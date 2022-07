VIETTIN PROPERTY – Đại lý phân phối dự án The Venice City Hậu Giang

The Venice City - điểm sáng bất động sản tại Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang

The Venice City dự án nhà phố thương mại tọa lạc tại góc giao đường 19/8 và đường Lê Hồng Phong, phường 4 xã Vị Tân, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. Với vị trí chiến lược, nơi đây được xem là "đầu tàu kinh tế" của Hậu Giang khi có mật độ dân số cao, tập trung nhiều cơ quan hành chính trung tâm cũng như nhiều tiềm năng phát triển kinh tế vượt bật.

The Venive City vị trị đắc địa 3 mặt giáp sông

Dự án do Công Ty Cổ Phần Liên Minh làm chủ đầu tư và được TNT Land phát triển dự án. Dự án có quy mô lên đến 34.5 ha gồm 1.375 sản phẩm gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, với ba mặt giáp sông thông thoáng đón vượng thủy tài lộc. Diện tích đất nền được phân chia đa dạng từ 90m2, 100m2, 200m2, 262m2 phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Với mật độ xây dựng chỉ từ 33% cùng hàng loạt tiện ích nội khu, ngoại khu đẳng cấp và công viên ánh sáng rộng hơn 6000m2, The Venice City sẽ là một không gian vô cùng phù hợp để làm nơi an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư.

Tinh Hoa Châu Âu Giữa Lòng Thành Phố Vị Thanh (Ảnh phối cảnh dự án)

The Venice City Hậu Giang được chủ đầu tư quy hoạch, thiết kế theo mô hình đô thị khép kín, biệt lập đảm bảo an ninh, đem đến giá trị sống thiết thực. Dự án sở hữu tổ hợp tiện ích cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí, giáo dục, rèn luyện chăm sóc sức khỏe cho mọi thế hệ ngay trong khuôn viên. Cùng với đó là khu hồ cảnh quan rộng lớn, quảng trường trung tâm, hồ bơi, sân tennis, phòng gym, vườn sinh thái với hơn 100 loài thực vật cùng với hệ thống công viên cảnh quan đan xen giữa các dãy nhà ở.

Tiềm năng bất động sản Hậu Giang

Thành phố Vị Thanh vừa được công nhận là đô thị loại II và được mệnh danh là độ thị vệ tinh của thành phố hạt nhân Cần Thơ, nên từ đây, cư dân The Venice City có thể dễ dàng kết nối với Cần Thơ, TP. HCM và các tỉnh ĐBSCL thông qua nhiều tuyến đường huyết mạch (cao tốc TP. HCM - Cà Mau, tuyến đường Vị Thanh - Cần Thơ, cao tốc Xuyên Á, Quốc lộ 61,.. cùng hệ thống quốc gia; tuyến thủy gồm: tuyến kênh Xà No - tuyến giao thông quốc gia; tuyến kênh Mương Lộ, cảng Vị Thanh, cảng sông Cái Tư,..).

Ảnh phối cảnh dự ánThe Venice City Hậu Giang

Theo quy hoạch đến năm 2040, thành phố Vị Thanh sẽ trở thành hạt nhân tứ giác phát triển Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau - Rạch Giá nói riêng, vì thế Hậu Giang đầu tư về giao thông đường bộ lẫn đường thủy nhằm gia tăng kết nối liên vùng cho cả tỉnh và thành phố Vị Thanh. Vì vậy đây sẽ là yếu tố bức phá giá trị Bất động sản khu vực trong tương lai.

VIETTIN PROPERTY – Đại lý phân phối chính thức dự án The Venice City Tầm nhìn chiến lược của Viettin Property.

Được thành lập với mục tiêu mang lại giải pháp an cư tốt nhất cho khách hàng và giá trị thặng dư bền vững cho các nhà đầu tư, Viettin Property không ngừng đổi mới, sáng tạo đưa ra những giải pháp đầu tư, giới thiệu các sản phẩm an cư, nghỉ dưỡng, đất nền đáp ứng được nhu cầu thiết thực của thị trường.

Đối với khách hàng, công ty luôn cố gắng mang lại lợi ích thiết thực và giá trị lâu dài. Đối với nhân viên, doanh nghiệp là môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Nhờ đó, dù có mặt trên thị trường chưa lâu nhưng Viettin Property đã dần khẳng định được năng lực cũng như tiềm năng phát triển bền vững của mình.

Một dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành của Viettin Property, đồng thời cũng giúp công ty ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản chính là việc trở thành đai lý phân phối dự án The Venice City.

Viettin Property ký kết phân phối dự án ( Hình ảnh trong sự kiện )

Ngày 15/07/2022, trong không khí long trọng của sự kiện kick-off dự án The Venice City, Viettin Property đã ký kết với đơn vị đối tác chiến lược DGL Real Property để trở thành đại lý phân phối chính thức dư án The Venice City – Hậu Giang

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, Viettin Property tự tin là cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, sẽ là "cánh tay nối dài" đem lại những sản phẩm và giải pháp đầu tư cho khách hàng.