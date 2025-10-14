Vụ “bác sĩ” dùng bằng không hợp pháp khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân: Sức khỏe người bệnh ảnh hưởng ra sao?

Ngày 14/10, trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, ông La Văn Khoa - Chủ Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) cho rằng, việc ông Hưng khám, chỉ định thuốc cho hơn 4.500 lượt không ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh.

“Tất cả toa thuốc ông Hưng ra đều đúng phác đồ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, tôi cũng đang đợi quyết định cuối cùng từ phía công an”, ông Khoa nói.

Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) - nơi ông Hưng dùng bằng cấp không hợp pháp, khám cho hơn 4.500 bệnh nhân. Ảnh: An An

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, một chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại Cà Mau khẳng định, theo nguyên tắc, người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề thì không được kê đơn thuốc.

"Việc này đã sai ngay từ đầu, và chắc chắn là ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh", vị chuyên gia nói.

Theo vị này, ông Hưng dùng văn bằng không hợp pháp, hành nghề khám bệnh gây ảnh hưởng đến nguồn lợi của quỹ bảo hiểm; đặc biệt là về chuyên môn, đơn thuốc này không biết đúng hay sai, nên khi người bệnh uống sẽ có khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Như Dân Việt đã thông tin: Bảo Hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi đến ngành chức năng về việc “bác sĩ” Nguyễn Xuân Hưng hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn, nhưng sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

Theo đó, ông Hưng hành nghề khám, chữa bệnh tại phòng khám này từ ngày 25/1/2025 đến ngày 11/5/2025 và đã khám cho 4.544 lượt bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỷ đồng.

Đại học Y Dược TP HCM cũng có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định: Văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Nội khoa của ông Nguyễn Xuân Hưng không có trong cơ sở dữ liệu đào tạo và cấp bằng tại trường.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau làm rõ.