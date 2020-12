Việt Nam lọt top 21 điểm đến tuyệt nhất trong năm 2021

Addis Ababa, Ethiopia: Quốc gia này đã ra mắt thị thực điện tử vào cuối năm 2017 giúp việc tham quan dễ dàng hơn, đã thúc đẩy du lịch tăng 48,6%. Du khách đổ xô đến đây để thăm 9 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận của Ethiopia, khu phức hợp bảo tàng đa diện Unity Park và nhà ga không tiếp xúc đầu tiên trên thế giới tại Sân bay Quốc tế Bole, được thiết kế với mục tiêu hướng tới an toàn sinh học và khám phá di sản Hồi giáo.

Angola: Ngành du lịch non trẻ của Angola sở hữu nhiều kho báu, bao gồm khu bảo tồn rộng hơn 202.300ha là nơi sinh sống của đàn voi lớn nhất thế giới còn sót lại. Du khách có thể nghiên cứu vùng đầm lầy, theo dõi linh dương sitatunga do người dân bộ lạc địa phương dẫn đường, đây đều là những trải nghiệm vô cùng độc đáo không thể bỏ qua.

Bermuda: Những mái nhà màu trắng kiểu Bermudia và cửa chớp sơn màu xanh lá cây vô cùng hài hòa với phong canh của hòn đảo, cùng với làn nước màu ngọc lam tuyệt đẹp trên Bãi biển St. Catherine chắc chắn sẽ đánh cắp trái tim mọi du khách.

Chiapas, Mexico: Bang Chiapas của Mexico có nhiều cao nguyên tươi đẹp, nơi có gần một chục địa điểm khảo cổ quan trọng của người Maya (tàn tích cổ của Palenque có từ năm 266 trước Công nguyên). Chiapas cũng mang đến cho bạn những chuyến phiêu lưu ngoài trời thú vị như rừng mây trong Khu dự trữ sinh quyển El Triunfo, những trang trại cà phê xuyên qua vùng Soconusco, những thác nước xanh biếc, và thậm chí lướt sóng ở Puerto Madero trên Bờ biển Thái Bình Dương.

Duyên hải nước Anh: Những vách đá cheo leo, những bãi biển đầy hóa thạch và những thị trấn cảng đẹp như tranh vẽ từ lâu đã thu hút các nghệ sĩ, nhà văn và nhà thám hiểm đến với bờ biển nước Anh. Việc lần theo đường bờ biển hoang sơ, lộng gió sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi con đường dài hơn 4.300km nay đã được nối liền, tạo thành con đường ven biển liên tục dài nhất thế giới.

Ghana: Nằm trên bờ biển của Vịnh Guinea, Accra có tất cả mọi thứ, từ các nhà hàng phục vụ những đặc sản địa phương đến chợ Makola ngoài trời nổi tiếng thế giới. Những du khách muốn thư giãn sẽ bị thu hút đến bãi biển cát trắng thanh bình của thành phố và nhiều khách sạn sang trọng.

Healdsburg, California: Healdsburg là một ngôi làng ở trung tâm của Hạt Sonoma, được biết đến với sự quyến rũ của một thị trấn nhỏ, đồ ăn và rượu vang đẳng cấp thế giới. Hầu hết các nhà gỗ nhỏ ở đây đều có không gian sinh hoạt ngoài trời, lò sưởi, với tầm nhìn ra khu rừng, vườn nho hoặc núi Mayacama.

Hokianga, New Zealand: New Zealand có vẻ đẹp tự nhiên và những chuyến phiêu lưu ngoài trời thú vị khiến bất cứ du khách nào cũng mê đắm. Một chuyến hành trình tới Đảo Bắc, viếng thăm sân hành lễ marae của tộc người Maori, các ngôi đền và nghe những câu chuyện dân gian hấp dẫn từ chính những hướng dẫn viên địa phương là một trải nghiệm không thể bỏ qua.

Indianapolis, Mỹ: Nhiều du khách chắc chắn sẽ hứng thú với đường mòn Văn hóa, lối đi xe đạp và đi bộ, bảo tàng Nghệ thuật Indianapolis tại Newfields với không gian triển lãm kỹ thuật số rộng 2.787m2, đây là nơi sẽ tổ chức các dự án nhập vai quy mô lớn.

Italia: Umbria là trái tim xanh của Italia, du khách tới đây có thể trải nghiệm nhiều điều thú vị tại chuồng ngựa Tây Ban Nha, những nhà hàng hấp dẫn, bãi cỏ xanh mướt kéo dài cùng không khí yên bình tránh xa khỏi đô thị ồn ã.

Kyoto, Nhật Bản: Kyoto cổ kính yên tĩnh được bao quanh bởi những cây phong momiji, trung tâm thành phố có suối nước nóng để ngâm mình sau một ngày khám phá Lâu đài Nijō gần đó. Hãy ghé thăm Đền Kiyomizu-dera, Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận, sau đó kết thúc một ngày với rượu sake và xiên que tại Kyoto Yakitori Kazu, những món ăn hấp dẫn ở đây chắc chắn sẽ khiến bạn thỏa mãn.

Maine, Mỹ: Nếu bạn đang tìm kiếm sự yên tĩnh và kỳ quan thiên nhiên xinh đẹp thì Maine, với bờ biển trải dài và các thị trấn cảng quyến rũ, là một nơi không thể bỏ qua. Ngoài ra ở đây còn có một khu cắm trại dành cho những khách muốn đi bộ đường dài, hái quả việt quất hoặc thuê thuyền câu tôm hùm.

New York, Mỹ: Thành phố New York ước tính thu hút khoảng 67 triệu khách du lịch vào năm 2019, nhưng từ khi trở thành tâm dịch COVID-19 vào năm ngoái, thành phố này chỉ đón được một lượng nhỏ du khách trong năm 2020. Tuy nhiên, năm mới đến sẽ kéo theo sự phục hồi kinh tế, vậy nên tranh thủ lúc New York còn chưa quá đông như lúc trước và giá cả cũng đang "mềm" hơn, bạn hãy ghé ngay thành phố này. Con đường Empire State dài hơn 1.200km là đường mòn dài nhất nước Mỹ, bạn có thể đi bộ hay đạp xe và ngắm nhìn quang cảnh 2 bên đường.

Nova Scotia, Canada: Các bãi biển, núi lửa và thủy triều lớn nhất thế giới mang lại cho thị trấn nhỏ bé bên bờ Đại Tây Dương này một cảm giác như lạc vào thần thoại. Vách đá Fundy dài 164km hiện đã trở thành là Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO, nơi du khách có thể khám phá những thành tạo đá có vài trăm triệu năm lịch sử hay những truyền thuyết đầy hấp dẫn.

Oslo, Na Uy: Ở thủ đô giàu dầu mỏ của Na Uy, đường chân trời luôn thay đổi nhanh chóng đến mức bạn ngỡ như mình đang ngồi trước một màn hình khổng lồ. Đây là một thành phố của nghệ thuật. Bạn có thể ghé Bảo tàng Munch 13 tầng, một trong những bảo tàng dành cho nghệ sĩ đơn lẻ lớn nhất trên thế giới. Cách đó không xa là Bảo tàng Quốc gia rộng gần 56.000m2, đây là bảo tàng lớn nhất Bắc Âu.

Pantanal, Brazil: Vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới này có rất nhiều động vật quý hiếm như báo đốm, cá sấu, vẹt đuôi dài. Cảnh quan ở đây luôn thay đổi, những cây hoa vàng rải rác trên những cánh đồng cỏ, chúng chuyển từ màu xanh sang màu vàng cát khi đến mùa khô.

Riviera Nayarit, Mexico: Riviera Nayarit có một lịch sử lâu đời với các nền văn hóa bản địa đã phát triển thành làng đánh cá, nông nghiệp và khai thác mỏ hiện đại. Thị trấn này vừa được công nhận là Pueblo Mágico (một khu vực di sản văn hóa được bảo tồn của Mexico).

Việt Nam: Rất ít nơi xử lý mối đe dọa của COVID-19 nhanh chóng và hiệu quả như Việt Nam. Hiện tại, ngành dịch vụ và du lịch đã dần khôi phục trở lại, sẵn sàng đón tiếp du khách ghé tới. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng những món ăn hấp dẫn sẽ níu chân du khách chẳng muốn về.

Tasmania, Australia: Tới đây, du khách có thể khám phá những vùng hoang dã của Vườn Quốc gia Freycinet, trải nghiệm chuyến đi bộ dài hơn 8km băng qua khu rừng ven biển, làn nước xanh ngọc của Vịnh Wineglass và những bãi biển cát trắng vắng người cho bạn thỏa sức tận hưởng không gian yên tĩnh.

Tulsa, Mỹ: Du khách nên dừng chân tại Công viên John Hope Franklin, nơi có tòa tháp bằng đồng cao hơn 8m mô tả trải nghiệm hàng thế kỷ của người Mỹ gốc Phi. Cách đó không xa là một trung tâm lịch sử mới có tên là Greenwood Rising, với các cuộc triển lãm & Đài tưởng niệm Quốc gia 11 tháng 9.

Winnipeg, Canada: Phòng trưng bày Nghệ thuật Winnipeg lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật Inuit lớn nhất thế giới với khoảng 12.000 tác phẩm khác nhau, từ chạm khắc và bản in đến vải dệt. Không chỉ là một bảo tàng, đây còn là một không gian quan trọng mới, nơi tiếng nói của người Inuit chiếm vị trí trung tâm. Trải nghiệm thêm nền văn hóa bản địa phong phú bằng món bánh tipi truyền thống và bánh burger bò rừng bannock cực hấp dẫn.