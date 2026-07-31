Vietnam Airlines báo lãi hơn 3.800 tỷ đồng, đặt kế hoạch đầu tư 50 tàu bay

Báo cáo của Vietnam Airlines cho thấy, Vietnam Airlines lợi nhuận đạt 3.852 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ đạt 56.274 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2025 và lợi nhuận đạt 2.877 tỷ đồng.

Quý I/2026, Vietnam Airlines có kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, tuy nhiên, quý II/2026 phải chịu những ảnh hưởng nặng do giá nhiên liệu tăng phi mã bởi hệ quả của xung đột tại Trung Đông.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Mặc dù khó khăn từ giá nhiên liệu, nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80 nghìn chuyến bay, vận chuyển trên 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ; vận chuyển hơn 180 nghìn tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ.

Thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi hãng vận chuyển gần 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 18,8% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại quốc tế, cũng như hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng bay.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế tới các đường bay mới như Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Thái Lan); đồng thời tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay trọng điểm như Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne và Sydney (Úc).

Việc mở rộng mạng bay góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thúc đẩy giao thương và nâng cao vị thế cạnh tranh của hãng trong khu vực.

Đáng chú ý, theo dữ liệu của Official Airline Guide (OAG) tháng 7/2026, Vietnam Airlines đứng thứ nhất tại Đông Nam Á về tải cung ứng với 2,84 triệu ghế.

Trong những tháng cuối năm 2026, Vietnam Airlines xác định tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá nhiên liệu để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế, triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị chi phí, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng các hệ thống phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp thế hệ mới và các dự án đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Với nền tảng tài chính được củng cố, mạng bay quốc tế tiếp tục mở rộng cùng các giải pháp điều hành chủ động, Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng không cũng như mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam.

Trước đó,Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7.

Việc cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch được thực hiện ngày sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Hãng có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu khai thác và kiểm soát chi phí. Hoạt động kinh doanh từng bước phục hồi, năng lực tài chính được cải thiện.

Những năm gần đây, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã trở lại mức dương, dòng tiền được cải thiện, trong khi chương trình tăng vốn được triển khai theo lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.