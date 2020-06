Vợ nguyên chủ tịch phường ở Thái Bình thuê người đánh cán bộ tư pháp tố cáo chồng

Anh Vũ Văn Pho điều trị ở bệnh viện sau khi bị đánh. Ảnh: NVCC

Như Thanh Niên đã đưa việc anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị đánh bất tỉnh, ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích.

Đồng thời, Công an TP.Thái Bình cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú P.Năng Tĩnh,TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về tội cố ý gây thương tích; khởi tố bị can, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, trú P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Trần Như Tiến (21 tuổi, trú P.Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định), Vũ Duy Tùng (31 tuổi, trú P.Hạ Long, TP.Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, trú P.Cửa Bắc, TP.Nam Định) để điều tra cùng về tội cố ý gây thương tích.

Thuê 4 người chặn đánh người tố cáo chồng

Trao đổi với Thanh Niên, anh Vũ Văn Pho và lãnh đạo P.Lê Hồng Phong cho biết, bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt chính là vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình).

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, tại cơ quan công an, bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt khai nhận đã thuê 4 người chặn đường đánh anh Vũ Văn Pho vì anh này đã có đơn tố cáo chồng mình.

Cụ thể, từ năm 2018, anh Pho có đơn gửi đơn đến Thành ủy, UBND TP.Thái Bình tố cáo việc bà Đặng Thị Kim Thoa, nguyên Phó bí thư Đảng ủy P.Lê Hồng Phong và ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, có nhiều sai phạm trong trục lợi chính sách. Khi đó, ông Đặng Xuân Hậu đã đưa vợ mình là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để được vay vốn chính sách dù gia đình vợ chồng bà Nguyệt khá giả.

Sau đó, ông Hậu và bà Thoa bị kỷ luật cách chức. Đến nay, 2 người này lại được cho tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ P.Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo.

Cho rằng việc giới thiệu ông Hậu và bà Thoa vào các chứa danh lãnh đạo của phường là không đúng, anh Pho lại làm đơn tố cáo ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư Đảng ủy P.Lê Hồng Phong, thiếu trách nhiệm, đề bạt người không đủ tiêu chuẩn,... lên Thành ủy, UBND TP.Thái Bình.

Sáng 18.6, anh Pho có buổi làm việc với Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thái Bình về đơn tố cáo trên. Chiều cùng ngày, anh Pho bị đánh khi đang đưa hai con nhỏ từ trường về.

Bí thư P.Lê Hồng Phong: "Tôi buồn nhưng cũng nhẹ lòng hơn"

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư Đảng ủy P.Lê Hồng Phong, bày tỏ: “Tôi mới được phân công về P.Lê Hồng Phong. Những vụ việc trước kia tôi có biết. Tuy nhiên, 2 năm qua, ông Hậu và bà Thoa đều công tác tốt, không có kỷ luật.

Việc giới thiệu vào chức danh lãnh đạo là đúng quy định. Bản thân tôi khi làm việc này cũng mất ngủ vì biết sẽ phức tạp. Khi anh Pho bị đánh, tôi càng buồn hơn. Đến nay, khi công an đã làm rõ, tôi buồn nhưng cũng nhẹ lòng hơn vì dư luận và nhân dân sẽ biết việc anh Pho bị đánh không liên quan đến tôi”.

Ông Vũ Xuân Liệu cũng cho biết thêm, sau khi bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt bị khởi tố, Đảng ủy P.Lê Hồng Phong sẽ thôi giới thiệu ông Đặng Xuân Hậu vào chức danh lãnh đạo.