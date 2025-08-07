Vitamin D tăng tuổi thọ sinh học

Telomere chìa khóa của lão hoá

Telomere là một đoạn DNA nằm ở đầu của nhiễm sắc thể, đóng vai trò bảo vệ và duy trì tính toàn vẹn của thông tin di truyền trong các tế bào. Khi telomere ngắn lại theo thời gian, tế bào không thể phân chia và tái tạo, dẫn đến quá trình lão hóa hoặc chết tế bào.

Hãy tưởng tượng telomere như đoạn sắt cuối của dây buộc giày bảo vệ nó không bị tuột ra trong quá trình sử dụng.

Điều thú vị là telomere không chỉ quyết định tuổi thọ của các tế bào mà còn có thể quy định tuổi thọ của cả loài. Ví dụ, chó mèo có tuổi thọ trung bình từ 18-20 năm, chuột chỉ sống được khoảng 2-3 năm, trong khi con người có thể sống đến 120 năm. Sự khác biệt này không chỉ phụ thuộc vào di truyền mà còn vào cách mà telomere của mỗi loài được duy trì và bảo vệ.

Đoạn Telomere (màu đỏ) ngắn đi theo tuổi tác, khiến mất bền vững Gen, điều kiện gây lão hóa.

Vitamin D và Telomere: mối liên hệ mới

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí “The American Journal of Clinical Nutrition” dựa trên thử nghiệm 25 nghìn người trên 50 tuổi được theo dõi trong 2-4 năm đã chỉ ra rằng: việc bổ sung Vitamin D3 có thể giúp làm chậm quá trình rút ngắn telomere. Cụ thể, các nghiên cứu chỉ ra rằng những người bổ sung Vitamin D trong vài năm có sự rút ngắn telomere ít hơn đáng kể ở các tế bào bạch cầu so với nhóm dùng giả dược hoặc dùng Omega 3.

Điều này có thể tương đương với việc kéo dài khoảng ba năm tuổi sinh học.

+ Cơ chế tác dụng của vitamin D

Vitamin D có thể tác động đến các enzyme như telomerase, một enzyme có khả năng làm dài telomere. Khi mức độ Vitamin D trong cơ thể đủ, nó có thể giúp kích hoạt telomerase, bảo vệ các tế bào khỏi sự lão hóa sớm. Vitamin D cũng có tác dụng bảo vệ DNA khỏi sự tổn thương oxy hóa – một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa tế bào.

Tuy nhiên, việc bổ sung Vitamin D cần được thực hiện đúng cách và đúng liều lượng, vì quá liều Vitamin D có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng như tổn thương thận hoặc xơ vữa mạch máu do tích tụ nhiều canxi ở thành mạch.

Liều lượng Vitamin D cần thiết mỗi ngày:

Theo WHO liều cơ bản đối với người trưởng thành, là 600 IU/ngày nếu dưới 70 tuổi và 800 IU/ngày đối với người trên 70 tuổi. Trẻ em từ 1 đến 18 tuổi cần khoảng 600 IU/ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp thiếu hụt nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định liều cao hơn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên trong nghiên cứu trên liều dùng là 2000 IU/ngày. Lưu ý dùng vitamin D khi ăn thức ăn có dầu sẽ giúp hấp thụ tốt hơn.

Mặc dù kết quả nghiên cứu này rất hứa hẹn, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng Vitamin D không phải là "chìa khóa vàng" duy nhất trong việc chống lão hóa. Tuy nhiên, nó là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tế bào và làm chậm quá trình lão hóa sinh học. Ngoài việc bổ sung Vitamin D, chúng ta cần duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể thao và ngủ đủ giấc để bảo vệ sức khỏe cơ thể và làn da.

