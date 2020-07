Volvo triệu hồi gần 20 xe để kiểm tra dây đai an toàn tại Việt Nam

Cách đây không lâu, nhà sản xuất ô tô Thụy Điển Volvo Cars, thuộc sở hữu của Geely Trung Quốc, sẽ triệu hồi gần 2,2 triệu xe trên toàn thế giới để giải quyết vấn đề thắt dây an toàn trên xe. Các dòng xe Volvo bị ảnh hưởng là S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, V70, XC70, S80 và S80L cũng như chiếc SUV XC60, tất cả được sản xuất từ ​​năm 2006 đến 2019.

Nguyên nhân của đợt kiểm tra này nhằm kiểm tra hoạt động của hệ thống dây đai an toàn. Xác định nguyên nhân là do cáp thép bên trong dây đai an toàn ghế trước có thể bị mòn trong quá trình sử dụng, làm giảm lực siết của dây đai an toàn. Tất cả những chiếc xe bị ảnh hưởng đều thuộc thế hệ trước, được xây dựng trên nền tảng EUCD. Không có chiếc xe hiện đang sản xuất bị ảnh hưởng bởi đợt kiểm tra này.

Trong số các xe bị kiểm tra này có cả mẫu bán chạy nhất của hãng xe Thụy Điển là XC60 thuộc thế hệ đầu tiên (sản xuất trong giai đoạn từ 2009 – 2016). Ngoài ra còn có các mẫu: S60, S60L, S60 CC, V60, V70, XC70, S80 và S80L được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2019. Với hơn 400.000 xe tại Thuỵ Điển, hơn 300.000 xe ở Mỹ, 245.000 xe ở Trung Quốc, 178.000 xe ở Đức, và 169.000 xe ở Anh; còn lại phân bố ở thị trường khác.

Khách hàng khi mang xe đến kiểm tra sẽ được thay thế cáp thép bằng ngàm cố định cho tất cả các xe thuộc diện kiểm tra như một biện pháp phòng ngừa. Volvo Cars cho biết, hãng chưa nhận được thông báo về bất cứ trường hợp tai nạn hay chấn thương nào liên quan tới lỗi này. Các bộ phận thay thế và bộ phận bị thay thế đều đến từ nhà cung cấp Autoliv của Thuỵ Điển.

Trong đợt kiểm tra toàn cầu lần này, các mẫu xe đời mới tại thị trường Việt Nam hầu như không bị ảnh hưởng. Chỉ có chưa tới 20 chiếc xe Volvo tại thị trường Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên. Những mẫu xe này nếu nằm trong đợt kiểm tra toàn cầu sẽ được liên hệ để kiểm tra theo đúng quy định của hãng.

Volvo cho biết việc triệu hồi nay là lớn nhất của thương hiệu từ trước tới nay, nhưng nó giúp phòng ngừa các tai nạn đáng tiếc trong tương lai, hiện tại chưa có một vụ tai nạn nào được ghi nhận liên quan đến lỗi này.