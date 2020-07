Vụ 14 con trâu chết tại Ba Vì: Chia sẻ đau lòng của nạn nhân

Thông tin với PV sáng 10/7, một hộ dân (đề nghị giấu tên) ở thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa (huyện Ba Vì) cho biết, sau gần 2 ngày xảy ra vụ việc cả đàn trâu to khỏe bỗng dưng lăn ra chết hàng loạt trên núi, phía Công an huyện đã có buổi làm việc đầu tiên với người dân địa phương để thu thập thông tin.



Theo thông tin từ hộ dân trên, buổi làm việc với cơ quan công an diễn ra vào tối 9/7 có nội dung xoay quanh thời điểm phát hiện đàn trâu bị chết, người phát hiện đầu tiên và những nghi vấn của người dân xung quanh sự việc này.

"Tôi kể lại là bản thân rất bất lực khi chứng kiến con trâu của gia đình bị chết. Con trâu là con của, là tài sản giá trị nhất của gia đình. Mong chính quyền sớm tìm ra nguyên nhân giúp bà con" - chủ hộ dân này nói.



Đàn trâu có giá trị hàng trăm triệu đồng lăn ra chết là tổn thất rất lớn đối với các hộ dân.

Trước đó, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan Công an xã Vân Hòa cũng đã mời người dân đến trụ sở để xác minh, làm rõ và thu thập thông tin vào chiều 9/7. Cung cấp thông tin với báo chí, một lãnh đạo Công an huyện Ba Vì cho biết phía công an đang chờ kết quả giám định của phía cơ quan y tế. "Bộ phận chuyên môn đang vào cuộc mang mẫu vật phẩm đi giám định rồi" - vị này nói.

Như đã đưa tin, sáng 8/7, nhiều người nông dân ở thôn Muồng Cháu cảm thấy boàng hoàng khi phát hiện cả đàn trâu trị giá hàng trăm triệu đồng được chăn thả quanh năm trên núi bỗng lăn đùng ra chết.

"Của cải giá trị nhất trong gia đình tôi nằm ở con trâu. Nhìn trâu bỗng dưng lăn đùng ra chết, tôi xót ruột lắm. Những ngày trước đó, cả đàn trâu vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường mà lại bị như vậy" - một nạn nhân chia sẻ.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo tin cho chính quyền sở tại. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thống kê số lượng trâu bị chết, lấy mẫu nội tạng, mẫu nước để mang đi xét nghiệm.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Duy Ước - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phía xã đã lập tức báo cáo cơ quan có thẩm quyền, UBND huyện Ba Vì để cùng vào cuộc xác minh.

Về chính sách hỗ trợ (nếu có), theo ông Ước sẽ dựa trên quy định của Nhà nước. Khi có kết luận về mẫu vật phẩm đối chiếu với chính sách của nhà nước để chi trả cho người dân bị thiệt hại.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.