Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Thứ bảy, ngày 08/11/2025 07:33 GMT+7

Vincom Mega Mall Royal Island tung loạt ưu đãi hấp dẫn khởi động mùa lễ hội - mua sắm cuối năm

+ aA -
Mộc Mộc Thứ bảy, ngày 08/11/2025 07:33 GMT+7
Vincom Mega Mall Royal Island tại đảo Vũ Yên - Hải Phòng vừa chính thức “tung” loạt ưu đãi “bỏng tay” và ra mắt chuỗi hoạt động giải trí sôi động xuyên suốt tháng 11, mở màn cho mùa mua sắm - lễ hội rực rỡ, náo nhiệt nhất trong năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


Co.op Mart Pro lần đầu triển khai ưu đãi “chưa từng có”: Giá tốt hơn 10% toàn bộ sản phẩm tươi sống

Tâm điểm của mùa ưu đãi năm nay là chương trình “Giảm Cực Chất - Sắm Hời Nhất” từ Co.op Mart Pro Vũ Yên. Đây là siêu thị hiện đại, quy mô lớn thuộc Saigon Co.op vừa chính thức “đổ bộ” Vincom Mega Mall Royal Island.

Theo đó, lần đầu tiên tại Hải Phòng, Co.op Mart Pro “chơi lớn”, khi giá tốt hơn 10% trên toàn bộ mặt hàng tươi sống, bao gồm thịt bò, thịt gà, hải sản, rau củ, trái cây nội địa và nhập khẩu. Đặc biệt, ưu đãi áp dụng cả với sản phẩm đã được giảm giá - điều hiếm thấy trên thị trường bán lẻ hiện nay - giúp khách hàng hưởng “lợi chồng lợi”.

Co.op Mart Pro Vũ Yên – Đại siêu thị mới nhất tại thành phố Hải Phòng.


Chính sách ưu đãi “có 1-0-2” này áp dụng từ ngày 7/11/2025, được đánh giá là một trong những chương trình ưu đãi cạnh tranh bậc nhất thị trường miền Bắc thời điểm hiện tại, kỳ vọng tạo lực đẩy mạnh mẽ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân Hải Phòng, đặc biệt nhóm gia đình - nhóm khách hàng có nhu cầu lớn về thực phẩm tươi sống chất lượng.

Chính sách ưu đãi “có 1-0-2” này áp dụng từ ngày 7/11/2025, được đánh giá là một trong những chương trình ưu đãi cạnh tranh bậc nhất thị trường miền Bắc thời điểm hiện tại, kỳ vọng tạo lực đẩy mạnh mẽ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân Hải Phòng, đặc biệt nhóm gia đình - nhóm khách hàng có nhu cầu lớn về thực phẩm tươi sống chất lượng.

Khu vực thực phẩm tươi sống: Hoa quả, thịt, cá, hải sản,… tại siêu thị Co.op Mart Pro Vũ Yên.

Không chỉ tập trung vào giá tốt, Co.op Mart Pro còn mang đến tiêu chuẩn mua sắm văn minh - tiện lợi - an toàn với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khu thực phẩm tươi sống tiêu chuẩn cao, dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tâm và đa dạng lựa chọn theo nhiều mức ngân sách. Mô hình này được kỳ vọng góp phần đưa Vũ Yên trở thành điểm đến mới của người dân Hải Phòng khi tìm kiếm nguồn thực phẩm tươi - sạch - giá tốt mỗi ngày.

Không riêng Co.op Mart Pro, nhiều thương hiệu ẩm thực, thời trang và giải trí tại Vincom Mega Mall Royal Island cũng đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại trong tháng 11, góp phần tạo nên không khí mua sắm và trải nghiệm sôi động tại Hải Phòng.

Vincom Mega Mall Royal Island - Không gian mua sắm, trải nghiệm sôi động mới tại Hải Phòng.

Ở mảng F&B, các thương hiệu được khách hàng đánh giá cao với những ưu đãi thiết thực, dễ tiếp cận. Phê La và Katinat giảm 20% nhiều sản phẩm. Gyu Shige và Som Tum Thai ưu đãi 15% kèm voucher 100.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng. Thai Market tặng miễn phí một món khai vị cho nhóm từ ba khách. Sự kết hợp giữa ưu đãi và chất lượng của các thương hiệu giúp khách hàng có thêm lựa chọn hấp dẫn cho các buổi gặp gỡ, liên hoan hay trải nghiệm ẩm thực đa sắc văn hóa ngay tại Hải Phòng.

Nhiều thương hiệu ẩm thực lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng cũng dành tặng khách hàng ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11.

Hoạt động mua sắm và giải trí cũng được kích hoạt mạnh mẽ. OH!SOME giảm 20% nhiều mặt hàng, phù hợp cho nhu cầu trang trí nhà cửa, mua quà tặng mùa lễ hội. MaxxSport giảm 30-50% các sản phẩm đến từ các thương hiệu thể thao quốc tế như Li-Ning, Adidas, Nike, 361° và ASICS. Đối với gia đình, Ezoo triển khai ưu đãi “mua 10 tặng 5” dành cho mọi lứa tuổi, mang đến lựa chọn giải trí an toàn, giáo dục và giàu trải nghiệm cuối tuần.

Khu vực vui chơi giải trí được các gia đình có con nhỏ yêu thích.

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới tại Hải Phòng, cùng loạt ưu đãi được triển khai đồng thời trong tháng 11, đang góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm - ẩm thực - giải trí cho người dân thành phố cảng, củng cố vị trí của Vincom Mega Mall Royal Island như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong mùa lễ hội - mua sắm cuối năm.

Chuỗi sự kiện “chất nhất Hải Phòng” - Điểm hẹn giải trí cuối tuần không thể bỏ lỡ

Không chỉ là “thiên đường mua sắm - ẩm thực”, Vincom Mega Mall Royal Island còn gia tăng sức hút với chuỗi sự kiện giải trí diễn ra xuyên suốt mỗi cuối tuần tháng 11, tạo nên điểm hẹn sôi động cho người dân Hải Phòng và du khách. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang dấu ấn riêng như Royal Stage, Music Royal Show, Haiphong HipHop Tournament - sân chơi dành cho cộng đồng yêu văn hoá đường phố, cùng Music Show chủ đề “Ngày của Cha” sẽ lần lượt diễn ra, mang đến nhiều sắc thái cảm xúc cho khán giả.

Chuỗi sự kiện mùa lễ hội cuối năm hấp dẫn sắp sửa khai màn tại Vincom Mega Mall Royal Island.

Cao điểm mùa lễ hội cuối năm sẽ được đánh dấu bằng sự kiện WINTER FEST- nhạc hội được đầu tư quy mô với sân khấu ấn tượng, sự góp mặt của nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích và loạt hoạt động trải nghiệm mang màu sắc mùa đông. Dự kiến tổ chức vào ngày 22/11, WINTER FEST được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm vui chơi của Hải Phòng trong dịp cuối năm, thu hút đông đảo giới trẻ và gia đình đến “check-in” và tận hưởng không khí lễ hội.

Với sự kết hợp giữa ưu đãi hấp dẫn, trải nghiệm mới lạ và hoạt động giải trí sôi động, Vincom Mega Mall Royal Island đang khởi động mùa mua sắm - lễ hội cuối năm bằng tinh thần trẻ trung và hiện đại, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến giải trí - mua sắm hàng đầu của Hải Phòng trong năm 2025.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, hưởng ứng “Tháng Khuyến mại Quốc gia 2025” do Bộ Công Thương phát động, kết hợp với định hướng của UBND TP. Hải Phòng trong việc thúc đẩy mua sắm - dịch vụ - thương mại nhằm thúc đẩy sức mua cuối năm và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tham khảo thêm

Khai trương Vincom Mega Mall Royal Island – biểu tượng mua sắm - ẩm thực – giải trí mới tại Hải Phòng

Khai trương Vincom Mega Mall Royal Island – biểu tượng mua sắm - ẩm thực – giải trí mới tại Hải Phòng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Giá vàng hôm nay 7/11, cả vàng SJC và nhẫn đều đi ngang giá so với sáng nay. Nhu cầu mua vàng tiếp tục cao khi người dân dù trời mưa lớn vẫn xếp hàng chờ mua vàng.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

Kinh tế
PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Kinh tế
Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Giá vàng hôm nay mới nhất (6/11) tăng liên tục: Người dân vẫn đua nhau xếp hàng, chợ đen có diễn biến mới

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (6/11) tăng liên tục: Người dân vẫn đua nhau xếp hàng, chợ đen có diễn biến mới

Giá vàng hôm nay (6/11): Bất ngờ tăng mạnh trở lại

Thị trường
Giá vàng hôm nay (6/11): Bất ngờ tăng mạnh trở lại

Đọc thêm

Ngứa điên người, nổi mề đay khi thời tiết giao mùa, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm
Xã hội

Ngứa điên người, nổi mề đay khi thời tiết giao mùa, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm

Xã hội

Mẩn ngứa, mề đay có thể gây phản ứng dị ứng toàn thân (sốc phản vệ) gây khó thở, nhịp tim nhanh hoặc huyết áp tụt, mất ý thức...

Nguy cơ vỡ vai đập hồ Cay An ở Lâm Đồng, di dời hàng trăm hộ dân trong đêm
Tin tức

Nguy cơ vỡ vai đập hồ Cay An ở Lâm Đồng, di dời hàng trăm hộ dân trong đêm

Tin tức

Lực lượng chức năng xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) đã di dời hàng trăm hộ dân ở vùng hạ du để đề phòng nguy cơ vỡ vai đập hồ Cay An.

Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Khó lường - tiếp tục tăng mạnh trở lại sau pha lao dốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Khó lường - tiếp tục tăng mạnh trở lại sau pha lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 8/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay đã tăng trở lại sau nhiều phiên biến động, lao dốc.

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thi công chậm khiến người dân bức xúc
Bạn đọc

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thi công chậm khiến người dân bức xúc

Bạn đọc

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thuộc thành phố Đông Hà cũ (nay là hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thi công chậm, ảnh hưởng lớn đời sống nhân dân.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 8/11: Chứng khoán Vietcap 'lắc đầu' lập sàn giao dịch vì 'quá tầm'
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 8/11: Chứng khoán Vietcap "lắc đầu" lập sàn giao dịch vì "quá tầm"

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 8/11: CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) đã chủ động rút khỏi dự án vì yêu cầu vốn điều lệ quá lớn.

Nghệ sĩ Nhân dân được phong hàm Giáo sư, từng giữ chức Thứ trưởng trong ký ức không quên của các thế hệ học trò
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân được phong hàm Giáo sư, từng giữ chức Thứ trưởng trong ký ức không quên của các thế hệ học trò

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên là người đã có công rất lớn trong đào tạo các thế hệ sinh viên ở khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Ông Hồ Xuân Hùng: Phát triển nông thôn hiện đại trước hết phải “xoá mù” nông dân số
Nhà nông

Ông Hồ Xuân Hùng: Phát triển nông thôn hiện đại trước hết phải “xoá mù” nông dân số

Nhà nông

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho rằng, một vấn đề đáng lo ngại hiện nay là xoá mù nông dân số và trong xoá mù nông dân số thì khó khăn, phức tạp nhất vẫn là vùng nông thôn.

Ông Trump nêu lý do hủy gặp ông Putin tại Hungary
Thế giới

Ông Trump nêu lý do hủy gặp ông Putin tại Hungary

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không tổ chức cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Hungary vì cho rằng thời điểm vẫn chưa chín muồi. Ông cũng tuyên bố Nga không muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine.

AI viết nhạc, hát thay người: Nhạc sĩ, ca sĩ có mất nghề?
Văn hóa - Giải trí

AI viết nhạc, hát thay người: Nhạc sĩ, ca sĩ có mất nghề?

Văn hóa - Giải trí

Chỉ cần một mệnh đề với những câu khẩu lệnh ngắn gọn, 10 ca khúc với thể loại, ca từ khác nhau lập tức được ra đời trong giây lát mà không cần tốn tư duy, công sức sáng tạo hay cảm xúc... Điều này có đang thực sự đe doạ công việc của các nhạc sỹ, ca sĩ?

Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế
Xã hội

Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế

Xã hội

Thông qua thành công của Hội chợ Mùa Thu lần I - 2025, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) nói riêng và Vingroup nói chung đã thiết lập một chuẩn mực mới, khai thông điểm nghẽn hạ tầng tổ chức các sự kiện giao thương, giải trí quốc tế của Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự
Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự

Tin tức

Ngày 8/11, tin từ Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh: Điểm sáng của cả nước về giảm nghèo bền vững
Xã hội

Quảng Ninh: Điểm sáng của cả nước về giảm nghèo bền vững

Xã hội

Quảng Ninh đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trong công cuộc giảm nghèo bền vững, không chỉ thoát nghèo về thu nhập mà còn nâng tầm đời sống, giáo dục và cơ hội phát triển cho người dân.

Bốn cây cảnh nhà giàu thích trồng, nắm giữ bí quyết 'thu hút tài lộc', cây càng tươi tốt, tiền bạc càng nhiều
Gia đình

Bốn cây cảnh nhà giàu thích trồng, nắm giữ bí quyết "thu hút tài lộc", cây càng tươi tốt, tiền bạc càng nhiều

Gia đình

Người giàu thích trồng những cây cảnh này, chúng không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa may mắn, đặc biệt trong việc thu hút tài lộc.

Một quốc gia NATO đảm bảo được Mỹ miễn trừ trừng phạt khi mua dầu Nga
Thế giới

Một quốc gia NATO đảm bảo được Mỹ miễn trừ trừng phạt khi mua dầu Nga

Thế giới

Budapest sẽ tiếp tục duy trì mức giá năng lượng thấp nhất trong Liên minh châu Âu, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố.

Xã mới này ở Nghệ An đồi nương đang vào thời khắc đẹp như phim, đất trù phú lên màu no ấm, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Xã mới này ở Nghệ An đồi nương đang vào thời khắc đẹp như phim, đất trù phú lên màu no ấm, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Những hình ảnh về mùa nếp nương đang ngả màu vàng rực đẹp như phim ở vùng nông thôn mới xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An tạo nên những khung hình tuyệt đối điện ảnh. Ngay sau khi hình ảnh nương nếp vàng rực được đăng tải đã khiến dân mạng mê mẩn.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người mẹ trẻ sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'; cài ma túy hãm hại đồng nghiệp
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người mẹ trẻ sát hại con trai 4 tuổi để "trả thù chồng"; cài ma túy hãm hại đồng nghiệp
5

Pháp luật

Người mẹ trẻ sát hại con trai 4 tuổi để "trả thù chồng"; cài ma túy hãm hại đồng nghiệp; điều tra vụ học sinh lớp 11 đánh nam sinh lớp 9 tử vong... là những tin nóng 24 giờ qua.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 11 V.League 2025/2026: Tuyệt đỉnh gay cấn!
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 11 V.League 2025/2026: Tuyệt đỉnh gay cấn!

Thể thao

Có thể nhận thấy mức độ gay cấn và khó lường của giải đã ngày càng tăng thêm sau mỗi vòng đấu. Riêng tại vòng 11 – trước quãng nghỉ để dành thời gian cho các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế – cũng thật khó để chỉ ra trận nào là tâm điểm khi hầu hết các cặp đấu đều căng và hứa hẹn sự hấp dẫn.

'Bình dân học vụ số' - Kỳ 1: Người Lô Lô “cãi” đá núi, học làm du lịch
Giảm nghèo thông tin

"Bình dân học vụ số" - Kỳ 1: Người Lô Lô “cãi” đá núi, học làm du lịch

Giảm nghèo thông tin

Hơn một thập kỷ trước, Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chỉ là một thôn nghèo nằm lọt thỏm giữa bốn bề đá núi, ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú linh thiêng. Nhưng hôm nay, cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ nhờ du lịch cộng đồng, mà còn nhờ một cuộc "bình dân học vụ" đặc biệt: "xóa mù" công nghệ.

TP. HCM “gây sốc” với nhà ở xã hội giá chỉ 15,8 triệu đồng/m2, rẻ hơn Hà Nội hàng trăm triệu đồng mỗi căn
Nhà đất

TP. HCM “gây sốc” với nhà ở xã hội giá chỉ 15,8 triệu đồng/m2, rẻ hơn Hà Nội hàng trăm triệu đồng mỗi căn

Nhà đất

Trong khi giá nhà ở xã hội tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc liên tục leo thang, TP. HCM bất ngờ công bố dự án mới với mức giá chỉ hơn 15,8 triệu đồng/m2, mở ra cơ hội sở hữu nhà cho người thu nhập trung bình - thấp.

Tập đoàn CMC muốn làm Khu đô thị khoa học công nghệ tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng tại Cần Giờ
Nhà đất

Tập đoàn CMC muốn làm Khu đô thị khoa học công nghệ tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng tại Cần Giờ

Nhà đất

Tập đoàn CMC đề xuất xây dựng “Đại học AI” và Khu đô thị Khoa học - Công nghệ tại Cần Giờ, hướng tới hình thành cực tăng trưởng công nghệ mới cho khu Nam TP. HCM, góp phần đưa Thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

Hà Nội miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công
Nhà đất

Hà Nội miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa công bố cơ chế miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công và thân nhân liệt sĩ, phân cấp thẩm quyền xuống cấp xã để triển khai nhanh, minh bạch.

Một thành phố lớn ở miền Bắc có 948 vùng trồng lúa tập trung, đang tiên phong làm mô hình 'Cánh đồng công nghệ'
Nhà nông

Một thành phố lớn ở miền Bắc có 948 vùng trồng lúa tập trung, đang tiên phong làm mô hình "Cánh đồng công nghệ"

Nhà nông

Với 160.000ha gieo cấy lúa và sản lượng hơn 1 triệu tấn thóc mỗi năm, Hải Phòng đang tiên phong triển khai mô hình “Cánh đồng công nghệ”, mang lại năng suất cao hơn 5–10%, giảm 30–50% chi phí lao động, hạn chế phát thải khí nhà kính tới 50% và tăng giá trị thương phẩm, góp phần hiện thực hóa cam kết quốc gia về nông nghiệp bền vững và chuyển đổi số.

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử
Văn hóa - Giải trí

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử

Văn hóa - Giải trí

Hàng ngàn fan ùn ùn kéo về Ocean City, sẵn sàng cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank để check in, vui chơi, trải nghiệm. Sự kiện do 8Wonder tổ chức, diễn ra trong hai đêm 8 và 9-11 tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3 đang hứa hẹn biến nơi đây thành tâm điểm cuồng nhiệt nhất năm, nơi hàng chục nghìn fan K-pop cùng thăng hoa bên “ông hoàng” G-DRAGON.

Xem phim, ông bố U50 bật khóc nhớ lại ký ức đen tối thời đi học: Sau đó, tôi không bao giờ chiều con gái vô tội vạ nữa!
Gia đình

Xem phim, ông bố U50 bật khóc nhớ lại ký ức đen tối thời đi học: Sau đó, tôi không bao giờ chiều con gái vô tội vạ nữa!

Gia đình

Tôi đã phải dạy lại con gái mình!

Nông thôn mới Đà Nẵng, các xã, phường nông thôn mới, dân tất bật khôi phục sản xuất vụ Tết sau mưa lũ
Nhà nông

Nông thôn mới Đà Nẵng, các xã, phường nông thôn mới, dân tất bật khôi phục sản xuất vụ Tết sau mưa lũ

Nhà nông

Sau những ngày mưa lũ dồn dập, nhiều vùng nông thôn mới, vùng nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Không để mất thời gian, ngay khi nước rút, nông dân ở các xã, phường nông thôn mới Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp đồng ruộng, khôi phục lại nhịp sản xuất cho vụ mùa cuối năm – vụ mùa gắn liền với kỳ vọng về một cái Tết no ấm.

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tuổi trẻ va vấp, gian nan, về già thảnh thơi, an lạc
Gia đình

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tuổi trẻ va vấp, gian nan, về già thảnh thơi, an lạc
6

Gia đình

4 ngày Âm lịch này thường gắn với kiểu người “khổ sớm - sướng muộn”: tuổi trẻ nhiều va vấp, nhưng càng về sau càng dễ thảnh thơi, an lạc.

Lý Thế Dân đã ra mật lệnh gì cho Trình Giảo Kim, giúp nhà Đường thịnh vượng thêm 100 năm?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Thế Dân đã ra mật lệnh gì cho Trình Giảo Kim, giúp nhà Đường thịnh vượng thêm 100 năm?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời Tùy Đường, Lý Thế Dân không dễ dàng thống nhất được thiên hạ. Mặc dù việc xưng đế là do tài năng của ông, nhưng nó cũng liên quan mật thiết đến năng lực và sự trung thành tuyệt đối của những thuộc hạ, trong đó phải kể đến anh hùng Trình Giảo Kim.

Vị hoàng đế nhà Minh, 2 lần lên ngôi, vì tin dùng hoạn quan nên bị bắt làm tù binh ở Mông Cổ
Đông Tây - Kim Cổ

Vị hoàng đế nhà Minh, 2 lần lên ngôi, vì tin dùng hoạn quan nên bị bắt làm tù binh ở Mông Cổ

Đông Tây - Kim Cổ

Minh Anh Tông bị Ngõa Lạt cầm tù suốt 1 năm ròng, sau đó được trao trả lại cho nhà Minh. Năm 1457, ông một lần nữa lên ngôi hoàng đế do Minh Đại Tông - em trai ông, bệnh nặng, không thể xử lý công việc triều chính...

Tiền vệ PVF-CAND: Chiều cao khiêm tốn, 15 tuổi mới “bén duyên” với bóng đá
Thể thao

Tiền vệ PVF-CAND: Chiều cao khiêm tốn, 15 tuổi mới “bén duyên” với bóng đá

Thể thao

Nguyễn Văn Trạng là tiền vệ thuộc biên chế CLB PVF-CAND. Để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ 27 tuổi đã vượt qua rất nhiều khó khăn.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

2

Làng “đệ nhất khoa bảng” Việt Nam, 36 tiến sĩ thì 29 người mang cùng 1 họ

Làng “đệ nhất khoa bảng” Việt Nam, 36 tiến sĩ thì 29 người mang cùng 1 họ

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu 'sốt' hàng

4

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

5

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư