Võ Tắc Thiên có cuộc sống tình ái phức tạp tới mức nào?

Võ Tắc Thiên: Cuộc tình vụng trộm với tiểu hòa thượng khi mới 14 tuổi

Võ Tắc Thiên tên thật là Võ Chiếu, được đưa vào hậu cung Đường Thái Tông nhà Đường trở thành Tài nhân. Thấy tên Võ Chiếu đẹp, Đường Thái Tông đặt tên cho bà là Mị, có nghĩa là "duyên dáng, xinh đẹp", và vì vậy còn được người Trung Quốc gọi là Võ Mị Nương.

Sách cũ Trung Quốc còn ghi chép rằng: "Lần đầu được dâng lên vua Đường Thái Tông, Võ Chiếu mới 14 tuổi, nhưng đã phổng phao, xinh đẹp, đối đáp trôi chảy, khiến cho vị vua háo sắc tuổi đã ngoại tứ tuần, bên mình không thiếu gì thê thiếp cũng phải mê mẩn". Không những thế, Võ Chiếu khi đó đã rất am hiểu “chuyện giường chiếu”. Đây cũng chính là “chiêu bài” khiến cho vua Đường Thái Tông say mê Mị Nương đến mức mê mẩn, ngày nào cũng đến cung Phúc Tuy, lại còn cho tất cả cung nữ lớn tuổi ra khỏi cung.

Đến khi Đường Thái Tông băng hà, theo lệ, những phi tần cung nữ phải chết theo nhà vua. Nhưng khi Đường Thái Tông lâm trọng bệnh, Võ Chiếu đã khéo léo dùng lời ngon ngọt xin được cắt tóc đi tu, tránh lệ bị chết theo vua.

Phân cảnh xuống tóc của Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) trong Võ Mị Nương Truyền Kì từng khiến các fan xôn. Nữ diễn viên đã hy sinh mái tóc dài của mình, để hóa trang thêm một phần tóc giả bên ngoài, sau đó quay cảnh xuống tóc ngay trên mái tóc giả này. Tuy nhiên, việc cắt bỏ mái tóc dài thành ngắn cũng đủ thấy tinh thần hi sinh vì nghệ thuật của cô. Phạm Băng Băng đã thành công xây dựng được hình ảnh về ni cô xinh đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh.

Cũng trong những ngày ở tại ngôi chùa này, Võ Mị Nương đã đem lòng yêu một vị hòa thượng có tên Phùng Tiểu Bảo, tạo thành một chuyện tình ly kỳ.

Theo sử sách ghi lại, cả Phùng Tiểu Bảo và Võ Tắc Thiên đều là người không muốn xuất gia, nhưng do hoàn cảnh nên cả hai đã gặp nhau tại nơi cửa Phật. Lần đầu tiên hai người gặp nhau khi Võ Tắc Thiên mới 14 tuổi còn Phùng Tiểu Bảo cũng chỉ mới 17.

Mặc dù xuất gia nhưng Phùng Tiểu Bảo khi đó mới chỉ là chú tiểu nên nỗi vương vấn với trần tục vẫn còn sâu đậm. Tương truyền rằng, Tiểu Bảo vẫn thường xuyên xuống núi để bẫy chim và mang về cùng chia sẻ với Võ Tắc Thiên. Tiểu Bảo cũng thường giúp đỡ người đẹp rất tận tình. Lúc thì gánh nước, quét sân giúp, lúc thì xâu kim và giặt giũ cùng. Chính vì thế, tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm.

Sau khi Thái Tử Lý Trị lên ngôi Hoàng đế thay cha, vì mê sắc đẹp của Mị Nương nên vừa mãn tang cha đã đến chùa Cảm Nghiệp tìm người tình cũ và hoài thai Thái tử. Sau đó Mị Nương được hoàn tục, tiến cung, lập làm Chiêu Nghi, hiệu Thần phi. Sau khi Võ Tắc Thiên rời đi đã khiến cho Phùng Tiểu Bảo cảm thấy hết sức bất ngờ và đau khổ. Để có thể níu kéo được mối tình với người đẹp, mặc dù đã xuất gia nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn thỉnh thoảng lén gặp người cũ.

Hai mẹ con chung một người đàn ông

Võ Tắc Thiên sau khi lên ngôi hoàng đế đã yêu cầu Phùng Tiểu Bảo hoàn tục và đưa ông vào cung. Để có thể qua mặt được nhiều “tai mắt” trong hậu cung và tránh những điều tiếng không đáng có, Võ Tắc Thiên đã giới thiệu rằng người đàn ông này chính là chú họ của mình, đồng thời thay tên đổi họ cho Phùng Tiểu Bảo thành Hứa Hoài Nghĩa.

Dù nhận được sự sủng ái từ Võ Tắc Thiên, nhưng vốn là một kẻ háo sắc nên ngay sau khi vào cung, Hứa Hoài Nghĩa đã có thêm nhiều tình nhân mới. Đặc biệt, trong số đó có tên của Thái Bình công chúa - con gái duy nhất của Võ Tắc Thiên với Hoàng đế Lý Trị.

Hứa Hoài Nghĩa đã trở thành một kẻ kiêu ngạo và coi trời bằng vung. Ngoài hai mẹ con Võ Tắc Thiên, Hứa Hoài Nghĩa còn có một danh sách người tình dài đến chục trang và đủ các thân phận khác nhau. Sử sách Trung Hoa còn ghi lại, con rơi của cựu hòa thượng họ Hứa này cũng đã có tới vài chục.

Đến cả Thái Bình công chúa cũng bị sự cuốn hút của Hứa Hoài Nghĩa làm cho mê mẩn. Để có thể thường xuyên gặp gỡ người đàn ông này, Thái Bình công chúa đã liên tục mời Hứa tiên sinh đến phủ để đàm đạo chuyện thế sự.

Khi Thái Bình công chúa biết được Hứa Hoài Nghĩa chính là “người tình bí mật” của mẹ, cô đã phản ứng khá gay gắt. Thay vì bảo vệ người tình của mình, Thái Bình công chúa đã đến gặp Võ Tắc Thiên và trình bày nguyện vọng muốn “xử lý” tên háo sắc này. Vốn đã hận Hứa Hoài Nghĩa vì dám “cặp kè” với con gái mình, lại không thể ưa nổi thái độ hách dịch, kiêu ngạo của một tên "vô danh tiểu tốt", Võ Tắc Thiên đã hạ lệnh thủ tiêu người tình thuở nào của mình.

Khi Hứa Hoài Nghĩa vẫn đang say sưa giấc nồng bên gái đẹp, quân của Võ Tắc Thiên đã ập đến và lôi tên này ra pháp trường. Không một lời giải thích, không có sự báo trước từ Võ Tắc Thiên, Hứa Hoài Nghĩa đã bị đánh đến chết bởi một đội quân hùng hậu với gậy sắt trong tay. Không chỉ dừng lại ở đó, xác của Hứa Hoài Nghĩa còn được lệnh đốt thành tro rồi vùi xuống bùn sâu.

Dâng người "giải sầu" cho mẹ

Sau khi xử tử Hứa Hoài Nghĩa, Thái Bình công chúa đã giới thiệu cho Võ Tắc Thiên người em trai của chồng làm bầu bạn. Theo sử sách ghi lại thì người đàn ông này có tên là Trương Sướng Tôn và là một “mỹ nam” thực sự. Có tài liệu từng miêu tả Trương Sướng Tôn như sau: “Trương Sướng Tôn có khuôn mặt trong sáng như pha lê với ánh mắt và khóe miệng luôn hút hồn người đối diện. Không những thế, với làn da trắng ngần, mềm mại và thân hình uyển chuyển như một thiếu nữ, Trương tiên sinh quả thực là một đệ nhất mỹ nam”.

Lần đầu tiên gặp gỡ Trương Sướng Tôn, Võ Tắc Thiên đã lập tức đắm đuối, mê mẩn. Sau đó không lâu, chàng trai họ Trương đã được lệnh vào cung để hầu hạ “hoàng đế” và trở thành cánh tay đắc lực, giúp việc cho Võ Tắc Thiên. Cũng chính vì lý do này mà Trương Sướng Tôn được Võ Tắc Thiên vô cùng sủng ái.

Trương Sướng Tôn ngày càng trở nên kiêu ngạo. Hắn còn cặp với một nha đầu thân cận của Võ Tắc Thiên, sau đó bị Võ Tắc Thiên bắt gặp. Lập tức, bà đã rút gươm và chém sượt qua đầu ả nha đầu trong sự bàng hoàng của Trương Sướng Tôn. Tuy nhiên, sau đó chuyện này đã được “giải quyết” êm đẹp vì Thái Bình công chúa đã có ý kiến rằng: “Không nên làm to chuyện, làm trò cười cho thiên hạ”.

Bất chấp những lời chê bai từ một số khán giả, bộ phim Võ Mị Nương Truyền Kì do Phạm Băng Băng đóng chính vẫn phá kỷ lục về tỉ suất người xem tại Trung Quốc. Từng có nhiều phiên bản truyền hình về Võ Tắc Thiên được thực hiện nhưng nhân vật của Phạm Băng Băng trong phim đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác: thánh thiện, thông minh, nhanh nhẹn, giàu đức hi sinh và vô cùng nhân hậu, khác hẳn với những giai thoại và hình ảnh Võ Tắc Thiên trong các bộ phim trước.

