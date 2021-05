Viettel công bố siêu máy tính 20 triệu tỉ phép tính/giây

Trung tâm Không gian mạng Viettel (một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) vừa chính thức vận hành hệ thống tính toán hiệu năng cao tại Trung tâm dữ liệu Viettel, cũng là Trung tâm dữ liệu lớn nhất của Việt Nam hiện nay.

Siêu máy tính mạnh nhất Việt Nam của Viettel.

Theo đó, hệ thống này đạt 20 PetaFlops (20 triệu tỉ phép tính/giây), giúp giảm thời gian huấn luyện máy học xuống hàng chục lần. Nhờ đó, Trung tâm Không gian mạng Viettel có thể huấn luyện song song nhiều mô hình đồng thời với độ phức tạp cao. Hệ thống này cũng huấn luyện cải tiến mô hình liên tục, rút ngắn thời gian nâng cao chất lượng các mô hình AI.

"Siêu máy tính được Viettel đầu tư sử dụng các công nghệ tăng tốc tính toán, thiết bị chuyển mạch và phần mềm đồng bộ, tương tự công nghệ của các siêu máy tính trong top 500 thế giới", Viettel cho biết.

Với những hệ thống "khủng" như thế này, Viettel đặt mục tiêu giữ vai trò chủ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cũng như các lĩnh vực đảm bảo an toàn dữ liệu, an toàn an ninh mạng; quản lý đô thị, quản lý xã hội và hành chính công, và các lĩnh vực trong đời sống xã hội.