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Kinh tế
Thứ năm, ngày 11/06/2026 17:43 GMT+7

Việt Nam chịu tác động ra sao khi USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt?

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L. Anh Thứ năm, ngày 11/06/2026 17:43 GMT+7
Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cho biết, tùy thuộc vào kết quả đàm phán, Việt Nam có thể phải chịu mức thuế quan mới từ Mỹ dao động từ 10% đến 25% – mức độ có nguy cơ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến kinh tế. Dù vậy, vị chuyên gia nhận định Việt Nam vẫn có cơ hội giảm thiểu thiệt hại bằng cách chứng minh sự khác biệt với Trung Quốc trong vấn đề sở hữu trí tuệ.
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Tại phiên thảo luận "Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong" thuộc khuôn khổ Vietnam Investment Forum - Summer Summit, ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã có những bình luận xoay quanh đề xuất mới của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) liên quan đến việc áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam chịu tác động ra sao nếu USTR áp thuế bổ sung từ 10% đến 12%

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Cụ thể, theo vị chuyên gia, đây chỉ là một phần trong hai động thái mới về thuế quan. Lý do chính là USTR đang chuẩn bị một cơ sở pháp lý mới để tiếp tục đánh thuế nhập khẩu ở mức cao sau khi mức thuế 10% tạm thời hết hiệu lực vào tháng 7/2026.

"Mức thuế 10-12,5% được đề xuất áp dụng đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển và mới nổi bị cáo buộc vi phạm các cam kết về lao động. Việt Nam nằm trong nhóm khoảng 60 quốc gia bị đề xuất áp mức thuế 12,5%", ông Thành thông tin.

Theo đánh giá của chuyên gia đến từ Fulbright, nếu kịch bản này xảy ra thì tác động đối với Việt Nam không quá lớn bởi về bản chất đây chỉ là sự thay thế mức thuế 10% hiện hành bằng mức 10% hoặc 12,5%.

"Tôi cho rằng nếu chỉ dừng ở mức này thì sẽ không tạo ra tác động quá lớn. Thuế không về 0 nhưng thay vì cộng thêm 10% thì có thể là 10% hoặc 12,5%", ông nói.

Tuy nhiên, theo ông Thành, hướng đi thứ hai của Mỹ mới là yếu tố tiềm ẩn rủi ro lớn hơn đối với kinh tế Việt Nam. Đó là cuộc điều tra theo Điều khoản 301 (Section 301) liên quan đến các cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ông đề cập lại tiền lệ năm 2018, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng báo cáo Section 301 để kết luận Trung Quốc vi phạm các cam kết về sở hữu trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ và gây tổn hại cho doanh nghiệp Mỹ, từ đó áp thuế lên tới 25% đối với nhiều nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Rủi ro đối với Việt Nam hiện nay là khá cao vì báo cáo vừa qua của Mỹ tương đối sơ sài, mang tính hình thức. Trong nội bộ Mỹ vẫn tồn tại nhóm quan điểm muốn áp thuế cao đối với các nền kinh tế có thặng dư thương mại lớn với Mỹ", ông Thành nhận định.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright.

Theo ông, quan điểm phổ biến hiện nay là tất cả các nền kinh tế đều phải chịu một mức thuế cơ bản, chẳng hạn 10%. Tuy nhiên, những quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ như Việt Nam có thể phải chịu mức thuế cao hơn.

Hiện, nhiều tổ chức đang tiến hành giải trình với USTR trước thời hạn ngày 2/7. Sau đó, cơ quan này sẽ tổ chức điều trần và hoàn thiện báo cáo cuối cùng để trình Tổng thống Mỹ xem xét quyết định.

Khả năng Việt Nam bị đánh thuế là gần như chắc chắn. Khả năng Việt Nam bị áp mức thuế cao hơn nhiều nền kinh tế khác cũng rất cao, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright.

Theo chuyên gia này, mức thuế cuối cùng có thể dao động từ 10% cho tới 25% tùy theo kết quả giải trình và đàm phán. Nếu mức thuế bị đẩy lên 25%, tác động đối với kinh tế Việt Nam sẽ rất tiêu cực.

TTuy nhiên, ông cho rằng vẫn có cơ sở để lạc quan bởi Việt Nam có thể chứng minh rằng các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ không giống với trường hợp Trung Quốc.

"Việt Nam có thể lập luận rằng việc sử dụng phần mềm hoặc sản phẩm không bản quyền nếu có cũng không nhằm đánh cắp công nghệ Mỹ hay cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao như trường hợp Trung Quốc", ông phân tích.

Bên cạnh đó, Việt Nam có thể phải đưa ra một số nhượng bộ trong các thỏa thuận song phương và chấp nhận những yêu cầu mạnh hơn từ phía Mỹ về cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Theo ông Thành, trong kịch bản tích cực, mức thuế bổ sung có thể chỉ tăng thêm khoảng 5-6 điểm phần trăm trên nền thuế hiện tại 10-12,5%, thay vì tăng lên mức 20% hay 25%.

"Nếu thông tin này xuất hiện vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì chắc chắn sẽ là thông tin tiêu cực đối với thị trường tài chính. Tuy nhiên, xét về năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam thì tác động có thể không quá tiêu cực như nhiều người lo ngại bởi chúng ta đã từng thích ứng với các mức thuế cao hơn trong thời gian qua", ông nói.

Liên quan đến triển vọng lãi suất toàn cầu, ông Nguyễn Xuân Thành cho rằng các cú sốc bên ngoài đang làm thay đổi đáng kể kỳ vọng của thị trường về lộ trình điều chỉnh lãi suất của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ.

Theo ông, thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực khi số việc làm mới liên tục vượt dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp.

Đồng thời, lạm phát Mỹ vẫn dao động quanh mức 4,2-4,3% trong ba tháng liên tiếp. Ngay cả khi loại trừ giá lương thực và năng lượng, lạm phát cơ bản vẫn ở mức khoảng 2,9%, cho thấy áp lực giá cả chưa thực sự được kiểm soát hoàn toàn.

"Quan điểm hiện nay của Fed là chưa có áp lực phải hạ lãi suất vì thị trường lao động vẫn khá tốt. Thậm chí thị trường đã bắt đầu tính đến khả năng Fed có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản vào quý IV nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao", ông Thành nhận định.

Định hướng điều hành là chấp nhận mặt bằng lãi suất cao hơn để hỗ trợ tỷ giá

Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, kịch bản lãi suất cao kéo dài sẽ tác động ngay tới mặt bằng giá tài sản toàn cầu. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, rủi ro lớn nhất không nằm ở tăng trưởng kinh tế mà ở dòng vốn quốc tế, đặc biệt là dòng vốn trên thị trường chứng khoán.

Ông cho biết, từ đầu năm đến nay, nhiều nền kinh tế như Hàn Quốc và Indonesia đã chứng kiến dòng vốn ngoại rút mạnh, kéo theo áp lực giảm giá đối với đồng nội tệ.

Trong khi đó, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan lại có diễn biến tương đối khác biệt. Trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, đồng tiền của ba quốc gia này đều có xu hướng tăng giá. Sau cú sốc địa chính trị và giá năng lượng, phần lớn mức tăng đã bị xóa bỏ nhưng nhìn chung tỷ giá vẫn duy trì được sự ổn định tương đối.

"Trong nhóm này, đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất", ông Thành đánh giá.

Theo ông, thách thức đối với cơ quan điều hành hiện nay là lựa chọn giữa mục tiêu ổn định tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nếu muốn duy trì tỷ giá ổn định, Việt Nam sẽ phải chấp nhận mặt bằng lãi suất ở mức tương đối cao. Ngược lại, nếu ưu tiên tăng trưởng thông qua việc bơm thêm thanh khoản cho nền kinh tế, áp lực lên tỷ giá sẽ gia tăng.

"Cho đến thời điểm hiện tại, định hướng điều hành là chấp nhận mặt bằng lãi suất cao hơn để hỗ trợ tỷ giá. Nếu tiếp tục lựa chọn này thì áp lực lên tỷ giá sẽ không quá lớn. Ngược lại, nếu chuyển sang ưu tiên tăng thanh khoản mạnh hơn cho nền kinh tế thì tỷ giá sẽ chịu áp lực đáng kể hơn", ông Thành nhận định.

Ông Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Cùng đề cập vấn đề tỷ giá, ông Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, tháng 5 vừa qua là tháng "êm đềm" nhất của tỷ giá từ đầu năm. Điều này đã tạo ra được sự yên tâm nhất định cho tâm lý nhà đầu tư; trong khi thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro nhất định như lãi suất cuối năm tăng, lạm phát ở Mỹ.Về thị trường vốn, tín dụng trên GDP là 140 - 150%, đây là một nghịch lý.

"Tiền trong thị trường rất nhiều song vòng quay thì chậm. Cuối tháng 5 vừa rồi, tăng trưởng tín dụng chỉ 6% là ở mức thấp. Câu hỏi ở đây không phải nền kinh tế có thiếu tiền hay không mà là có chỗ để giải ngân tiền hay không?", ông Linh nêu vấn đề.

Tuy nhiên, theo CEO SHS, yếu tố quan trọng nhất là niềm tin của doanh nghiệp chưa có vì thị trường vẫn còn quá nhiều biến số như xung đột thương mại nên doanh nghiệp phòng thủ nhiều hơn. Nếu vẫn muốn tăng trưởng cao thì chúng ta cần phải chuyển đổi trụ cột đến các trụ cột đã làm tốt trong các năm trước.

"Muốn tháo gỡ vấn đề cần thực hiện đồng loạt ba giải pháp sau: Đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ về mặt pháp lý, đồng bộ phát triển vốn", CEO SHS nói.

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