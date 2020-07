VinFast Fadil tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe hạng A tại VN tháng 6/2020

Tổng quan về doanh số phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam tháng 6/2020 có hơn 3300 xe bán ra, tăng 10% so với tháng 5/2020.

VinFast Fadil lần thứ hai liên tiếp “vượt mặt” Hyundai Grand i10 và dẫn đầu phân khúc với 1364 xe đến tay khách hàng. Bên cạnh đó, thành tích này cũng giúp Fadil góp mặt vào Top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 6/2020, xếp vị trí thứ 4.

Dựa theo số liệu bán hàng của VAMA, TC Motor và VinFast, không bao gồm Suzuki Celerio đã ngừng kinh doanh tiếp tục xả hàng tồn có doanh số 6 chiếc trong tháng 6/2020.

Doanh số cụ thể của các mẫu xe phân khúc A tại Việt Nam tháng 6/2020 như sau: (đơn vị: xe)

1. VinFast Fadil (1.364 xe)

Mặc dù không còn được hưởng mức giảm giá sâu như tháng 5 nhưng VinFast Fadil vẫn tiếp tục bán chạy trong tháng 6 và doanh số tăng gần 18% tương đương 1.364 xe bán ra, cao hơn tháng trước 208 xe.

Tuy nhiên, từ ngày 15/07/2020, VinFast sẽ áp dụng mức giá mới cho Fadil, tăng từ 7,1 - 10 triệu đồng. Giá bán cho 3 phiên bản Tiêu chuẩn (425 triệu đồng), Nâng cao (459 triệu đồng) và Cao cấp (499 triệu đồng).

2. Hyundai Grand i10 (1.022 xe)

Với 1.022 xe đến tay khách hàng trong tháng 6/2020 không đủ để Hyundai Grand i10 giành lại ngôi vương từ tay VinFast Fadil.

Sau khi Nghị định 70/2020/NĐ-CP về hỗ trợ 50% phí trước bạ cho ôtô lắp ráp có hiệu lực, hầu hết các đại lý Hyundai ở Hà Nội và TP.HCM đã tiến hành cắt giảm khuyến mại cho Grand i10, mức ưu đãi còn lại hầu như không đáng kể.

Hiện tại, giá bán của Hyundai Grand i10 hatchback dao động từ 315-405 triệu đồng với tùy chọn động cơ 1.0L hoặc 1.2L. Biến thể sedan của i10 có giá dao động 350-415 triệu đồng.

3. Kia Morning (505 xe)

Doanh số 505 xe bán ra trong tháng 6/2020 là kết quả tốt nhất của Kia Morning tính từ đầu năm đến giờ. Tuy nhiên doanh số trung bình 6 tháng đầu năm 2020 của Morning chỉ đạt 380 xe/tháng, kém xa doanh số 911 xe/tháng so với cùng kỳ năm 2019.

Điều này có thể là bước đệm thúc đẩy Toyota nâng cấp và đổi mới cho Morning nếu không muốn tụt lại phía sau so với các đối thủ. Theo nhiều nguồn tin đồn đoán, Kia Morning thế hệ mới có thể sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong năm nay.

Trong tháng 7/2020, THACO tiến hành giảm giá cho 2 phiên bản Kia Morning AT Deluxe và AT Luxury, giá bán mới lần lượt là 349 và 383 triệu đồng. 2 phiên bản MT và AT tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên giá bán 299 và 329 triệu đồng.

4. Honda Brio (257 xe)

Honda Brio có doanh số tháng 6/2020 đạt 257 xe, ít hơn 39 xe so với tháng trước đó. Doanh số cộng dồn 6 tháng đầu năm của Brio là 1.421 xe.

Trong thời gian tới, Honda Brio có thể sẽ gặp khó khăn trong cuộc đua tranh với các đối thủ cùng phân khúc vì xe nhập khẩu không được hưởng ưu đãi phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP và giá bán hiện tại đắt hơn hai đối thủ lắp ráp trong nước là Hyundai i10, Kia Morning.

Giá bán của Honda Brio bản G và RS lần lượt là 418 và 448 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn thêm màu sơn với chi phí 4-6 triệu đồng.

5. Toyota Wigo (149 xe)

Trong tháng 6, Toyota Wigo có bước chạy đà tăng trưởng 22,1%, tương đương 149 xe bán ra, nhiều hơn 27 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên, doanh số cộng dồn 6 tháng đầu năm của Wigo đạt 835 xe, giảm đến 77,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 3.720 xe.

Thế hệ mới của Toyota Wigo có thể sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 7 này. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc nên sẽ không được hưởng ưu đãi phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP.

Giá bán của Toyota Wigo bản MT hiện tại là 345 triệu đồng, bản AT là 405 triệu đồng.