4 tỷ euro, theo báo cáo của Politico.

Một thượng sĩ quân đội hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Cô Tô, Quảng Ninh
Tin tức

Một thượng sĩ quân đội hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Cô Tô, Quảng Ninh

Tin tức

Chiều 5/11, Thượng sĩ Vũ Văn Bình hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

'Chạy đua' đến trước ngày 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh được tiếp cận chính sách bỏ thuế khoán
Kinh tế

"Chạy đua" đến trước ngày 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh được tiếp cận chính sách bỏ thuế khoán

Kinh tế

Bên cạnh nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền tới hộ kinh doanh, công chức ngành thuế cũng phải nâng cao năng lực hiểu biết chính sách và tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu.

Nhóm bất động sản “nín thở”, VIC gồng gánh điểm số cho thị trường
Nhà đất

Nhóm bất động sản “nín thở”, VIC gồng gánh điểm số cho thị trường

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản khép phiên 6/11 trong trạng thái giằng co, sắc xanh đỏ đan xen. Dù VIC tăng nhẹ giúp kìm đà giảm của toàn nhóm, thị trường chung vẫn giảm điểm do tâm lý nhà đầu tư thận trọng, thanh khoản suy yếu.

Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2025
Video

Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2025

Video

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng dược liệu, ngày 15/11/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025. Đề án đặt ra mục tiêu tổng quát là phát triển bền vững ngành dược liệu, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm.

Động thái mới nhất của Đoàn Di Băng sau khi chồng bị bắt
Văn hóa - Giải trí

Động thái mới nhất của Đoàn Di Băng sau khi chồng bị bắt

Văn hóa - Giải trí

Ngày 6/11, ca sĩ Đoàn Di Băng có động thái mới sau khi chồng cô, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, bắt tạm giam.

Hồ Thanh Minh: Cuộc phiêu lưu mới của 'Voi rừng' Tà Ôi
Thể thao

Hồ Thanh Minh: Cuộc phiêu lưu mới của "Voi rừng" Tà Ôi

Thể thao

Hồ Thanh Minh vào sân thay Lương Xuân Trường và tiền đạo người Huế đã lập một cú đúp, giúp Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Thanh Niên TP.HCM. Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, “Voi rừng” tỏa sáng, mở ra hy vọng cho chính anh và cho cả đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Nữ hiệu trưởng ở Hà Nội: 'Thay Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ để đòi quyền lợi, tặng quà'
Xã hội

Nữ hiệu trưởng ở Hà Nội: "Thay Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ để đòi quyền lợi, tặng quà"

Xã hội

Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội khi nói về việc đồng hành của cha mẹ học sinh giúp con học tập hiệu quả.

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Chốt chiều nay trong nước bất ngờ xăng giảm nhỏ giọt, dầu ngược chiều tăng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Chốt chiều nay trong nước bất ngờ xăng giảm nhỏ giọt, dầu ngược chiều tăng

Kinh tế

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó từ 15 giờ ngày hôm nay 6/11, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh, xăng giảm, dầu tăng khá mạnh.

Người đàn ông tìm lại mối tình đầu 20 năm trước để trả nợ
Xã hội

Người đàn ông tìm lại mối tình đầu 20 năm trước để trả nợ

Xã hội

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã khiến mạng xã hội nước này xúc động sau khi lên truyền hình tìm lại mối tình đầu – người từng cho anh vay tiền để lập nghiệp cách đây hai thập kỷ.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng?
Văn hóa - Giải trí

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng?

Văn hóa - Giải trí

Khám phá căn biệt thự độc đáo của vợ chồng Đoàn Di Băng, nơi có thiết kế phong cách Indochine và Art Deco. Biệt thự rộng 300 m² này mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Nga tuyên bố Ukraine sẽ mất thành phố quan trọng trong vòng một tuần
Thế giới

Nga tuyên bố Ukraine sẽ mất thành phố quan trọng trong vòng một tuần

Thế giới

Quân đội Nga dự kiến ​​sẽ chiếm hoàn toàn thành phố Kupyansk, vùng Kharkov, Ukraine trong tuần tới, theo chỉ huy đơn vị tấn công tham gia chiến dịch. Kiev vẫn tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình trên thực địa.

Vì sao Dương Khang được cao thủ phái Toàn Chân nhận làm đồ đệ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Dương Khang được cao thủ phái Toàn Chân nhận làm đồ đệ?

Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang là một nhân vật đầy tranh cãi trong Anh hùng xạ điêu. Y đã được Khưu Xứ Cơ thu nhận làm học trò nhờ một cuộc đánh cược định mệnh.

Vỡ đê bao ở Cồn Sơn (Cần Thơ), nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập nhà dân
Nhà nông

Vỡ đê bao ở Cồn Sơn (Cần Thơ), nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập nhà dân

Nhà nông

Sự cố vỡ đê bao ở Cồn Sơn, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ đã xảy ra vào sáng nay 6/11. Ngay sau đó, nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá trên cồn.

Lo ngại tiền lương thấp khiến công nhân, lao động khó sống và nuôi con
Xã hội

Lo ngại tiền lương thấp khiến công nhân, lao động khó sống và nuôi con

Xã hội

Mức lương thấp khiến nhiều công nhân, người lao động chật vật, khó đảm bảo chi phí sống và nuôi con. Nhiều vấn đề, hệ lụy cũng từ đó mà sinh ra.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km. Chỉ vài tiếng nữa, bão số 13 sẽ đổ bộ đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Giá vàng hôm nay mới nhất (6/11) tăng liên tục: Người dân vẫn đua nhau xếp hàng, chợ đen có diễn biến mới
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (6/11) tăng liên tục: Người dân vẫn đua nhau xếp hàng, chợ đen có diễn biến mới

Thị trường

Giá vàng hôm nay 6/11 ghi nhận cả vàng SJC và nhẫn liên tục tăng cao. Dòng người xếp hàng vẫn vây kín các cửa hàng và người mua liên tục tìm kiếm vàng trên thị trường chợ đen.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

4

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

5

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa