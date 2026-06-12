VinaPhone khuyến nghị khách hàng khẩn trương xác thực thuê bao trước ngày 15/6





Theo thống kê, đến nay đã có 18 triệu thuê bao VinaPhone hoàn thành xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện xác thực theo quy định mới. Với thời hạn chỉ còn tính bằng ngày, nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục ngay khi nhận được thông báo để tránh những ảnh hưởng không đáng có.

Không xác thực đúng hạn có thể làm gián đoạn liên lạc và giao dịch số

Theo quy định, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục trước thời điểm quy định có hiệu lực (15/06/2026) sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể:

Đối với thuê bao thông thường, nếu không hoàn tất xác thực trước ngày 15/6 sẽ bị khóa một chiều (chiều gọi và nhắn tin đi). Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối, nếu không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Nhân viên VinaPhone đến từng thôn bản để hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao.

Đối với cả ba trường hợp nêu trên, nếu không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.

Việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hằng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh. Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay người lao động thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, việc gián đoạn liên lạc dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và các giao dịch quan trọng.

Tăng cường hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc

Để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, VinaPhone đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. Khách hàng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của VinaPhone để được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp. Đồng thời, nhà mạng cũng tăng cường nhân sự, mở rộng các kênh tư vấn và đẩy mạnh truyền thông nhằm giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới.

Phục vụ khách hàng đến xác thực thông tin thuê bao tại Đà Nẵng.

Kể từ thời điểm Thông tư có hiệu lực, VinaPhone duy trì hàng ngày gửi tin nhắn thông báo tới các thuê bao thuộc diện cần xác thực, đồng thời bố trí hơn 1.000 điểm giao dịch và khoảng 4.000 điểm xác thực lưu động trên toàn quốc. Mạng lưới hỗ trợ được tăng cường đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn hoặc nơi có đông người dân cần được hướng dẫn thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Đại diện VinaPhone cho biết: "Những ngày cuối trước thời hạn 15/6 là giai đoạn cao điểm thực hiện xác thực thông tin thuê bao. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục sớm thay vì chờ tới sát thời hạn. Việc xác thực chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp khách hàng duy trì liên lạc liên tục, bảo đảm các giao dịch điện tử và tránh bị gián đoạn dịch vụ theo quy định."

VinaPhone tại TP Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao.

Trong những ngày cuối trước thời hạn 15/6, lượng khách hàng thực hiện xác thực dự kiến sẽ tăng mạnh. Vì vậy, VinaPhone khuyến nghị khách hàng kiểm tra tình trạng thuê bao và chủ động hoàn tất xác thực ngay từ bây giờ để tránh tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm hỗ trợ cũng như bảo đảm việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn.

Với mạng lưới hỗ trợ rộng khắp cùng nhiều giải pháp đồng hành, VinaPhone đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng hoàn tất xác thực thông tin thuê bao trước ngày 15/6, bảo đảm liên lạc thông suốt và duy trì các giao dịch điện tử quan trọng trong cuộc sống số.