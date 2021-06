Việt Nam đại thắng Indonesia: Dân mạng Thái Lan nói gì?

Đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục trước Indonesia trong trận đấu đêm 7/6. Ảnh: AFC

Với việc Malaysia, Thái Lan và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đều có 9 điểm, đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng trước Indonesia để "xây" chắc ngôi đầu bảng G. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã có màn thể hiện đẳng cấp, theo bài viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Gặp đôi chút khó khăn ở hiệp thi đấu thứ nhất khi Indonesia tập trung phòng ngự số đông và chơi "rắn" với các pha vào bóng có phần thô bạo, "những ngôi sao vàng" đã có một hiệp hai bùng nổ với 4 lần "xé toang" lưới đối phương bằng những bàn thắng đẹp mắt của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh.

Trận đại thắng Indonesia giúp Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu bảng với 14 điểm, hơn UAE - đội xếp thứ hai - 2 điểm và lần lượt hơn Thái Lan (xếp thứ ba) và Malaysia (xếp thứ tư) 5 điểm.

Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM

Bài viết trên trang Facebook chính thức của AFC Asian Cup về chiến thắng của tuyển Việt Nam. Dưới bài viết này có rất nhiều bình luận khen ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: AFC Asian Cup

Màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang-seo trước Indonesia đã nhận được "cơn mưa" khen ngợi từ dân mạng Đông Nam Á.

Trong bài đăng trên trang Facebook chính thức của AFC Asian Cup, người dùng mạng xã hội có tên là Nus SoLo, tới từ Thái Lan, bình luận: "Làm tốt lắm các bạn Việt Nam! Đội tuyển của các bạn bây giờ rất mạnh".

Mark Chonnaphat, một người dùng Facebook khác từ Thái Lan, thậm chí còn nhận định: "Các bạn giờ đã mạnh hơn đội tuyển Thái Lan của chúng tôi. Chúc mừng Việt Nam". Một số cổ động viên Thái Lan tỏ ra ngán ngẩm với đội nhà khi đội tuyển Thái Lan chỉ có trận hòa 2-2 trước Indonesia hôm 3/6.

Không ít dân mạng Thái Lan vào chúc mừng đội tuyển Việt Nam với những lời nhận xét như: "Các bạn không chỉ mạnh hơn mà các bạn giờ là mạnh nhất khu vực. Hãy tiếp tục tiến lên, tôi sẽ cổ vũ cho các bạn ở trận tiếp theo"; "Việt Nam, tôi cổ vũ cho các bạn chiến thắng trước tuyển UAE dù biết là rất khó. Đừng chủ quan trước họ"; "Luôn dành tình cảm cho Việt Nam, chúc các bạn may mắn ở lượt trận tiếp theo".

Một người dùng khác tới từ Lào cũng dành lời "có cánh" cho thầy trò HLV Park Hang-seo: "Việt Nam giờ là số 1 ở Đông Nam Á". Một người hâm mộ Indonesia đã thốt lên: "Làm tốt lắm các bạn Việt Nam. Dù là người Indonesia nhưng ngay từ đầu tôi đã đoán các bạn sẽ thắng trận này. Bóng đá Indonesia không còn mạnh như trước".

Màn trình diễn của tuyển Việt Nam còn nhận được lời khen từ cư dân mạng ngoài khu vực Đông Nam Á. Một người dùng Facebook sống tại thành phố Al-Fallujah, tỉnh Al Anbar, Iraq, viết: "Đội tuyển Việt Nam đang phát triển rất tốt".

Ảnh: AFC

Tiền vệ Tuấn Anh phải rời sân ít phút sau đó vì pha vào bóng này của cầu thủ Indonesia. Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM

Bài đăng trên trang Facebook của AFC Asian Cup cũng nhận được sự chú ý của dân mạng Việt Nam. Phần lớn fan bóng đá Việt Nam đều lên án lối chơi thô bạo, các pha vào bóng nguy hiểm từ phía cầu thủ Indonesia và lo lắng cho chấn thương của các cầu thủ nhà.

Người dùng Nguyễn Tuấn Anh bình luận: "No Fair Play! No win" (tạm dịch: Chơi không đẹp thì không thắng). Người dùng Dương Minh Tiến viết khá hóm hỉnh: "We don't want to fight. We want to score" (tạm dịch: Chúng tôi muốn ghi bàn chứ không phải đánh lộn). Đính kèm với dòng bình luận là hình ảnh một cầu thủ Indonesia vào bóng thô bạo với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.