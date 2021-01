Vụ 48 dân chơi "thác loạn" trong quán bar ở phố cổ: Lộ diện người bán chất cấm

Quán bar G Club tại thời điểm kiểm tra rạng sáng 22/11/2020.

Ngày 12/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1991, trú tại 97 Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1986, trú tại Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức) về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 0h50 ngày 22/11/2020, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra hành chính quán bar G Club ở 121 Phùng Hưng, phường Cửa Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trong quán có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,258 gam MDMA, 3,739 gam Ketamine, 1,083 gam cần sa và một số công cụ, phương tiện để sử dụng ma túy.

Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản, đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Qua test nhanh có 48/76 đối tượng phản ứng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ Nguyễn Văn Trường (là nhân viên của quán) đã có hành vi bán trái trái phép chất ma túy cho khách và Nguyễn Ngọc Dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.