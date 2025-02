Vụ bé 9 tháng nghi bị bạo hành: Cơ quan chức năng xác định do... té?

Theo tìm hiểu của phóng viên, nơi anh N. gửi con gái là cháu D. là ở hẻm 22 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, cơ sở trông trẻ này do bà Đ.T.K.C. (SN 1974, trú tại tổ dân phố 3, phường Tân Lập) quản lý.

Bà Đ.T.K.C. chủ cơ sở giữ trẻ tự phát bị nghi bạo hành trẻ giải thích với cơ quan chức năng về việc cháu D. bị té.

Bà C. cho biết đã nhận giữ cháu D. trong 5 ngày với giá 50.000 đồng/ngày. Theo lời bà C., sáng 13/2, sau khi được ba đưa đến, cháu D. được đặt lên võng nhưng không may bị té, úp mặt xuống đống đồ chơi, dẫn đến vết bầm trên má.

“Nếu tôi đánh thì phải có dấu tay trên má cháu. Hơn nữa, thời điểm đó, khi nghe tiếng con khóc, ba cháu D. chạy vào kiểm tra, rồi sau đó rời đi. Chiều cùng ngày, khi đến đón con, ba cháu đã được tôi thông báo về việc cháu bị té và bầm mặt.

Tôi cũng nói rằng cháu khá khó chịu, nên sẽ cho cháu nghỉ hoặc có thể chỉ giữ thêm khoảng một tháng”, bà C. giải thích.

Bà C. khẳng định tình trạng viêm đường ruột của cháu bé không liên quan đến mình, vì hằng ngày ba cháu D. tự mang đồ ăn đến nhờ bà cho ăn.

Ngoài ra, bà C. cũng thừa nhận trong 4 năm qua, bà nhận giữ trẻ cho các gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực với giá 40.000 - 50.000 đồng/ngày. Thời điểm cao nhất, bà trông đến 6-7 trẻ.

Liên quan đến sự việc trên, ông Bùi Thanh Gấm cho biết chính quyền đã kiểm tra điểm trông trẻ này và xác định đây là cơ sở tự phát, chưa được cấp phép, không có bằng cấp hay nghiệp vụ chăm sóc trẻ. UBND phường đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi hoạt động trông trẻ khi chưa đủ điều kiện.

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy cháu bé 9 tháng tuổi bị bầm tím má là do té tại điểm trông trẻ, chứ không phải bị bạo hành.

"Cơ quan chức năng cũng như UBND thành phố đã chỉ đạo xác minh, làm rõ trường hợp này theo quy định của pháp luật.

Về phía công an phường đang xác minh, làm rõ, nếu thật sự có vi phạm bạo hành về trẻ em chúng tôi xử lý nghiêm.

Đối với hành vi không đủ điều kiện nhưng vẫn trông trẻ thì ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, chúng tôi sẽ cho dừng hoạt động đối với điểm trông trẻ này", ông Gấm nhấn mạnh.

Trưa cùng ngày, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thông tin: "Kết quả xác minh ban đầu xác định cháu bé bị thâm tím ở má là do bị té tại điểm trông trẻ, không có chuyện bạo hành trẻ em. Hiện cháu đang điều trị bệnh về đường ruột tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên."