Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 11:45 GMT+7

Vietnam Airlines báo lãi hơn 3.800 tỷ đồng, đặt kế hoạch đầu tư 50 tàu bay

+ aA -
Thế Anh Thứ sáu, ngày 31/07/2026 11:45 GMT+7
Vietnam Airlines vừa có báo cáo kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026, ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 75.312 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Báo cáo của Vietnam Airlines cho thấy, Vietnam Airlines lợi nhuận đạt 3.852 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ đạt 56.274 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2025 và lợi nhuận đạt 2.877 tỷ đồng.

Quý I/2026, Vietnam Airlines có kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, tuy nhiên, quý II/2026 phải chịu những ảnh hưởng nặng do giá nhiên liệu tăng phi mã bởi hệ quả của xung đột tại Trung Đông.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Mặc dù khó khăn từ giá nhiên liệu, nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80 nghìn chuyến bay, vận chuyển trên 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ; vận chuyển hơn 180 nghìn tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ.

Thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi hãng vận chuyển gần 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 18,8% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại quốc tế, cũng như hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng bay.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế tới các đường bay mới như Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Thái Lan); đồng thời tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay trọng điểm như Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne và Sydney (Úc).

Việc mở rộng mạng bay góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thúc đẩy giao thương và nâng cao vị thế cạnh tranh của hãng trong khu vực.

Đáng chú ý, theo dữ liệu của Official Airline Guide (OAG) tháng 7/2026, Vietnam Airlines đứng thứ nhất tại Đông Nam Á về tải cung ứng với 2,84 triệu ghế.

Trong những tháng cuối năm 2026, Vietnam Airlines xác định tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá nhiên liệu để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế, triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị chi phí, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng các hệ thống phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp thế hệ mới và các dự án đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Với nền tảng tài chính được củng cố, mạng bay quốc tế tiếp tục mở rộng cùng các giải pháp điều hành chủ động, Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng không cũng như mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam.

Trước đó,Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7.

Việc cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch được thực hiện ngày sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Hãng có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu khai thác và kiểm soát chi phí. Hoạt động kinh doanh từng bước phục hồi, năng lực tài chính được cải thiện.

Những năm gần đây, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã trở lại mức dương, dòng tiền được cải thiện, trong khi chương trình tăng vốn được triển khai theo lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham khảo thêm

Biến chi tiêu doanh nghiệp thành dặm bay: VPBank, Vietnam Airlines và Visa ra mắt thẻ SkyVoyage

Biến chi tiêu doanh nghiệp thành dặm bay: VPBank, Vietnam Airlines và Visa ra mắt thẻ SkyVoyage

Vietnam Airlines 'rót tiền' mua 19 máy bay Boeing 737 MAX 8

Vietnam Airlines "rót tiền" mua 19 máy bay Boeing 737 MAX 8

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay trưa 29/7, vàng SJC và nhẫn tiếp tục lao dốc. Tình trạng ế ẩm tiếp diễn tại hàng loạt cửa hàng khi người dân không còn "mặn mà" với vàng.

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

Kinh tế
Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

Tập đoàn Đại Dũng: Ký hợp đồng hơn 60 triệu USD với đối tác Hoa Kỳ, vì sao vẫn trượt hơn 50% gói thầu trong nước?

Kinh tế
Tập đoàn Đại Dũng: Ký hợp đồng hơn 60 triệu USD với đối tác Hoa Kỳ, vì sao vẫn trượt hơn 50% gói thầu trong nước?

Giá xăng dầu hôm nay 30/7 mới nhất: Xăng dầu trong nước đồng loạt bật tăng dù giá dầu thế giới giảm sâu liên tiếp

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 30/7 mới nhất: Xăng dầu trong nước đồng loạt bật tăng dù giá dầu thế giới giảm sâu liên tiếp

Đọc thêm

Những điều đảng viên không được làm theo hướng dẫn mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thời sự

Những điều đảng viên không được làm theo hướng dẫn mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thời sự

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02, cụ thể hóa Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Tại Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI đã kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Lý Công Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bum Tở được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tuyệt đối 49/49, đạt 100%.

Công nghiệp công nghệ số đạt hơn 662.700 tỷ đồng doanh thu trong tháng 7/2026, xuất khẩu điện tử vượt 21 tỷ USD
Khoa học Công nghệ

Công nghiệp công nghệ số đạt hơn 662.700 tỷ đồng doanh thu trong tháng 7/2026, xuất khẩu điện tử vượt 21 tỷ USD

Khoa học Công nghệ

Tháng 7/2026, Bộ KH&CN ghi dấu ấn với hàng loạt kết quả nổi bật: hoàn thiện 24 văn bản quy phạm pháp luật, 2.658 công bố quốc tế, 31 nhiệm vụ công nghệ chiến lược gần 9.700 tỷ đồng, hơn 4,6 tỷ giao dịch dữ liệu quốc gia và doanh thu công nghiệp công nghệ số đạt trên 662.700 tỷ đồng.

Lời thừa nhận đáng báo động ở Ukraine sau các cuộc tấn công quân sự của Nga
Thế giới

Lời thừa nhận đáng báo động ở Ukraine sau các cuộc tấn công quân sự của Nga

Thế giới

Ukraine đang mất dần khả năng tác động đến kết quả của cuộc xung đột, theo phóng viên Christoph Wanner của đài truyền hình Welt TV, hiện đang có mặt tại thủ đô Moscow của Ukraine.

Đà Nẵng thừa nhận bất cập trong vận hành hồ chứa, lên phương án di dời gần 8.700 hộ dân
Thời sự

Đà Nẵng thừa nhận bất cập trong vận hành hồ chứa, lên phương án di dời gần 8.700 hộ dân

Thời sự

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Nam Sơn cho biết, thành phố đang rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa sau khi bộc lộ nhiều bất cập qua các đợt mưa lũ lớn. Đồng thời, Đà Nẵng khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp gần 8.700 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão.

Lào Cai: Những trại nấm sạch “đánh thức” nông nghiệp vùng cao Pú Luông
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Những trại nấm sạch “đánh thức” nông nghiệp vùng cao Pú Luông

Lào Cai thi đua yêu nước

Tận dụng khí hậu mát mẻ quanh năm của vùng cao Púng Luông (Lào Cai), Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải đã biến lợi thế tự nhiên thành những trại nấm sạch cho năng suất cao. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mô hình còn tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững và từng bước đưa nấm sạch vươn ra thị trường quốc tế.

Trấn Biên là 'siêu phường' có dân số lớn nhất Đồng Nai, và đây là mô hình nuôi ốc đặc sản lớn nhất phường
Nhà nông

Trấn Biên là "siêu phường" có dân số lớn nhất Đồng Nai, và đây là mô hình nuôi ốc đặc sản lớn nhất phường

Nhà nông

Đó là mô hình nuôi ốc bươu đen-nuôi ốc nhồi (nuôi ốc đặc sản) của anh Trần Ngọc Tân tại khu phố Tam Hòa, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Sau sáp nhập xã phường 2025 thành công, Trấn Biên là "siêu phường" có dân số lớn nhất thành phố Đồng Nai với quy mô dân số là 212.078 người (với 45.306 hộ dân trên diện tích khoảng 31 km²).

Đà Nẵng sẽ kiểm tra toàn bộ 49 mỏ khoáng sản đang hoạt động
Kinh tế

Đà Nẵng sẽ kiểm tra toàn bộ 49 mỏ khoáng sản đang hoạt động

Kinh tế

Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TPĐà Nẵng khóa XI sáng 31/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng - Trần Nam Sơn cho biết, thành phố sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn bộ 49 mỏ khoáng sản đang còn hiệu lực nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, xử lý các vi phạm về môi trường, đồng thời đẩy nhanh việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án đã hết thời hạn khai thác.

Tin sáng (31/7): Becamex TP.HCM chiêu mộ 2 cựu tuyển thủ U23 Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (31/7): Becamex TP.HCM chiêu mộ 2 cựu tuyển thủ U23 Việt Nam

Thể thao

Becamex TP.HCM chiêu mộ 2 cựu tuyển thủ U23 Việt Nam; Man City theo đuổi Ayyoub Bouaddi; M.U muốn chiêu mộ Lewis Hall.

Sức mạnh phi thường của nữ diễn viên 'The Odyssey' cao chưa tới mét rưỡi
Văn hóa - Giải trí

Sức mạnh phi thường của nữ diễn viên "The Odyssey" cao chưa tới mét rưỡi

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Devyn Dalton gây bất ngờ khi đảm nhận phần đóng thế cho Matt Damon trong "The Odyssey". Dù sở hữu vóc dáng nhỏ bé nhưng cô đã chứng minh năng lực xuất sắc trong siêu phẩm điện ảnh mới.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX ở Đắk Lắk cùng 3 cựu lãnh đạo, cán bộ
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX ở Đắk Lắk cùng 3 cựu lãnh đạo, cán bộ

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và kế toán Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Người Tổ phó tận tâm, lan tỏa văn hóa an toàn và tiết kiệm điện từ những việc làm thiết thực
Xã hội

Người Tổ phó tận tâm, lan tỏa văn hóa an toàn và tiết kiệm điện từ những việc làm thiết thực
22

Xã hội

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, anh anh Võ Bá Huy - Tổ phó Tổ Quản lý vận hành đường dây và trạm, Điện lực Nam Sông Hương, Công ty Điện lực Huế còn tích cực tham gia tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người công nhân ngành Điện trong cộng đồng.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long lên tiếng về tranh luận tạo hình, trang phục trong 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long lên tiếng về tranh luận tạo hình, trang phục trong "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh"

Văn hóa - Giải trí

Sau 10 năm ấp ủ và hơn 1 năm thực hiện, dự án điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình dần được hoàn thiện để ra mắt công chúng, khán giả.

'Cú hích' lịch sử cho thị trường tài chính Việt Nam hướng mốc 2045
Kinh tế

"Cú hích" lịch sử cho thị trường tài chính Việt Nam hướng mốc 2045

Kinh tế

Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đặt ra một lộ trình dài hạn nhằm phát triển đồng bộ thị trường vốn, ngân hàng và bảo hiểm; mở rộng các kênh huy động vốn trung, dài hạn; hiện đại hóa hạ tầng và từng bước đưa hệ thống tài chính Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Liên tiếp bị cơ quan chức năng 'điểm tên', FLC lại xuất hiện trong danh sách nợ bảo hiểm hơn 20 tỷ đồng
Nhà đất

Liên tiếp bị cơ quan chức năng "điểm tên", FLC lại xuất hiện trong danh sách nợ bảo hiểm hơn 20 tỷ đồng

Nhà đất

BHXH tỉnh Quảng Ninh vừa công khai 49 doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm với tổng nợ hơn 51,47 tỷ đồng. FLC Hạ Long đứng đầu danh sách khi nợ trên 20,18 tỷ đồng.

Ăn rau cải mỗi ngày suốt 10 năm, người phụ nữ 60 tuổi bất ngờ khi đi khám
Xã hội

Ăn rau cải mỗi ngày suốt 10 năm, người phụ nữ 60 tuổi bất ngờ khi đi khám

Xã hội

Người phụ nữ 60 tuổi duy trì thói quen ăn rau họ cải mỗi ngày trong suốt 10 năm và nhận kết quả bất ngờ khi đi khám.

Hoàng hậu duy nhất của lịch sử Trung Hoa bị ép lấy cậu ruột khi 10 tuổi, 15 tuổi 'góa chồng', đến chết vẫn là trinh nữ?
Media

Hoàng hậu duy nhất của lịch sử Trung Hoa bị ép lấy cậu ruột khi 10 tuổi, 15 tuổi "góa chồng", đến chết vẫn là trinh nữ?

Media

Lên ngôi Hoàng hậu khi mới 10 tuổi, vị hoàng hậu này bị cuốn vào cuộc hôn nhân đầy ngang trái do sắp đặt: với chính… cậu ruột.

Chiến tranh Mỹ-Iran lan rộng sang một vùng biển lớn khác, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng Suez mới cho NATO
Thế giới

Chiến tranh Mỹ-Iran lan rộng sang một vùng biển lớn khác, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng Suez mới cho NATO

Thế giới

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cảng Damietta của Ai Cập gần kênh đào Suez đã đẩy Địa Trung Hải đến gần hơn với cuộc chiến tranh Mỹ - Iran đang diễn ra khắp Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ gây ra một sự gián đoạn lớn khác đối với thương mại và ổn định toàn cầu, đồng thời có thể tạo ra những vấn đề mới cho NATO.hể thay đổi".

42 trạm y tế ở Đà Nẵng hiện chỉ có 1 bác sĩ/trạm
Xã hội

42 trạm y tế ở Đà Nẵng hiện chỉ có 1 bác sĩ/trạm

Xã hội

Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy, sau khi chuyển trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, toàn thành phố vẫn còn 42 trạm y tế chỉ có 1 bác sĩ. Ngành y tế đang trình HĐND ban hành chính sách đặc thù để thu hút, giữ chân bác sĩ, từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Hình ảnh Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội
Media

Hình ảnh Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Media

Sáng nay (31/7), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức trọng thể nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2026).

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) chi trả tiền bồi thường liên quan dự án đầu tư quan trọng này
Nhà nông

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) chi trả tiền bồi thường liên quan dự án đầu tư quan trọng này

Nhà nông

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất thu hồi và tiền hỗ trợ di dời mộ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ.

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, có thể vượt cấp 17, mạnh ngang siêu bão SINLAKU
Nhà nông

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, có thể vượt cấp 17, mạnh ngang siêu bão SINLAKU

Nhà nông

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, cơ quan khí tượng cho biết siêu bão DOLPHIN có thể vượt cấp 17, mạnh tương đương với siêu bão SINLAKU.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, chỉ định thành công 9 trưởng thôn lâm thời xã Yết Kiêu (địa phận Hải Dương cũ)
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, chỉ định thành công 9 trưởng thôn lâm thời xã Yết Kiêu (địa phận Hải Dương cũ)

Nhà nông

Xã Yết Kiêu, Hải Phòng (địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã tổ chức hội nghị công bố các Nghị quyết, Quyết định của các cấp có thẩm quyền liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại thôn, sáp nhập thôn trên địa bàn.

Nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ chưa từng có
Văn hóa - Giải trí

Nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ chưa từng có

Văn hóa - Giải trí

Trước việc các ngành nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ cho người học cũng như nghệ nhân, nghệ sĩ truyền nghề.

Đầu tháng 8, 3 con giáp đón vận may rực rỡ, làm gì cũng hanh thông, tài lộc liên tục gõ cửa, sống vui mỗi ngày
Gia đình

Đầu tháng 8, 3 con giáp đón vận may rực rỡ, làm gì cũng hanh thông, tài lộc liên tục gõ cửa, sống vui mỗi ngày

Gia đình

3 con giáp có nhiều tín hiệu tích cực trong tháng 8. Tài lộc của họ rộng mở, công việc thuận lợi, hứa hẹn nhiều tin vui, cuộc sống sang trang mới.

Hòa Phát, VNSteel và nhiều hãng thép cùng nâng giá bán từ cuối tháng 7/2026
Nhà đất

Hòa Phát, VNSteel và nhiều hãng thép cùng nâng giá bán từ cuối tháng 7/2026

Nhà đất

Sau nhiều tháng giữ giá, hàng loạt doanh nghiệp thép đồng loạt tăng giá bán thêm 100.000 đồng/tấn do chi phí nguyên liệu đầu vào leo thang và nhu cầu thị trường dần cải thiện.

Cù Thị Trà: 'Một năm tôi từng đòi bỏ nghề tới 3 lần'
Văn hóa - Giải trí

Cù Thị Trà: "Một năm tôi từng đòi bỏ nghề tới 3 lần"

Văn hóa - Giải trí

Từ một cô gái tốt nghiệp ngành Kế toán, bén duyên với nghệ thuật qua những vai diễn nhỏ, Cù Thị Trà dần khẳng định tên tuổi bằng sự nỗ lực và tình yêu dành cho diễn xuất.

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026 người dân cần nắm rõ
Bạn đọc

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026 người dân cần nắm rõ

Bạn đọc

Từ ngày 1-31/8/2026, loạt chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, đi vào cuộc sống. Người dân cần nắm rõ các quy định này để thực hiện, tránh bị xử phạt.

Sưng đỏ, ban hoại tử rải rác tay chân vì bệnh viêm mạch hiếm gặp
Xã hội

Sưng đỏ, ban hoại tử rải rác tay chân vì bệnh viêm mạch hiếm gặp

Xã hội

Bệnh nhân xuất hiện nhiều nốt dưới da sưng đỏ, đau kèm các ban hoại tử màu tím rải rác ở tay, chân và thân mình, tập trung chủ yếu ở hai chi dưới.

Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu “đất kim cương” 18 Cao Bá Quát trị giá 1.379 tỷ đồng
Thời sự

Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu “đất kim cương” 18 Cao Bá Quát trị giá 1.379 tỷ đồng

Thời sự

UBND TP Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu "đất kim cương" hơn 3.300m² tại số 18 Cao Bá Quát sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo quy định.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

2

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

3

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

4

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

5

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà