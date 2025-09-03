Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Vinamilk hoà nhịp cùng triệu trái tim mừng 80 năm Quốc Khánh

Thứ tư, ngày 03/09/2025 10:40 GMT+7
Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.
Chưa bao giờ Hà Nội lại sôi động và tràn đầy sức sống như những ngày này. Từ những con phố nhỏ đến những đại lộ rộng lớn, không khí rộn ràng của ngày hội non sông lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Người dân khắp mọi lứa tuổi, từ các cụ già đến những em nhỏ, từ người đi làm đến học sinh, sinh viên, ai nấy đều mang trên mình niềm hân hoan, háo hức.

Mỗi góc phố như được khoác lên tấm áo mới, lấp lánh sắc màu của niềm tự hào, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng cảm nhận được nhịp đập hừng hực của một thành phố không ngủ, đang hòa cùng nhịp thở của toàn dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Vi Nam.


Từ tờ mờ sáng, 15 điểm tiếp ứng dinh dưỡng của Vinamilk dọc các tuyến đường trọng yếu đã sẵn sàng vận chuyển đầy đủ sản phẩm, đón chào người dân ghé qua. Ảnh: Vi Nam.


Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc của Vinamilk – từ sữa tươi tiệt trùng, sữa hạt đến nước trái cây, nước dừa tươi, nước đóng chai – được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đi bằng cả sự trân trọng. Ảnh: Vi Nam.


Vinamilk trân trọng trao những món quà dinh dưỡng. Ảnh: Vi Nam.


Các đại biểu của Khối Văn hóa – Thể thao tranh thủ tiếp ứng dinh dưỡng trong giờ giải lao. Nước mát, sữa ngon và giàu dinh dưỡng của Vinamilk giúp mọi người tràn đầy năng lượng suốt lễ diễu hành. Ảnh: Vi Nam.


Các bạn trẻ chia sẻ rằng các bạn ấn tượng với mẫu mã bao bì của các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk. Các bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi hôm nay được “diễu hành” cùng thương hiệu sữa quốc dân trong ngày vui toàn dân. Ảnh: Vi Nam.


Các bạn trẻ tranh thủ selfie với các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam.


Tình bạn và tình yêu tổ quốc luôn đong đầy trong tim các bạn trẻ Việt Nam. Ảnh: Vi Nam.


Sau khi tiếp dinh dưỡng tại các điểm tiếp ứng của Vinamilk, đoàn diễu hành tiếp tục nhiệm vụ trong sự cổ vũ của người dân hai bên đường. Ảnh: Vi Nam.


Nhiều đại gia đình đã đến với ngày hội lớn của non sông để con được chứng kiến, được cảm nhận và bắt đầu yêu tổ quốc từ những điều giản dị nhất. Ảnh: Vi Nam.


Những mầm non tham gia ngày hội lớn của dân tộc. Những chủ nhân tương lai của đất nước đang được chăm sóc đủ đầy, bằng dinh dưỡng và tri thức; bằng tình yêu, sự gìn giữ và niềm tin của cả một dân tộc dành cho tương lai. Ảnh: Vi Nam. 


Vinamilk đồng hành cùng triệu trái tim Việt, góp mặt trong từng niềm vui nhỏ của đại lễ lớn. Ảnh: Vi Nam.


Đó không chỉ là sự tiếp sức về thể chất mà còn là một cách Vinamilk lan tỏa thông điệp: Đồng hành cùng đất nước không chỉ bằng thương hiệu, mà bằng tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng.

Gần 50 năm đồng hành cùng người Việt, Vinamilk không chỉ là thương hiệu sữa quốc dân mà còn là biểu tượng của sự gắn bó xuyên thế hệ. Vừa được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ trên thị trường quốc tế, mà trong chính trái tim người Việt – bằng những hành động gần gũi, thiết thực và đầy yêu thương như trong ngày hội non sông hôm nay.

