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Thứ năm, ngày 30/07/2026 10:39 GMT+7

VinFast mang đến GIIAS 2026 dải ô tô điện cùng loạt chính sách hấp dẫn cho khách hàng Indonesia

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Mộc Mộc - Ảnh: VinFast Thứ năm, ngày 30/07/2026 10:39 GMT+7
Ngày 29/7 tại Tangerang, Indonesia - VinFast trở lại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 với dàn ô tô điện trải dài từ VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7 đến các dòng xe Green. Đặc biệt, hãng xe còn giới thiệu chương trình "Drive Worry Free" cùng nhiều chính sách hấp dẫn, giúp khách hàng an tâm trong suốt hành trình chuyển đổi xanh, qua đó mạnh mẽ khẳng định triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”.
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Trong khuôn khổ GIIAS 2026 từ ngày 30/7 đến ngày 9/8/2026, tại Trung tâm Triển lãm ICE BSD City, Tangerang, VinFast sẽ mang đến không gian trưng bày - trải nghiệm hiện đại và sáng tạo, tái hiện toàn bộ hành trình sử dụng xe điện của khách hàng, từ lựa chọn sản phẩm, sạc xe, bảo dưỡng, các chương trình hỗ trợ đến những giải pháp giúp tối ưu chi phí sử dụng và gia tăng giá trị của chiếc xe trong dài hạn.

Ông Antonio Zara (Toti) - CEO VinFast Đông Nam Á chia sẻ về chiến lược kinh doanh của VinFast tại Indonesia. 

Đặc biệt, VinFast lần đầu giới thiệu chương trình "Drive Worry Free" (An tâm trên mọi hành trình), được xây dựng trên năm trụ cột gồm Zero Operating Cost (chi phí vận hành bằng 0) - Battery Peace of Mind (an tâm về pin) - Ownership Confidence (an tâm sở hữu) - Service Confidence (an tâm dịch vụ) - Business Confidence (gia tăng giá trị kinh doanh).

Thông qua chương trình này, VinFast sẽ đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình lựa chọn, mua và sử dụng xe, từ tối ưu chi phí vận hành, hạ tầng sạc, các chính sách dành cho pin, dịch vụ hậu mãi đến đảm bảo giá trị xe trong dài hạn và mở ra cơ hội gia tăng giá trị kinh tế.

Ngoài ra, khách hàng đặt cọc mua xe VinFast trong thời gian diễn ra GIIAS 2026 sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, người mua mẫu mini-SUV VF 3 sẽ được tặng phiếu mua sắm MAP trị giá 3 triệu rupiah; khách hàng mua các mẫu VF MPV 7 và Limo Green được tặng phiếu mua sắm trị giá 4 triệu rupiah; trong khi người mua VF 6 và VF 7 nhận phiếu mua sắm trị giá 5 triệu rupiah.

Bên cạnh đó, khách hàng đặt cọc tại triển lãm còn có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn. Chương trình áp dụng theo các điều khoản và điều kiện của VinFast; phiếu mua sắm không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi dành riêng trong thời gian diễn ra triển lãm, VinFast tiếp tục áp dụng loạt chính sách bán hàng cạnh tranh nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Cụ thể, khách hàng được hưởng chính sách cam kết giá trị mua lại lên tới 80%, miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-GREEN, miễn phí thuê pin trong 2 năm cùng chính sách bảo hành pin trọn đời.

Gian hàng của VinFast tại triển lãm ô tô GIIAS 2026 thu hút giới truyền thông tham quan trong ngày mở cửa cho Báo chí (Media Day).

Đến với gian hàng VinFast, khách tham quan có cơ hội khám phá danh mục sản phẩm đa dạng gồm VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7, Nerio Green, Herio Green và Limo Green. Một số mẫu xe cũng được bố trí để khách hàng trực tiếp lái thử, trải nghiệm khả năng vận hành, công nghệ và các tính năng hỗ trợ người lái.

Bên cạnh khu vực trưng bày xe VinFast, khách tham quan còn được giới thiệu khu vực hạ tầng sạc của V-GREEN, tìm hiểu về mạng lưới hàng nghìn điểm sạc đang hoạt động trên toàn Indonesia cũng như các chính sách sạc dành cho khách hàng.

Gian hàng cũng có khu vực giới thiệu mô hình cho thuê xe với chương trình Sewa Jadi Cuan (Thuê xe sinh lời), giúp chủ sở hữu xe VinFast có thể cho thuê xe thông qua nền tảng chính hãng khi không có nhu cầu sử dụng, qua đó tạo thêm nguồn thu từ chiếc xe.

Dải sản phẩm ô tô điện hấp dẫn được trưng bày tại GIIAS 2026 bao gồm MPV 7, VF 3, Nerio Green…

Ngoài ra, khách tham quan còn được tư vấn về các chính sách bảo hành, bảo dưỡng, chương trình thuê pin, cam kết giá trị bán lại, cùng nhiều giải pháp tài chính linh hoạt do VinFast phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Indonesia triển khai.

Ông Antonio Zara, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, chia sẻ: "Mua một chiếc xe không chỉ là lựa chọn một phương tiện di chuyển mà còn là lựa chọn một hệ sinh thái đủ toàn diện để đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Thông qua GIIAS 2026, chúng tôi mong muốn người tiêu dùng Indonesia có thể trực tiếp trải nghiệm cách VinFast kết nối xe điện, hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi, các chương trình dành cho khách hàng và những giải pháp di chuyển trong một hệ sinh thái thống nhất, qua đó giúp việc chuyển đổi sang xe điện trở nên thuận tiện và an tâm hơn”.

Chỉ sau hơn hai năm hiện diện tại Indonesia, VinFast đã xây dựng danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe điện thông qua nhà máy lắp ráp, mạng lưới trạm sạc V-GREEN, hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi, các giải pháp thuê xe cùng nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng.

Tính đến nay, VinFast đã có hơn 40 showroom đại lý trên toàn quốc và đang tiếp tục mở rộng mạng lưới với mục tiêu bổ sung hơn 150 showroom đại lý mới trong thời gian tới, qua đó khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại Indonesia.

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