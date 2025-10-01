Vikki Bank Trà Vinh: Nợ xấu khó thu hồi chiếm tỷ trọng cao

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14 vừa công bố kết luận thanh tra Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki – Chi nhánh Trà Vinh (Vikki Bank Trà Vinh).

Vikki Bank- Chi nhánh Trà Vinh được thành lập vào ngày 31/7/2009 và chính thức khai trương đi vào hoạt động vào ngày 10/8/2009.

Một chi nhánh của Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki. Ảnh: Minh Hằng.

Ngày 15/2/2025, Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Trà Vinh đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh.

Vikki Bank Trà Vinh: Nợ xấu vượt ngưỡng 3%

Trụ sở của chi nhánh nhánh tại số 27 Nguyễn Đáng, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Thanh Hậu - Giám đốc chi nhánh.

Theo kết luận thanh tra, dư nợ tại Vikki Bank Trà Vinh thấp và tăng trưởng không đáng kể qua các năm, tỷ lệ nợ xấu cao trên 3%.

Ngoài ra, hoạt động cấp tín dụng của Vikki Bank Trà Vinh còn tồn tại trong công tác kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay, thu thập chứng từ chứng minh sử dụng vốn chưa phù hợp, không đúng quy định, công tác quản lý tài sản đảm bảo chưa chặt chẽ.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra nêu, kết quả thu hồi nợ xấu của Vikki Bank Trà Vinh còn thấp, công tác thu hồi nợ xấu còn chậm, chưa được quan tâm thực hiện.

Đặc biệt, Vikki Bank Trà Vinh có tình trạng nợ xấu không có/khó có khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng cao.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14 đã cảnh báo rủi ro và đưa ra 4 kiến nghị yêu cầu Vikki Bank Trà Vinh thực hiện để hoạt động của đơn vị được an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

DongA Bank đổi tên thành Vikki Bank sau chuyển giao bắt buộc

Theo tìm hiểu, ngày 17/1/2025, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Đây là bước quan trọng trong lộ trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Từ 14/2/2025, tên gọi mới được viết bằng tiếng Việt của DongA Bank là Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki, tên gọi mới được viết bằng tiếng Anh là Vikki Digital Bank Limited và tên gọi mới viết tắt Vikki Bank.

Trụ sở chính của Vikki Bank được chuyển từ TP.HCM ra TP.Hà Nội, đặt tại số 72 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội.

Sau chuyển giao, DongABank trở thành Ngân hàng thương mại TNHH MTV, thuộc sở hữu 100% vốn điều lệ của HDBank.

Với vai trò chủ sở hữu, HDBank cam kết đảm bảo toàn bộ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền cũng như các khách hàng hiện tại của DongA Bank, phù hợp với quy định của pháp luật.

HDBank tiếp quản toàn bộ hoạt động của DongA Bank, tập trung khôi phục và phát triển tổ chức này theo lộ trình chuyển giao bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc DongA Bank, HDBank nhận được một số cơ chế ưu đãi đặc biệt bao gồm không hợp nhất báo cáo tài chính, hạn mức tín dụng cao, tiềm năng nới room ngoại lên trên 30%.

Được biết, DongA Bank chính thức đi vào hoạt động ngày 1/7/1992. Ngân hàng này từng nằm trong Top10 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất hệ thống trong những năm 2010 - 2011.

Tuy nhiên, DongA Bank bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 8/2015 do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng.