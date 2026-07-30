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Kinh tế
Thứ năm, ngày 30/07/2026 18:50 GMT+7

Vietbank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

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Thủy Tiên Thứ năm, ngày 30/07/2026 18:50 GMT+7
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, HOSE: VBB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 777 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong riêng quý 2/2026, nguồn thu chính là động lực tăng trưởng cốt lõi của Ngân hàng. Thu nhập lãi thuần đạt gần 994 tỷ đồng, tăng đến 45% so với cùng kỳ năm trước.
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Tại thời điểm 30/06, tổng tài sản Vietbank đạt gần 205 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm 2025. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 11%, đạt 120,3 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng đạt gần 104 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý trong cơ cấu tiền gửi khách hàng, trong khi thị trường chứng kiến nhiều nhà băng sụt giảm mạnh tiền gửi không kỳ hạn (CASA), thì ở Vietbank lại tăng tới 78% so với cùng kỳ.

Vietbank ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh tích cực trong quý II/2026. Ảnh: Vietbank.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập từ lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Vietbank quý II và 6 tháng đầu năm. Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 2 đạt 994 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước và lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 26,7% đạt 1.762 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận kết quả tích cực, trong đó kinh doanh chứng khoán trong quý II lãi gấp 10 lần cùng kỳ năm trước, đạt 98 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng tăng gấp hơn 4,3 lần. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối quý II tăng hơn 13,3% đạt 34 tỷ đồng.

Trong quý II, tổng lợi nhuận trước dự phòng của Vietbank đạt 668 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu này đạt gần 1.030 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng quý II năm nay, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 777 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt 944 tỷ, tăng 83,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tổng số dư nợ xấu đến cuối quý 2 giảm mạnh 27% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,86% cho thấy Vietbank đã cải thiện chất lượng tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng tốt.

Ngoài kết quả kinh doanh tích cực, mới đây, Vietbank chính thức đưa cổ phiếu VBB từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE kể từ ngày 14/7/2026. Trước đó ngân hàng này đã hoàn tất tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng và tiếp tục triển khai kế hoạch tăng tiếp vốn điều lệ lên hơn 15.500 tỷ đồng trong thời gian tới.

Vừa qua, Bà Trần Thị Lâm đăng ký mua 22 triệu cp VBB trong thời gian từ 22/07 - 21/08. Lý do bà Lâm đưa ra là để gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần. Nếu giao dịch thành công, bà Lâm sẽ nâng sở hữu tại Vietbank từ 0.02% (239,748 cổ phiếu) lên 1.88% (22,2 triệu cổ phiếu).

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