Vietbank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” đánh thức niềm tự hào mang tên Việt Nam
Những khán phòng liên tục kín chỗ, những tràng pháo tay kéo dài và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho thấy “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật. Kể câu chuyện lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tác phẩm không chỉ kết nối nhiều thế hệ khán giả, mà còn được nhìn nhận như một hình mẫu mới của sản phẩm công nghiệp văn hóa, đủ sức trở thành “đại sứ” đưa lịch sử và bản sắc Việt Nam đến với thế giới.