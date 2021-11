Vinh danh 76 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Tiếp tục chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), ngày 25/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Lễ công bố.

Tham dự Lễ công bố có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; lãnh đạo các Ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các tổ chức thành viên UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện tác giả, nhóm tác giả có công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ công bố.

Kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống

Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan phối hợp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn và chào mừng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian quý báu đến dự buổi Lễ nhiều ý nghĩa này. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức và các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học của nước nhà.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những tác giả, nhóm tác giả có công trình được tuyển chọn và công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong thời gian vừa qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ được đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức, tập thể tích cực tham gia. Năm nay là năm thứ sáu tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Kế thừa, phát huy kết quả từ 5 lần trước, năm nay Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố và giới thiệu 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 151 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề xuất. Đáng mừng là Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 lần đầu tiên đã vinh danh 6 công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu thuộc lĩnh vực xã hội - nhân văn, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

“Có thể khẳng định, những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021 là những công trình tiêu biểu, có giá trị ứng dụng trong hoạt động thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt, có những sáng tạo khởi nguồn từ những người trực tiếp lao động sản xuất nhằm thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam lần thứ 6, năm 2021 nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống; nhất là lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học của chúng ta.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào cuộc sống. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới, hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế; lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo”.

Theo đó, thực hiện chủ trương, chính sách và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây, số lượng bài báo, công trình khoa học công bố quốc tế và sáng chế của người Việt Nam ngày càng tăng; khoảng cách về trình độ khoa học và công nghệ giữa Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới được rút ngắn; năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng, theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 được tổ chức WIPO công bố mới đây, Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo hàng năm sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học, công nghệ; nhằm nâng cao năng suất lao động; góp phần tạo ra các sản phẩm quốc gia tiếp cận được với thị trường khu vực và thế giới.

“Chắc chắn đội ngũ tri thức và các nhà khoa học của nước nhà sẽ đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Phan Xuân Dũng phát biểu tại Lễ công bố.

Báo cáo tình hình, kết quả tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học năm 2021, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 Phan Xuân Dũng cho biết, năm 2021, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã nhận được 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị; trong đó: có 55 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ do 11 bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu; có 96 công trình, giải pháp khoa học, công nghệ do 36 tỉnh, thành phố giới thiệu.

Tiêu chí, điều kiện các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được giới thiệu, đề nghi tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 gồm: Công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đoạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/6/2021; Có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống; Được các bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị; Được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thống nhất lựa chọn; Có đầy đủ hồ sơ và bảo đảm thời gian theo qui định.

Từ 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ, Hội đồng tuyển chọn đã họp, thảo luận kỹ lưỡng và bỏ phiếu kín tuyển chọn 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu và đề nghị công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 cũng tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng quốc tế năm 2020; vinh danh 6 công trình khoa học sáng tạo tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

76 công trình, giải pháp được chia theo các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông: 15 công trình; công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp: 14 công trình; sinh học phục vụ sản xuất, đời sống: 13 công trình; cơ khí tự động hóa: 9 công trình; giáo dục – đào tạo: 8 công trình; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 7 công trình; y tế: 7 công trình; công nghệ vật liệu: 3 công trình.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Tâm huyết, trách nhiệm với các công trình nghiên cứu

Đến với Lễ Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 với công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị quan trắc liên tục bức xạ gamma môi trường dùng cho trạm cố định sử dụng kỹ thuật truyền dữ liệu vệ tinh”, TS Đinh Tiến Hùng, Trưởng phòng Phóng xạ Viện Hóa học Môi trường quân sự - Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi công trình nghiên cứu của ông cùng cộng sự đã đóng góp cho công cuộc nghiên cứu khoa học nước nhà và ứng dụng vào lĩnh vực quốc phòng an ninh. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu của công trình có khả năng ứng dụng rộng rãi trong việc phát triển các hệ ghi đo bức xạ, hạt nhân sử dụng đa mục đích, như hệ thống trinh sát phóng xạ trong quân đội; mạng lưới quan trắc phóng xạ quốc gia; các cơ sở ứng dụng bức xạ, hạt nhân…

“Thành tựu mà nhóm nghiên cứu đạt được là động lực thúc đẩy những nhà khoa học như chúng tôi phải luôn nỗ lực hết mình trong nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, nhóm nghiên cứu luôn chú trọng đến tính ứng dụng của những kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ cao trong thực tiễn cuộc sống hiện nay”, TS Đinh Tiến Hùng bày tỏ.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt.

Với công trình “Công nghệ sản xuất và kinh doanh sản phẩm tảo xoắn Spirulina quy mô lớn”, ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt chia sẻ, việc được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021 có ý nghĩa lớn lao, để có được thành công này, nhóm nghiên cứu đã nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với sự tham gia của các nhà khoa học cùng, cán bộ, nhân viên của tập đoàn.

“Kết quả này sẽ khiến nhóm tác giả cần phải cố gắng hơn nữa để đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp khoa học công nghệ nước nhà. Với sự nỗ lực của tập đoàn cùng bề dày kinh nghiệm của các nhà khoa học, lĩnh vực tảo xoắn Spirulina trong thời gian tới sẽ phát triển tốt hơn, sẽ trở thành sản phẩm khoa học công nghệ cao, giúp người dân Việt Nam có sức khỏe tốt hơn trong thời gian tới’, ông Nguyễn Xuân Diệu bày tỏ.

Nhấn mạnh công nghệ sinh học là một trong những lĩnh vực quan trọng, đóng góp lớn cho nền kinh tế cũng như tính ứng dụng cao trong đời sống con người, ông Nguyễn Xuân Diệu mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam để các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ có thêm cơ chế, chính sách tốt nhất để nghiên cứu và phát triển sản xuất, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay.

Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu - Tiến sĩ danh dự, Thành viên của Liên đoàn các Nhà sáng tạo Thế giới, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt phát biểu tại buổi Lễ

Với công trình “Nghiên cứu và áp dụng quy trình sản xuất ngói cao cấp bằng phương pháp nghiền khô”, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu - Tiến sĩ danh dự, Thành viên của Liên đoàn các Nhà sáng tạo Thế giới, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt cho biết, Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt là doanh nghiệp tư nhân gồm 3 thành viên là Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt – Chuyên sản xuất gạch Cotto - Lát nền, ốp tường cao cấp. Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt làm nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm của hai Công ty sản xuất. Ngành nghề này xưa nay nặng nhọc, nhưng với tinh thần học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn 10 năm qua, Gốm Đất Việt đã vượt qua từ khó khăn này đến khó khăn khác với tinh thần kỷ luật, đồng tâm, lấy khoa học kỹ thuật làm then chốt. Đến nay, hai Công ty sản xuất của Tổ hợp Gốm Đất Việt đều là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 100% sản phẩm của Gốm Đất Việt đều là sản phẩm khoa học và công nghệ.

Đặc biệt, đề tài “Áp dụng công nghệ nghiền siêu mịn trong sản xuất gạch ốp lát Cotto chất lượng cao” đã đạt Giải nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020; được tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới tặng Huy chương vàng; Giải nhất VIFOTEC năm 2020 về môi trường; đạt 2 kỷ lục Thế giới, 27 kỷ lục Việt Nam, 5 bằng sáng chế độc quyền giải pháp hữu ích và nhiều phần thưởng cao quý khác về lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nhệ. Từ đó năng suất, chất lượng sản phẩm của tổ hợp Gốm Đất Việt đã vươn lên số 1 đất sét nung Việt Nam, sáng vai với sản phẩm đất sét nung 5 Châu 4 biển.

Trong tương lai, để tiếp nối những thành công này, ông Nguyễn Quang Mâu khẳng định, Gốm Đất Việt sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình để khát vọng làm nên những mốc son mới với mục đích làm cho nghề sản xuất gạch, ngói, đất sét nung ngày một vơi đi nặng nhọc, cán bộ công nhân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mọi thành viên Tổ hợp Gốm Đất Việt có điều kiện học hành, phát huy hết nội lực, đáp ứng mong muốn của Bác Hồ kính yêu “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành – Nước ta sánh vai với cường quốc 5 châu”.

Truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo tới cộng đồng

Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao các công trình, sản phẩm được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, các công trình đều được tiến hành lựa chọn bài bản, chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan; các tác giả của các công trình này là những tập thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc, có tác giả là giáo sư, tiến sĩ, là chủ doanh nghiệp và cả sinh viên, học sinh. Điều đó cho thấy năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận và các địa phương đã công nhận và trao nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Sách vàng sáng tạo Việt Nam... Từ đó thu hút được đông đảo các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân quan tâm hưởng ứng.

“Hàng nghìn công trình khoa học được trao giải, đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển các tài năng sáng tạo và các phong trào thi đua sáng tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam tiếp tục là giải pháp kịp thời động viên, khuyến khích và tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, đồng thời giới thiệu nhân dân cả nước biết đến những thành tựu khoa học công nghệ tiêu biểu nhằm cổ vũ, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy trí tuệ của người Việt Nam, thi đua sáng tạo, đam mê khoa học để góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội; mỗi người, mỗi gia đình, mọi cấp, mọi ngành đang nỗ lực phấn đấu, có giải pháp mới về khoa học, công nghệ, vận dụng sáng tạo, đa dạng, thích nghi với bối cảnh vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo duy trì, phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều công trình khoa học, sản phẩm sáng tạo đã được ứng dụng trong phòng chống dịch COVID-19, trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nhân dân cũng như ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; kịp thời ứng dụng hiệu quả trong ngành y tế, lực lượng vũ trang, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, điều đó thật đáng trân trọng.

“Trong giai đoạn tới đây, đổi mới sáng tạo đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn, phải được đẩy mạnh hơn và phong phú, thiết thực, hiệu quả hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để Sách vàng sáng tạo Việt Nam nâng cao hơn nữa về chất lượng, tiếp tục được giới thiệu vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 hằng năm để công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.

“Thông qua phong trào thi đua sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo tới cộng đồng và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ, tạo động lực mạnh mẽ để góp phần tích cực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng.

Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giấy chứng nhận cho các tác giả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trao giấy chứng nhận cho các tác giả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng trao giấy chứng nhận cho các tác giả.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố và vinh danh trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2021.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ trao Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng trao Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021.

