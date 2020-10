Volvo giới thiệu bộ đôi XC90 T8 & S60 R-Design hoàn toàn mới tại Việt Nam

Trải qua hơn 92 năm phát triển, Volvo Cars đã trở thành một thương hiệu mang quốc hồn Thụy Điển. Những phẩm chất tinh túy và nhân văn nhất của vùng đất Scandinavian. Và trong năm 2018, Volvo Cars đã chính thức đạt được một cột mốc mới trên toàn cầu với sự ra mắt thành công của chiếc sedan Volvo S60 R-Design tại thị trường Hoa Kỳ.

Khẳng định vị thế và giá trị của thương hiệu Volvo tại các thị trường xe hơi lớn trên thế giới. Volvo Cars giờ đây không chỉ một thương hiệu mang quốc hồn Thụy Điển, mà còn là một hãng xe với những sản phẩm mang giá trị toàn cầu.

Sau gần 4 năm có mặt trong phân khúc xe hơi hạng sang tại thị trường Việt Nam, Volvo Car Vietnam đã trở thành một trong những đơn vị có sức tăng trưởng mạnh của Volvo trên toàn cầu. Nhận thấy được điều này, hãng xe đến từ Thuỵ Điển đã đưa những mẫu xe mới của hãng về Việt Nam.

Volvo XC90 T8

Không mất quá nhiều thời gian để Volvo XC90 T8 gây sự thu hút cho người tiêu dùng vì mẫu SUV 7 chỗ sở hữu bộ mâm đã được nâng cấp lên 21 inch với 8 chấu, giúp cho chiếc xe trở nên mạnh mẽ bề ngoài hơn. Bên cạnh đó, Volvo XC90 T8 còn được chỉnh chu với những nâng cấp với mặt ga lăng mạ crôm cao cấp mới cùng với đó là thiết kế đặc trưng Scandinavian đương đại của hãng.

Khoang nội thất tạo ấn tượng ngay bởi cần số được làm từ pha lê và bộ ghế da Fine Nappa đục lỗ cao cấp. Trần xe Volvo XC90 T8 được lót lớp da lộn, một điểm nhấn sang trọng và khác biệt cho hành khách khi ngồi trong khoang xe. Chưa hết, xe còn trang bị tính năng massage dành cho hàng ghế trước với 5 chế độ massage khác nhau. Thêm vào đó là trang bị hệ thống 19 loa Bowers & Wilkins.

Volvo XC90 sở hữu cần số điện tử linh hoạt, giúp trải nghiệm lái trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn và tạo nên nhiều khoảng không gian trong chiếc XC90 T8. Nhiều nhận định cho rằng cần số trên những chiếc xe hạng sang đã trở nên lỗi thời khi các thương hiệu xe sang khác đang dần loại bỏ và chuyển sang dạng núm xoay thông minh.

Tuy nhiên, với chiếc xe XC90 T8 thì cần số pha lê chính là điểm nhấn tạo cho toàn bộ không gian xe. Được chế tác bởi thương hiệu chuyên sản xuất pha lê thủ công cao cấp hơn 120 năm tuổi Orrefors, cần số trên XC90 T8 mang đến một “điểm tựa vững vàng” cho người sử dụng. Định hình phong cách và đẳng cấp cho dòng xe đã giành hơn 240 giải thưởng trên toàn cầu.

Volvo XC90 T8 trang bị khối động cơ Plug-in Hybrid sản sinh công suất lên tới 400 HP cùng khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,8 giây. Mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt nhưng êm ái. Việc trang bị cả 2 động cơ xăng – điện kết hợp (Twin Engine) giúp người lái linh hoạt lựa chọn các chế độ lái khác nhau tùy theo nhu cầu trải nghiệm như chế độ Pure (khả năng chạy hoàn toàn bằng điện), chế độ Hybrid (chạy kết hợp xăng và điện) cùng với các chế độ chạy xăng hoàn toàn khác như Eco (Tiết Kiệm nhiên liệu tối ưu)

High Performance (Khả năng tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ), Individual (Tùy chỉnh theo sở thích cá nhân)…., Bên cạnh đó, công nghệ Plug-in Hybrid cho phép người sử dụng có thể trực tiếp cắm sạc cho xe qua nguồn điện dân dụng tại nhà.

Với những công nghệ xanh như vậy, Volvo Cars đã tự tin chia sẻ tín chỉ carbon (CO2 Credit) của mình cho các hãng xe hơi khác, theo quy định của Châu Âu.

Volvo S60 R-Design

Có thể nói, chất trẻ trung, năng động cùng cá tính riêng biệt chính là những điểm nối bật trên S60 R-Design mới. Xe có những đường nét thể thao chạy dọc thân xe, cụm lưới tản nhiệt Urban – Grid năng động, gương chiếu hậu R-Design tương phản, bộ mâm 5 chấu kép thể thao cùng cụm LED Thors’ Hammer đặc trưng từ Volvo Cars.

Với S60 R-Design, Volvo mang đến một thiết kế theo hướng tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người lái trên cung đường di chuyển. Bằng chứng là việc trang bị màn hình người lái kỹ thuật số 12-inch được thiết kế giúp người lái nắm bắt được những thông tin xe cần thiết như tốc độ, thông báo kỹ thuật và hướng dẫn chỉ đường…

Đặc biệt, S60 R-Design còn được trang bị thêm màn hình trên kính chắn gió (HUD), mọi thông tin cần thiết đều được hiển thị trực quan cho người lái. Với Sensus Connect tích hợp trong màn hình giải trí trung tâm đa nhiệm 9 inch, người lái hoàn toàn kiểm soát tình trạng hoạt động của xe và cho phép tích hợp điện thoại thông minh thông qua Apple Carplay/Android Auto, cổng sạc điện thoại… Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống Harman Kardon hiệu suất cao (13 loa cùng 1 subwoofer) cho công suất 600W.

Sức mạnh từ động cơ T5 250 mã lực mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 6,4 giây, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Volvo S60 R-Design là mẫu xe sở hữu hệ dẫn động AWD, với khả năng tính toán phân bố lực kéo thông minh cùng công nghệ turbocharger (tăng áp) duy nhất trong phân khúc. Mẫu xe này có giá từ 1,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, những mẫu xe của Volvo còn được trang bị hệ thống an toàn có độ tin cậy cao nhất. Trong đó phải nói đến City Safety – trái tim của hệ thống an toàn Intellisafe, bao gồm các tính năng phát hiện & cảnh báo va chạm (Collision Warning). Tính năng phát hiện cảnh báo chướng ngại vật phía trước như ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ. Tính năng hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keeping Aid) cùng tính năng kiểm soát hành trình chủ động (Adaptive Cruise Control) giúp chiếc xe giữ đúng làn đường cũng như giữ khoảng cách và tốc độ an toàn với phương tiện di chuyển phía trước.

Một trong tính năng độc đáo và trở thành đặc trưng cho thương hiệu Volvo chính là Pilot Assist (công nghệ trợ lái thông minh). Ra mắt vào năm 2014, Pilot Assist dần trở thành trang bị tiêu chuẩn trên những dòng xe Volvo hiện hành. Mang đến khả năng trợ lái vô cùng thú vị cho người lái. Bạn chỉ cần thiết lập những thông tin cần thiết, Pilot Assist sẽ hỗ trợ bạn điều khiển xe trên cung đường của mình.

Bên cạnh đó, Cross Traffic Alert kết hợp cùng hệ thống cảnh báo điểm mù (BLIS) sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các phương tiện đang di chuyển trong vùng điểm mù. Giúp bạn hoàn toàn chủ động khi di chuyển và hạn chế những tình huống va chạm bất ngờ.