Việt Nam đấu Indonesia: Vừa hết hiệp 1, dân mạng truy tìm trọng tài Ahmad Alali

Khuya 7/6 - rạng sáng 7/6, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã gặp đội tuyển Indonesia tại vòng loại 2 - bảng G của World Cup 2022. Hiệp 1 diễn ra đầy gây cấn với hàng loạt cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, nhưng điểm nhấn có lẽ là tình huống cầu thủ Arhan của đội bạn vào bóng bằng cả hai chân với Tuấn Anh khiến tiền vệ mang áo số 11 của đội tuyển Việt Nam phải ôm chân đau đớn, sau đó phải rời sân khi hiệp 1 chỉ mới trôi qua 35 phút. Tuy nhiên, Arhan không phải nhận thẻ phạt.

Gần 4.000 phẫn nộ đối với bài đăng mới nhất của ông Ahmad Alali chỉ sau khi hiệp 1 kết thúc.

Tình huống vào bóng nói trên không chỉ khiến các tuyển thủ trên sân phản ứng với trọng tài chính Ahmad Alali mà người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam cũng bất bình. Ngay lập tức, một làn sóng đã diễn ra trên mạng xã hội, truy tìm Facebook của trọng tài người Kuwait. Rất nhanh, một số cư dân mạng đã tìm ra và chia sẻ nhau trang Facebook của ông Ahmad Alali.

Trong bài đăng mới nhất của trọng tài Ahmad Alali vào ngày 7/4, nhanh chóng hàng ngàn lượt thả "phẫn nộ" đã được cư dân mạng tại Việt Nam thực hiện để bày tỏ sự bức xúc. Cùng với đó, rất nhiều bình luận đã được để lại: "Do you want VAR?" (Ông có muốn sử dụng trợ lý ảo VAR?), "Why not a yellow, red card?" (Tại sao không rút thẻ vàng, thẻ đỏ trong tình huống này? hay "Được tăng lượt follow, sướng hen",...

Tình huống Tuấn Anh bị vào bóng triệt hạ.

Cộng đồng mạng thắc mắc tại sao không có thẻ vàng hay thẻ đỏ.

Đây là hiện tượng thường xuyên xảy ra với cộng đồng mạng tại Việt Nam trong các giải bóng đá có các tuyển thủ của Việt Nam tham dự. Khi trọng tài có những pha xử lý chưa hợp lý, cộng đồng mạng rất nhanh tạo ra làn sóng phẫn nộ, ngược lại trọng tài sẽ được "yêu thương". Song trong mọi trường hợp, các chuyên gia luôn khuyến nghị cộng đồng mạng Việt Nam bình tĩnh, không gây ảnh hưởng tới môi trường mạng.