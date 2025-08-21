Vốn tín dụng chính sách đi liền cách làm ăn, nông dân nghèo miền núi Nghệ An

Đưa vốn chính sách đến với nông dân nghèo miền núi Con Cuông

Con Cuông là một vùng miền núi cao của tỉnh Nghệ An, có 9/12 xã thuộc vùng khó khăn. Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.738 km2, Con Cuông là 1 trong 10 huyện có diện tích lớn nhất cả nước. Hệ thống giao thông đi lại còn nhiều khó khăn.

Huyện Con Cuông có dân số 79.458 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75,23%, chủ yếu là đồng bào Thái; trình độ dân trí không đồng đều; đời sống của người dân cơ bản còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 là 13,88%, hộ cận nghèo là 17,19%.

Xác định vốn tín dụng chính sách là 1 trong những đòn bẩy hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương, Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An đã nỗ lực đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Giao dịch các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An (giao dịch tại các xã, thị trấn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi. Ảnh: ĐVCC

Giai đoạn 2020-2025, là thời gian thực sự có nhiều khó khăn đối với tình hình kinh tế xã hội, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người lao động đi làm ăn xa ở các địa phương quay về với số lượng lớn, hầu hết các hộ gia đình kinh doanh du lịch sinh thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, trên địa bàn miền núi Con Cuông còn phải hứng chịu thiên tai do thời tiết cực đoan, lũ lụt cục bộ do các nhà máy thủy điện gây ra. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Giai đoạn 2021-2025, Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An ở vùng Con Cuông đã triển khai nhiều chương trình tín dụng đặc thù, nhất là các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho vay nhà ở xã hội, cho vay người chấp hành xong án phạt tù,…

Đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với địa bàn qua đó đã triển khai thành công các chương trình tín dụng với chất lượng, hiệu quả cao. Nhờ đó, dư nợ liên tục tăng trưởng cao, bình quân hàng năm đạt gần 20%. Đến 30/04/2025, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn vùng miền núi Con Cuông đạt trên 726 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng so với năm 2020.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, duy trì ổn định. Liên tục trong 6 năm, từ 2019 đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH luôn duy trì thành tích không có nợ quá hạn, 100% số tổ TK&VV xếp loại tốt.

Những điển hình nông dân nghèo sử dụng vốn vay Ngân hàng CSXH hiệu quả

Nhờ những người bắc nhịp cầu đưa nguồn vốn đến với đồng bào, trong nhiều năm qua, nguồn vốn ưu đãi đã đến tay người dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần quan trọng cùng chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng miền núi Con Cuông.

Cán bộ Ngân hàng CSXH vùng Con Cuông, tỉnh Nghệ An thăm trang trại của anh Lô Văn Môn ở xã Chi Khê. Ảnh: Thu Huyền

Nhiều hộ gia đình tại Con Cuông đã vươn lên thoát nghèo nhờ tiếp cận nguồn vốn này. Điển hình là trường hợp chị Ngân Thị Quế ở bản Thanh Đào, xã Bồng Khê. Năm 2019, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo được vay 50 triệu đồng từ Chương trình cho vay hộ nghèo để trồng 400 gốc thanh long. Sau gần 5 năm nỗ lực, vườn thanh long của chị cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm giúp gia đình có cuộc sống ổn định, con cái được học hành.

"Trước đây, cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, muốn làm cũng không có vốn. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn nhiều, có nguồn thu nhập và nuôi được con cái ăn học. Thời gian tới, tôi muốn mở rộng thêm diện tích trồng thanh long, các loại cây ăn quả trên đồi và mở rộng chăn nuôi trâu bò, vươn lên làm giàu" - chị Quế khoe!

Một trường hợp khác là anh Lô Văn Môn ở bản Lam Khê, xã Chi Khê cũng được đồng vốn tín dụng chính sách tiếp sức mạnh mẽ.

Anh Lô Văn Môn cho biết: Sau khi trở về quê tránh dịch Covid-19, anh Môn được Ngân hàng CSXH hỗ trợ 50 triệu đồng, tiếp tục phát triển nghề may giày, đồng thời đầu tư chăn nuôi và trồng rừng. Hiện tại, xưởng đóng giày của anh đang tạo việc làm cho 7-10 lao động địa phương. Cùng với xưởng giàu, anh Mô còn trồng thêm 5ha rừng keo và đàn bò. Anh Môn bày tỏ mong muốn được vay thêm vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất và chăn nuôi.

Ngoài ra, anh Lữ Văn Hứng ở bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê, sau khi vay 50 triệu đồng vốn hộ nghèo, đã có 8 con trâu, 4 con bò và đã thoát nghèo. Hộ anh Quang Văn Sơn ở bản Cai, xã Cam Lâm, vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay hộ cận nghèo từ năm 2022, nay đã thoát nghèo, có 8 con trâu và sửa chữa được nhà ở kiên cố, con trai đang học tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Theo báo cáo về tín dụng chính sách ở vùng Con Cuông, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đã hỗ trợ 7.563 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn; tạo việc làm cho 1.147 lao động.

Bên cạnh đó, vốn vay tín dụng chính sách cũng đã giúp 541 học sinh có máy tính học trực tuyến trong dịch Covid; hỗ trợ doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho công nhân; giúp 218 lao động đi xuất khẩu lao động ; hỗ trợ xây dựng 118 căn nhà ở xã hội; và hỗ trợ 20 đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Những kết quả này đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi tích cực diện mạo huyện nhà, với 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

