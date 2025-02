Việt Nam có loại gia vị chỉ ăn một lát mỗi sáng cũng giúp ngăng ngừa nhiều bệnh

Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch là "lá chắn" bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Gừng giúp tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích sản xuất các tế bào miễn dịch, đồng thời tăng cường hoạt động của chúng. Nhờ đó, cơ thể có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng hiệu quả hơn.

Nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và khả năng tăng cường hệ miễn dịch, gừng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và virus gây ra. Uống trà gừng hoặc thêm gừng vào các món ăn hàng ngày là một cách đơn giản để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Gừng giúp tăng cường hệ miễn dịch cực hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Hỗ trợ tiêu hóa

Các hợp chất hoạt tính trong gừng, đặc biệt là gingerol, có khả năng kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, giúp phân hủy thức ăn hiệu quả hơn, từ đó giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột. Ngoài ra, gừng có thể giúp cải thiện nhiều vấn đề về dạ dày, bao gồm cả chứng ợ nóng, trào ngược axit và viêm dạ dày. Gingerol trong gừng có tác dụng kháng viêm, giúp giảm viêm niêm mạc dạ dày và bảo vệ dạ dày khỏi các tác nhân gây hại.

Giảm viêm khớp, đau nhức xương khớp

Gừng chứa một phức hợp các chất hoạt tính sinh học mạnh mẽ, trong đó nổi bật là gingerol. Gingerol có khả năng ức chế sự hình thành của leukotrienes, một chất trung gian hóa học gây ra các cơn đau nhức. Đồng thời, gingerol còn tác động vào các chất chemokin, cytokin và các yếu tố gây viêm khác, giúp ức chế quá trình viêm nhiễm, từ đó giảm đau hiệu quả.

Ngăn ngừa bệnh ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy rằng gừng có thể giúp làm giảm hoạt động của các tế bào có khả năng gây ra những thay đổi DNA, một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư. Bằng cách ức chế các tác nhân gây hại này, gừng có thể góp phần bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương có thể dẫn đến ung thư. Mặc dù những kết quả nghiên cứu ban đầu là rất hứa hẹn, nhưng cần có thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu để xác nhận đầy đủ các tác dụng chống ung thư của gừng.

Sử dụng gừng đúng cách giúp ngăn ngừa cả ung thư. Ảnh: Health Shots

Bảo vệ răng miệng

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học, nổi bật là gingerols, có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh trong khoang miệng. Các vi khuẩn này không chỉ gây ra hôi miệng mà còn là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về răng nướu nghiêm trọng. Bằng cách ức chế sự phát triển của vi khuẩn, gừng giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám và cao răng, giữ cho răng miệng luôn sạch sẽ.

Giảm đau bụng kinh

Gừng có khả năng ức chế sản xuất prostaglandin, từ đó giúp làm giảm đau và giảm co thắt do kinh nguyệt. Gingerol, một trong những hợp chất hoạt tính có trong gừng, có tác dụng tương tự như thuốc giảm đau không steroid (NSAID) trong việc giảm đau bụng kinh. Nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ dùng 1.500 mg bột gừng mỗi ngày một lần trong 3 ngày trong chu kỳ kinh nguyệt của họ cảm thấy ít đau hơn so với những phụ nữ không dùng gừng.

Ổn định đường huyết

Gừng không chỉ là một loại gia vị quen thuộc mà còn là một "vị thuốc" tiềm năng trong việc hỗ trợ điều trị và kiểm soát bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra rằng gừng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh tiểu đường.

Bảo vệ tim mạch

Nhờ khả năng giảm cholesterol xấu và hạ huyết áp, gừng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ và suy tim. Ngoài ra, gừng còn có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, giúp bảo vệ tim mạch khỏi các tác nhân gây hại.