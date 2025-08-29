Vòng phân hạng Champions League 2025/2026: Hàng loạt “đại chiến” xuất hiện

Vòng phân hạng Champions League 2025/2026 có gì đáng chú ý?

Vòng phân hạng Champions League 2025/2026 đã xác định lịch thi đấu sau kết quả bốc thăm đã được tổ chức. Từ mùa giải 2024/2025, LĐBĐ châu Âu không còn áp dụng thể thức đấu bảng mà chuyển sang vòng phân hạng với sự tham dự của 36 đội bóng, mỗi đội sẽ chơi 8 trận (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách). Sau đó, 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng knock-out, 16 đội từ hạng 9 đến 24 sẽ đá 2 lượt trận play-off để xác định 8 đội đi tiếp.

ĐKVĐ PSG sẽ gặp đối thủ mạnh như Barcelona. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Vòng phân hạng Champions League 2025/2026 quy tụ rất nhiều đội bóng lớn và vì thế cũng mang đến hàng loạt trận đấu vô cùng hấp dẫn. ĐKVĐ PSG có lịch thi đấu cực nặng và họ sẽ gặp Bayern Munich, Barcelona. Ngoài ra, các đối thủ gồm Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisbon, Newcastle, Athletic Bilbao đều là những đối thủ không hề dễ chơi với thầy trò HLV Luis Enrique.

Với Real Madrid, ở vòng phân hạng Champions League 2025/2026, họ sẽ phải đối đầu Man City, Liverpool, Juventus. Man City thì ngoài cuộc đọ sức với Real Madrid sẽ phải gặp các đội mạnh như Dortmund, Leverkusen, Napoli.

Barcelona không chỉ đụng độ PSG mà còn phải gặp Chelsea, Newcastle. Dẫu sao, Barcelona cũng có lịch thi đấu không quá nặng khi các đối thủ còn lại của họ là Copenhagen, Slavia Praha, Olympiacos, Brugge, Frankfurt.

Real Madrid sẽ tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ là Liverpool. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Á quân Inter Milan đối đầu với 4 đội bóng rất mạnh là Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid. Các đội như Chelsea, Dortmund, Liverpool cũng có những trận đấu với các đội đầy duyên nợ.

Trong khi nhiều đội mạnh không mấy vui vẻ với lịch thi đấu rất nặng thì lại có đội “vui như Tết” như lá thăm may rủi đưa họ đến những cuộc chạm trán với nhiều đối thủ hàng đầu châu Âu. Câu lạc bộ được nhắc đến ở đây là tân binh Kairat Almaty. Dẫn chứng điển hình là ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Kairat Almaty đã… ăn mừng khi biết rằng họ sẽ được gặp Real Madrid hùng mạnh trên sân nhà. Ngoài ra, các trận đấu với Inter Milan hay Arsenal cũng mang đến trải nghiệm khó quên với đội bóng bị coi là vô danh này.