VN-Index bứt phá hơn 81 điểm, khối tự doanh bất ngờ bán ròng hơn 2.700 tỷ đồng

Chứng khoán tuần 6/10 - 10/10: VN-Index bứt phá tăng hơn 81 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giao dịch 6/10 - 10/10 tăng mạnh mẽ.

Cụ thể, chỉ số VN-Index ghi nhận đà tăng mạnh hơn 81 điểm, từ gần 1.666 điểm tại phiên đầu tiên, đến khi kết thúc phiên cuối của tuần là hơn 1.747 điểm. Khép lại một tuần bùng nổ sau khi VN-Index được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Theo báo cáo của Chứng khoán SHS, VN-Index kết tuần tăng mạnh 6,18% vượt vùng đỉnh tháng 9/2025 lên mức 1.747,55 điểm, hướng đến vùng giá 1.750 điểm – 1.800 điểm.

Trong khi đó, VN30 kết tuần tăng 6,51% lên mức 1.980,57 điểm, vượt đỉnh tháng 9/2025, hướng đến vùng giá 2.000 điểm.

Diễn biến VN-Index trong tuần giao dịch ngày 6/10 - 10/10. Ảnh: Vietstock

Về giá trị giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng 12 tuần liên tiếp “xả kho”.

Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 5.482 tỷ đồng. Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.985 tỷ đồng trên sàn HoSE, bán ròng 433 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 64 tỷ đồng trên UPCoM.

Xét theo từng mã chứng khoán, trong phiên giao dịch cuối tuần 10/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB) là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 310,38 tỷ đồng.

Theo sau là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HoSE: CTG) với giá trị bán ròng 263,14 tỷ đồng.

Thứ ba là CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) với giá trị bán ròng 249,69 tỷ đồng, lần lượt xếp sau là nhóm các cổ phiếu như: VRE (195,08 tỷ đồng), SHS (144,49 tỷ đồng), MBB (131,66 tỷ đồng),…

Giá trị giao dịch ròng và theo mã của nhà đầu tư nước ngoài từ 6/10 - 10/10. Ảnh: Vietstock

Ở chiều ngược lại, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) dẫn đầu danh sách mua ròng với 371,97 tỷ đồng. Vị trí thứ hai thuộc về CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) với 275,66 tỷ đồng. Xếp thứ ba là Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HoSE: VIC) với giá trị mua ròng 216,45 tỷ đồng. Lần lượt xếp sau là nhóm các cổ phiếu: FPT (140,52 tỷ đồng), TCH (97,65 tỷ đồng), CTD (82,94 tỷ đồng)

Cùng chung trạng thái với khối ngoại, trong tuần qua, khối tự doanh ghi nhận 3 phiên cuối tuần bán ròng liên tiếp cực mạnh.

Cụ thể, lũy kế 3 phiên cuối tuần nhóm này đã bán ròng 2.720 tỷ đồng. Tính riêng trên sàn HoSe, các nhà đầu tư trong nước đã bán ròng 2.805 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch ròng và theo mã của nhà đầu tư trong nước từ 6/10 - 10/10. Ảnh: Vietstock

Xét theo từng mã chứng khoán, trong phiên giao dịch cuối tuần 10/10, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) đứng đầu danh sách bán ròng với 113.65 tỷ đồng.

Thứ hai là Ngân hàng TMCP Quân đội (HoSE: MBB) với 94,33 tỷ đồng. Lần lượt xếp sau là các mã cổ phiếu như: GEX (74,83 tỷ đồng), VNM (69,41 tỷ đồng), FPT (67,15 tỷ đồng).

Ngược lại, mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) được mua ròng nhiều nhất với 30,44 tỷ đồng. Tiếp theo là CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) với 22,76 tỷ đồng. Cùng chung niềm vui là CTCP Điện lực Gelex (HoSE: GEE) với 17,82 tỷ đồng, lần lượt xếp sau là các mã chứng khoán như: VCB (8,13 tỷ đồng), PNJ (6,15 tỷ đồng),…