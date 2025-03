Việt Nam là nguồn cung một loại hạt lớn nhất cho Mỹ, trong khi Campuchia tham vọng là nước xuất khẩu điều hàng đầu

Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Mỹ

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu được 28.840 tấn hạt điều, trị giá 199,63 triệu USD, giảm 22,8% về lượng và giảm 21,5%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 66.390 tấn hạt điều, với trị giá 455,38 triệu USD, giảm 27,4% về lượng và giảm 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá xuất khẩu điều tiếp tục tăng mạnh. Tháng 2/2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt mức 6.920 USD/tấn, tăng 1,7% so với tháng 1/2025 và tăng 29,8% so với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt mức 6.859 USD/tấn, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh xu hướng thị trường toàn cầu đang tăng.

Về cơ cấu thị trường, tháng 2/2025, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Đức và Anh là 5 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý là xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc tăng mạnh nhất, đạt 4.140 tấn, trị giá 26,55 triệu USD, tăng 105,6% về lượng và tăng 129,5% về trị giá so với tháng 2/2024.

Chế biến và đóng gói hạt điều tại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Đức Thịnh (xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Ảnh: TTXVN

Việt Nam cũng là nguồn cung hạt điều chế biến lớn nhất cho Mỹ. Tháng 1/2025, Mỹ nhập khẩu 3.930 tấn hạt điều chế biến từ Việt Nam, với trị giá 28,9 triệu USD, tăng 53,9% về lượng và tăng 83,8% về trị giá so với tháng 1/2024. Thị phần hạt điều chế biến của Việt Nam chiếm 84,66% về lượng và chiếm 80,48% về trị giá trong tổng nhập khẩu hạt điều chế biến của Mỹ trong tháng 1/2025.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, tháng 1/2025, Mỹ nhập khẩu 16.950 tấn hạt điều, với trị giá 118,89 triệu USD, tăng 14,2% về lượng và tăng 42,4% về trị giá so với tháng 1/2024. Giá bình quân nhập khẩu hạt điều vào Mỹ đạt mức 7.015 USD/tấn, tăng 24,7% so với tháng 1/2024. Trong đó, Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Ấn Độ, Thái Lan và Brazil là 5 thị trường lớn nhất cung cấp hạt điều cho Mỹ.

Nhu cầu hạt điều của Mỹ tăng do xu hướng tiêu dùng các sản phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng hạt điều trong các sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 221.960 tấn hạt điều, trị giá 1,36 tỷ USD, tăng 23,6% về lượng và tăng 25,4% về trị giá so với năm 2023. Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Ấn Độ, Thái Lan và Brazil là 5 thị trường lớn nhất cung cấp hạt điều cho Mỹ.

Thị trường hạt điều chế biến tại Mỹ dự kiến đạt 693,3 triệu USD vào năm 2025 và tăng lên 1.351,2 triệu USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,9%/năm trong giai đoạn 2025-2035. Thị trường hạt điều chế biến tại Mỹ đang tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu ngày càng cao đối với thực phẩm bổ dưỡng, có nguồn gốc thực vật và chế biến thuận tiện. Người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, minh bạch và bền vững, giúp hạt điều trở nên phổ biến trong chế biến đồ ăn nhẹ, các sản phẩm thay thế sữa và bánh kẹo.

"Ngành chế biến hạt điều tại Mỹ có tính cạnh tranh cao, với sự tham gia của cả các công ty lớn và cả các thương hiệu nhỏ đang phát triển. Để thu hút khách hàng, doanh nghiệp cần tập trung vào đổi mới sản phẩm, bao bì và hương vị" - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) khuyến cáo.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, tháng 4 đến tháng 5 tới, khi mùa vụ mới bắt đầu, thị trường sẽ trở nên sôi động hơn. Ngành điều Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu khoảng 4,5 tỷ USD trong năm 2025. Để đạt được điều này, ngành điều cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và tăng cường xúc tiến thương mại, đồng thời chủ động nắm bắt thông tin thị trường và điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh hoạt.

Việt Nam là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Indonesia

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Indonesis trong năm 2024, chiếm 74,61% về lượng và chiếm 62,44% về trị giá trong tổng xuất khẩu hạt điều của Indonesia, đạt 49.970 tấn, trị giá 78,91 triệu USD, tăng 84,3% về lượng và tăng 154,4% về trị giá so với năm 2023.

Đứng thứ hai là Ấn Độ đạt 12.410 tấn, trị giá 22,07 triệuUSD, tăng 122,6% về lượng và tăng 229,4% về trị giá so với năm 2023.

Đứng thứ ba là Mỹ đạt 1.140 tấn, trị giá 5,58 triệu USD, tăng 440,1% về lượng và tăng 375% về trị giá so với năm 2023. Năm 2024, xuất khẩu hạt điều của Indonesia sang các thị trường xuất khẩu lớn nhất đều tăng cả về lượng và trị giá so với năm 2023.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), năm 2024, xuất khẩu hạt điều của Indonesia đạt 66.980 tấn, trị giá 126,38 triệu USD, tăng 90,2% về lượng và tăng 130,8% về trị giá so với năm 2023.

Trong khi đó, Campuchia đang nỗ lực trở thành nước sản xuất hạt điều hàng đầu thế giới vào năm 2030. Chính phủ nước này dự kiến kế hoạch thành lập khu công nghiệp chế biến điều đầu tiên, một phần trong nỗ lực phát triển công nghiệp chế biến nói chung tại Campuchia.

Hiệp hội hạt điều Campuchia (CAC) dự báo sản lượng hạt điều của quốc gia này đạt khoảng 700.000- 900.000 tấn trong năm 2025, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Campuchia đứng thứ ba trên toàn cầu về diện tích trồng điều, với khoảng 580.117ha được phân bổ cho loại cây trồng này. Tỉnh KampongThom sở hữu diện tích canh tác điều lớn nhất, khoảng 147.700 ha, tiếp theo là Kratie với 102.500 ha và Ratanakiri với 97.200 ha.

Năm 2024, tổng sản lượng điều theo thống kê chính thức của Campuchia đạt 850.000 tấn, tăng 26,8% so với năm 2023; trong đó, Campuchia xuất khẩu được 815.000 tấn hạt điều, tăng 31% so với năm 2023.