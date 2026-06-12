Theo thỏa thuận được ký kết giữa Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOVAMS) và Trung tâm Quảng cáo và Khai thác bản quyền (TVAd - VTV), VOV được khai thác quyền phát thanh đối với toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026™.

Toàn bộ 104 trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống phát thanh quốc gia gồm VOV1, VOV2, VOV Giao thông, đồng thời được phân phối trực tuyến trên các nền tảng số chính thức của Đài Tiếng nói Việt Nam như VOV.VN, VTC News, VOVLive và các ứng dụng số của VOV theo quy định của FIFA và đơn vị sở hữu bản quyền.

VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: VOV

Bên cạnh các trận đấu trực tiếp, VOV sẽ triển khai hệ sinh thái nội dung World Cup 2026 quy mô lớn trên phát thanh, báo điện tử và nền tảng số. Trong đó, VOV2 là đơn vị chủ lực sản xuất các chương trình chuyên đề như “Nhật ký World Cup 2026”, “Đồng hành cùng World Cup 2026” và thực hiện tường thuật trực tiếp những trận đấu tâm điểm.

Được biết, VOV1 phối hợp sản xuất các bản tin và chương trình chuyên đề; Báo Điện tử VOV và VTC News xây dựng Chuyên trang World Cup 2026, triển khai livetext toàn bộ 104 trận đấu cùng nhiều tuyến bài phân tích chuyên sâu, talkshow và nội dung đa phương tiện. VOV Giao thông xây dựng chuyên mục “Lăn bánh cùng World Cup”...

Mạng lưới cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài của VOV, đặc biệt là Cơ quan thường trú tại Mỹ, cũng sẽ tăng cường phản ánh không khí World Cup tại các thành phố đăng cai, fan zone, cộng đồng người hâm mộ và những câu chuyện văn hóa, đời sống bên lề giải đấu, mang đến cho công chúng những góc nhìn đa chiều, sinh động và giàu bản sắc.

FIFA World Cup 2026™ là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử với sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia và 104 trận đấu, diễn ra tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Với mạng lưới phủ sóng rộng khắp từ đất liền đến biên giới, hải đảo cùng hệ sinh thái số ngày càng phát triển, VOV sẽ đưa không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với hàng triệu người hâm mộ trên mọi miền đất nước.