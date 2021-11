VNPT tiên phong triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Theo chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, Tập đoàn VNPT đã cam kết hỗ trợ 37.000 máy tính bảng để giúp học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 triển khai học trực tuyến, bảo đảm không để học sinh nào "bị bỏ lại phía sau".



Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm (bên trái) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng (bên phải) thực hiện nghi lễ trao nhận 5.656 máy tính bảng

Hiện thực hóa các cam kết của mình, ngày 10/11, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao 5.656 máy tính bảng cho các học sinh có hoàn thành khó khăn của tỉnh Đồng nai. Tiếp đó, ngày 11/11, Tập đoàn VNPT cũng đã trao 2.687 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Long An. Như vậy, Đồng Nai và Long An trở thành hai tỉnh đầu tiên nhận được máy tính bảng của Chương trình "sóng và máy tính cho em" do Tập đoàn VNPT trao tặng và Tập đoàn VNPT cũng là đơn vị đầu tiên triển khai Chương trình này.

Bên cạnh đó, để giúp các em thuận lợi hơn trong việc học online, cùng với trao tặng máy tính bảng, Tập đoàn VNPT cũng đã tặng kèm theo mỗi máy tính bảng một sim Vinaphone miễn phí Data 4GB/ngày trong 3 tháng sử dụng, hết thời gian 3 tháng gia hạn sử dụng mức cước 50.000 đồng/30 ngày.

37.000 máy tính bảng được trao tặng theo chương trình "Sóng và máy tính cho em" là từ sự chung tay đóng góp của 37.000 cán bộ công nhân viên Tập đoàn VNPT. Nó không những thể hiện văn hóa truyền thống của VNPT mà qua mỗi CBCVN còn giúp lan tỏa tới gia đình, cộng đồng xã hội về tinh thần sẻ chia trong gian khó. Tập đoàn VNPT sẽ thực hiện trao toàn bộ 37.000 máy tính bảng cho 36 tỉnh/TP trong tháng 12/2021.

Thông tin về chương trình "Sóng và máy tính cho em": Ngày 12/9, chương trình "Sóng và máy tính cho em" đã chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông phát động với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại lễ phát động, Tập đoàn VNPT đã cam kết hỗ trợ 37.000 máy tính bảng cho Chương trình và sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục để góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, để bảo đảm không để học sinh nào "bị bỏ lại phía sau" như mục tiêu đặt ra của Chương trình.