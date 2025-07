4

Best Use of Robotics and Automation

Viettel Post: Smart Logistics Unleashed through Robotics-Driven Transformation

Vàng

Hệ sinh thái công nghệ bao gồm: - Robot phân loại AGV, robot lấy hàng AGV, robot cánh tay - Hệ thống phân loại hiện đại: Wheel Sorter Matrix, Cross-belt Sorter - Phần mềm thông minh: Hệ thống quản lý kho (WMS), hệ thống quản lý vận tải (TMS) - Công nghệ giám sát và mô phỏng: Digital Twin, camera AI, trung tâm điều hành NOC