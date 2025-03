Vợ trầm cảm, con bệnh đao, người đàn ông rơi vào tuyệt vọng

"Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo của xã, có 7 nhân khẩu gồm vợ chồng tôi và 5 con, các con đều trong độ tuổi ăn học. Con lớn Chu Văn Hùng năm nay 16 tuổi còn con út mới 5 tuổi.

Bao năm qua, vợ tôi bị trầm cảm, cháu thứ 4 là Chu Văn Tuấn (sinh năm 2016) sinh ra bị bệnh đao, hay lên cơn co giật khiến vợ chồng tôi lo nghĩ nhiều, bệnh tình của vợ tôi càng ngày càng nặng thêm. Có hôm vợ tôi đi ra đường không biết lối về nhà, mọi người phải đi tìm về" - anh Chu Văn Thường (ở xóm 5, xã Hạnh Quảng, Diễn Châu, Nghệ An) chia sẻ về gia cảnh của mình.

Giờ đây, gánh nặng kinh tế của gia đình đè nặng lên đôi vai anh Thường.

Lá thư anh Chu Văn Thường gửi tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng sổ hộ cận nghèo của gia đình anh. Ảnh: NVCC

Theo dòng chia sẻ, anh Thường khi khỏe mạnh, anh đi nhặt ve chai, đi bốc vác, phun thuốc cỏ, thuốc sâu thuê cho bà con trong xã, đập sắt thép bê tông.

"Việc nặng nhọc gì tôi cũng làm để có tiền nuôi các con ăn học. Thương cha mẹ, các con buổi sáng đi học văn hóa, buổi chiều cũng đi nhặt ve chai, mò cua bắt ốc phụ giúp gia đình.

Gặp hôm trời mưa to gió lớn, các con chưa có gì ăn, về đến nhà quần áo ướt, tôi nằm trên giường vì bệnh tật mà không sao cầm được nước mắt thương con" - anh Thường xót xa nói.

Anh Thường cho biết cách đây 4 năm anh bị nôn ra máu. Đi khám anh phát hiện bị khối u trực tràng ở hậu môn và thoát vị đĩa đệm cột sống lưng chèn ép các mạch máu ở xương chậu, đùi, ép lên hai bàn chân khiến anh bị tê bì chân tay, đi lại khó khăn.

Về bệnh tật của mình, anh Thường bất lực cho hay: "Bốn năm qua, tôi đã đi chữa trị ở Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tìm thầy thuốc nam nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Các bác sĩ chẩn đoán, tôi phải mổ đốt sống lưng mới trị dứt điểm được bệnh thoát vị đĩa đệm, nếu để lâu sẽ bị liệt nửa người. Cái khó là chi phí mổ rất cao, gia đình không thể đáp ứng được. Hiện nay, gia đình tôi vẫn còn đang nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng vay theo chính sách hộ cận nghèo để mua bò về nuôi. Nhưng do cần tiền chữa bệnh nên cũng phải bán cả bò, không biết xoay xở làm sao nữa!".

Anh Chu Văn Thường là lao động chính trong nhà nhưng 4 năm qua anh bị bệnh thoát vị đĩa đệm, u trực tràng, không thể lao động kiếm tiền nuôi vợ trầm cảm và 5 con, trong đó cháu thứ 4 bị bệnh đao. Ảnh: NVCC

Anh Thường cho biết thêm, do chưa có tiền mổ, anh được đi châm cứu, uống thuốc đông y thấy dễ chịu hơn, ngủ được.

"Thông qua Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, tôi mong các nhà hảo tâm biết tới gia cảnh vô cùng khó khăn của nhà tôi, giúp tôi có tiền chữa bệnh, bình phục trở lại, đi làm trả nợ, có tiền nuôi vợ con", anh Thường bày tỏ mong muốn.

Giấy khen của các con anh Chu Văn Thường. Ảnh: NVCC

Thấu cảm gia cảnh anh Chu Văn Thường, bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Quảng nhìn nhận: "Gia đình anh Thường thuộc hộ cận nghèo của xã và nhiều năm qua đều được nhận đầy đủ các chế độ của Nhà nước. Mỗi dịp lễ tết, khi vận động được xã hội hóa, xã đều ưu tiên, chia sẻ, có phần quà động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Thường có tiền chữa bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Anh: Chu Văn Thường, ở xóm 5, xã Hạnh Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Số điện thoại: 0363764645 Số tài khoản: 415704060064664 - Ngân hàng quốc tế VIB - Chủ tài khoản: Chu Văn Thường Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay. Vui lòng ghi rõ: [SĐT người ủng hộ] Ủng hộ MS 5325 Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình anh Thường từ ngày 1/4/2025 đến 15/4/2025.