Volvo Việt Nam thêm trang bị mới và giữ nguyên giá cho dòng xe XC40 2021

Mẫu xe Volvo XC40 2021 được bổ sung camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh, hai tiện ích vốn được khách hàng tìm kiếm các dòng xe hạng sang khá ưa chuộng. Ngoài hai trang bị này, Volvo XC40 tại Việt Nam vẫn là phiên bản R-Design được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Volvo tại Malaysia. Phiên bản này đã ra mắt trong nước từ tháng 6/2019 với giá 1,75 tỷ đồng và không đổi với hai trang bị trên.

Thương hiệu Volvo nổi tiếng toàn cầu khi hướng đến một nền công nghiệp ô tô an toàn, phục vụ con người. Và Volvo XC40 2021 tại Việt Nam cũng sở hữu những công nghệ an toàn hàng đầu. Đáng chú ý là tính năng hỗ trợ lái Pilot Assist, một công nghệ hỗ trợ lái bán tự động của Volvo. Bên cạnh đó là các tính năng an toàn cao cấp như ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo khoảng cách và hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đọc biển báo giao thông…

Ngoài ra, Volvo XC40 2021 tiếp tục trang bị các tính năng hiện đại như đèn pha LED, hệ thống âm thanh 13 loa Harman Kardon, đồng hồ lái kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, ghế ngồi bọc da Nappa kết hợp da Alcantara cao cấp.

Trang bị vận hành trên Volvo XC40 cũng tương đồng các đối thủ trong phân khúc với động cơ xăng 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa 250 mã lực. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp Geartronic và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Ngoài ra, xe còn 5 chế độ lái Eco, Comfort, Off-road, Dynamic, Individual.

Xe được trang bị gói an toàn Intellisafe, bao gồm đầy đủ tính năng an toàn như: tính năng phát hiện và cảnh báo va chạm (Collision Warning); phát hiện và cảnh báo chướng ngại vật phía trước như xe hơi, xe máy, xe đạp, người đi bộ; hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keeping Aid); kiểm soát hành trình chủ động (Adaptive Cruise Control) giúp chiếc xe giữ đúng làn đường cũng như giữ khoảng cách và tốc độ an toàn với phương tiện di chuyển phía trước.

Chiếc XC40 đang có mức giá từ 1,75 tỷ đồng là lựa chọn sáng trong phân khúc xe SUV cỡ nhỏ dành cho những ai thích phá cách không bị quá rằn buộc bởi những thương hiệu đến từ nước Đức và thể hiện chất riêng.