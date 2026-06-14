Vintech, Nam Đại Dương bị đánh giá là nhà thầu kém uy tín

Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang vừa đăng tải liên tiếp 2 văn bản công bố nhà thầu vi phạm tại Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy X quang, bàn mổ (Gói thầu 01) do đơn vị làm Chủ đầu tư.

Kết quả chào giá trực tuyến 2/3 phần lô thuộc Gói 01. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, tại Quyết định số 423/QĐ-BVSNKG, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang Lại Thị Ngọc Điệp phê duyệt công khai tên nhà thầu Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vintech (nhà thầu Vintech) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nội dung Quyết định cho hay, nhà thầu đã xác nhận chấp thuận được trao hợp đồng, nhưng sau đó không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu tại mã phân lô PP2600172.

Chủ đầu tư xác định nhà thầu Vintech vi phạm Nghị định số 214/2025/NĐ-VP ngày 4/8/2025 của Chính phủ.

Dữ liệu cho thấy Vintech tham gia đấu giá sửa chữa máy X-Quang cố định DDRaura. Nhà thầu này bị phạt dù trước đó tại văn bản thương thảo hợp đồng đã khẳng định, với kinh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị nhiều năm, Công ty cam kết thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và đảm bảo thiết bị ổn định, an toàn, được bảo hành đầy đủ 6 tháng sau sửa chữa.

Cùng ngày, Chủ đầu tư Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang đăng tải Quyết định số 424/QĐ-BVSNKG, nội dung về phê duyệt công khai tên nhà thầu Công ty CP Công nghệ Nam Đại Dương (Nam Đại Dương) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Lý do vi phạm tương tự với Vintech, nhà thầu Nam Đại Dương trúng thầu nhưng không thực hiện cam kết trong đơn dự thầu tại mã phân lô PP2600173.

Theo hồ sơ gói thầu, Nam Đại Dương xác nhận sửa chữa và thay thế linh kiện máy X-Quang di động Optima XR240 amx. Nhà thầu này cũng đưa ra những cam kết “chắc như đinh đóng cột” về hoàn thành gói thầu nhưng sau đó vướng vi phạm như đã nêu.

Chủ đầu tư cho hay, để tham gia chào giá trực tuyến, nhà thầu phải cam kết trong đơn dự thầu đáp ứng yêu cầu trong thông báo dự thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết thì bị xử lý.

Hình thức áp dụng gồm công khai tên nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; và khóa chức năng chào giá trực tuyến trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai, trừ trường hợp bất khả kháng.